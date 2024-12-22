Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 22 Aralık 2024

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Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 22 Aralık 2024

Tarih-saat 22 Aralık 2024 22:09:56 itibariyle Akdeniz - [224.21 km] Datça () 4,7 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 22 Aralık 2024.. ve Muğla Kandilli deprem listesi..

Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - [224.21 km] Datça (Muğla) 22:09:56 22-12-2024 34,86778 26,38667 7,03 4,7
Ege Denizi - [71.60 km] Datça (Muğla) 21:12:15 22-12-2024 36,08639 27,18 20,63 2,7
Menteşe (Muğla) 18:29:48 22-12-2024 37,23139 28,75389 7,65 1,4
BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) 12:02:40 22-12-2024 37,1067 27,8708 0 1,8
Akdeniz - [28.31 km] Seydikemer (Muğla) 11:54:35 22-12-2024 36,25056 28,95083 7,12 2,2
Ege Denizi - [39.85 km] Datça (Muğla) 09:55:53 22-12-2024 36,68111 27,00167 69,61 1,5
Ege Denizi - [39.76 km] Datça (Muğla) 03:29:00 22-12-2024 36,52806 27,05361 24,3 2,3
Ula (Muğla) 01:54:25 22-12-2024 37,08028 28,46444 7 1,6
CICEKLI-ULA (MUGLA) 01:54:22 22-12-2024 37,0838 28,5267 19,5 1,7
Milas (Muğla) 20:50:46 21-12-2024 37,1025 27,87111 6,98 1,5
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 20:50:45 21-12-2024 37,125 27,8768 0 1,6
Ege Denizi - [73.27 km] Datça (Muğla) 14:19:17 21-12-2024 36,14167 27,00028 10,25 2,3
Ege Denizi - [74.35 km] Datça (Muğla) 12:38:39 21-12-2024 36,07389 27,13472 7,28 2,1
PINARARASI-MILAS (MUGLA) 12:28:07 21-12-2024 37,1252 27,8518 0 2
Milas (Muğla) 12:28:06 21-12-2024 37,10778 27,88389 6,96 1,8
Milas (Muğla) 06:10:38 21-12-2024 37,11028 27,88611 7,05 1,6
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 06:10:38 21-12-2024 37,1262 27,9112 12,5 1,8
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 23:45:57 20-12-2024 37,1427 27,8812 11,9 1,4
Ege Denizi - [129.01 km] Datça (Muğla) 18:07:59 20-12-2024 35,58639 27,01306 10,09 2,3
Ege Denizi - [58.60 km] Datça (Muğla) 13:50:51 20-12-2024 36,39639 26,90694 45,59 2,4
Ege Denizi - [64.18 km] Bodrum (Muğla) 06:17:37 20-12-2024 36,87583 26,55694 8,86 1,5
Marmaris (Muğla) 03:22:44 20-12-2024 36,89056 28,25972 7 1
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) 03:22:44 20-12-2024 36,8753 28,22 12,3 1,2
Akdeniz - [19.32 km] Fethiye (Muğla) 21:16:51 19-12-2024 36,495 28,89861 7,21 1
Ege Denizi - [82.70 km] Datça (Muğla) 20:24:50 19-12-2024 35,95556 27,32611 6,17 1
Ege Denizi - [82.84 km] Datça (Muğla) 07:27:30 19-12-2024 35,95944 27,28556 10,5 1,6
Akdeniz - [100.31 km] Datça (Muğla) 06:02:10 19-12-2024 35,79306 27,5325 7 2,1
Ege Denizi - [90.32 km] Datça (Muğla) 05:25:13 19-12-2024 35,92861 27,10639 7,61 1,7
Ege Denizi - [72.39 km] Datça (Muğla) 03:20:15 19-12-2024 36,06833 27,22056 12,09 1,7
Akdeniz - [41.92 km] Fethiye (Muğla) 03:05:16 19-12-2024 36,26083 28,7375 7 1
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) 15:05:48 18-12-2024 36,9757 27,2507 6,2 1,7
Ege Denizi - [97.43 km] Datça (Muğla) 11:58:56 18-12-2024 35,8175 27,5025 7,31 3,8
Ege Denizi - [134.35 km] Datça (Muğla) 02:43:16 18-12-2024 35,50833 27,1475 6,62 2
Ula (Muğla) 20:36:23 17-12-2024 37,08444 28,51583 6,98 1,2
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 20:36:22 17-12-2024 37,0633 28,5695 4,9 1,4
Ula (Muğla) 12:24:07 17-12-2024 37,14389 28,53667 4,8 2,5
YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) 12:24:06 17-12-2024 37,1775 28,5238 6,3 2,7
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 09:16:39 17-12-2024 36,5855 28,7233 16,2 2,1
Dalaman (Muğla) 02:23:02 17-12-2024 36,88694 28,93361 7,56 1,4
ELCIK-DALAMAN (MUGLA) 02:23:01 17-12-2024 36,8795 28,94 19 1,6
Ege Denizi - [46.41 km] Datça (Muğla) 01:33:46 17-12-2024 36,47167 27,00833 7,95 3,9
Menteşe (Muğla) 18:59:48 16-12-2024 37,23667 28,53556 7,14 1,5
OZLUCE-(MUGLA) 18:59:48 16-12-2024 37,2155 28,5272 5 1,5
Ege Denizi - [05.06 km] Bodrum (Muğla) 12:15:35 16-12-2024 36,95083 27,23806 7 1,8
Ege Denizi - [132.18 km] Datça (Muğla) 06:21:37 16-12-2024 35,52278 27,18167 10,4 2,1
Ege Denizi - [122.72 km] Datça (Muğla) 04:36:39 16-12-2024 35,69333 26,86722 12,8 2,5
