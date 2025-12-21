Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Aralık 2025
21.12.2025 02:40
NTV
NTV - Haber Merkezi
Tarih-saat 21 Aralık 2025 02:13 itibariyle Bodrum (Muğla) 3.7 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Ege Denizi
|21 Aralık 2025 02:13
|36.6461
|25.6042
|16.22
|3.70
|Marmaris (Muğla)
|20 Aralık 2025 16:45
|36.6153
|28.1186
|7.00
|1.70
|Ege Denizi - [24.30 km] Marmaris (Muğla)
|20 Aralık 2025 12:07
|36.4394
|27.9797
|7.24
|1.90
|Köyceğiz (Muğla)
|20 Aralık 2025 06:30
|37.0542
|28.8356
|7.02
|1.30
|Ege Denizi - [83.44 km] Datça (Muğla)
|20 Aralık 2025 04:09
|36.1175
|26.8506
|18.09
|1.80