Ula (Muğla) 23:51:47 15-12-2024 37,13833 28,62722 7 1,1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.88 km] Ula (Muğla) 12:40:28 15-12-2024 37,03194 28,30917 7 1,9
AKCAPINAR-ULA (MUGLA) 12:40:28 15-12-2024 37,0345 28,346 9,4 2,4
Ege Denizi - [69.19 km] Datça (Muğla) 10:13:21 15-12-2024 36,08917 27,7175 3,71 2
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) 12:02:40 22-12-2024 37,1067 27,8708 0 1,8
CICEKLI-ULA (MUGLA) 01:54:22 22-12-2024 37,0838 28,5267 19,5 1,7
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 20:50:45 21-12-2024 37,125 27,8768 0 1,6
PINARARASI-MILAS (MUGLA) 12:28:07 21-12-2024 37,1252 27,8518 0 2
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 06:10:38 21-12-2024 37,1262 27,9112 12,5 1,8
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 23:45:57 20-12-2024 37,1427 27,8812 11,9 1,4
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) 03:22:44 20-12-2024 36,8753 28,22 12,3 1,2
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) 15:05:48 18-12-2024 36,9757 27,2507 6,2 1,7
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 20:36:22 17-12-2024 37,0633 28,5695 4,9 1,4
YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) 12:24:06 17-12-2024 37,1775 28,5238 6,3 2,7
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 09:16:39 17-12-2024 36,5855 28,7233 16,2 2,1
ELCIK-DALAMAN (MUGLA) 02:23:01 17-12-2024 36,8795 28,94 19 1,6
OZLUCE-(MUGLA) 18:59:48 16-12-2024 37,2155 28,5272 5 1,5
AKCAPINAR-ULA (MUGLA) 12:40:28 15-12-2024 37,0345 28,346 9,4 2,4
YENIBAGYAKA-(MUGLA) 03:11:06 15-12-2024 37,0983 28,2482 19,2 1,8
KALEM-MILAS (MUGLA) 17:49:22 14-12-2024 37,0797 28,0233 13,8 1,3
ORNEKKOY-ULA (MUGLA) 10:07:49 13-12-2024 37,0298 28,4858 7,8 2,2
YAYLAPATLANGIC-FETHIYE (MUGLA) 09:43:08 13-12-2024 36,7985 29,5218 0 1,7
MESUDIYE-DATCA (MUGLA) 16:23:22 12-12-2024 36,6258 27,5957 0 2,3
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 14:16:20 12-12-2024 37,0272 28,5385 4,3 1,7
CORUS-ULA (MUGLA) 08:01:54 12-12-2024 36,9822 28,5165 14,4 1
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 05:04:47 12-12-2024 36,6163 28,6442 26,7 2,3
BAHCEYAKA-YATAGAN (MUGLA) 01:34:15 11-12-2024 37,2653 28,1698 4,9 1,4
COBANISA-FETHIYE (MUGLA) 22:38:31 10-12-2024 36,9583 29,7 7,7 2,3
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) 22:53:56 09-12-2024 37,1312 27,7713 12,1 1,8
OREN-MILAS (MUGLA) 03:09:18 09-12-2024 37,0248 27,9778 9,4 1,3
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) 01:36:52 09-12-2024 37,1488 27,7818 5 2,1
MUGLA (MUGLA) 10:13:10 08-12-2024 37,2518 28,4052 5 1,8
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 00:30:33 07-12-2024 37,0907 28,3902 4,2 1,6
KARACAHISAR-MILAS (MUGLA) 11:23:54 06-12-2024 37,1528 27,828 8,1 2,1
YENIKOY-(MUGLA) 09:35:41 06-12-2024 37,1483 28,4333 23,7 1,7
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) 07:50:17 05-12-2024 37,1352 27,7625 10,7 1,8
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) 20:33:34 04-12-2024 36,9602 28,8717 3,1 1,7
KISIRLAR-MILAS (MUGLA) 20:07:39 04-12-2024 37,1312 27,7422 2 1,9
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) 16:42:07 04-12-2024 37,1368 27,7765 5,3 2,1
KIYRA-ULA (MUGLA) 14:47:48 04-12-2024 37,0797 28,5407 12,3 2
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 13:27:22 04-12-2024 36,3692 28,888 10,1 2
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:35:47 04-12-2024 36,9997 28,9228 9,8 2,3
HISARONU-MARMARIS (MUGLA) 01:41:26 04-12-2024 36,8433 28,1795 72,4 3,5
AKCAOVA-(MUGLA) 05:54:07 03-12-2024 37,2317 28,3045 1,5 1,2
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) 10:42:09 02-12-2024 37,1027 28,5067 8,2 1,8
DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) 08:34:50 02-12-2024 36,9497 28,5558 12 1,8
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 19:27:35 01-12-2024 36,9085 28,1817 12,3 1,2
HACIAHMETLER-MILAS (MUGLA) 23:22:26 29-11-2024 37,4102 27,6447 5,2 1,2
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 15:10:20 29-11-2024 36,6222 27,891 23,3 1,6
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 08:21:56 29-11-2024 37,0657 28,804 8,2 1,6
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 20:01:58 27-11-2024 37,049 28,4932 11,1 1,7
DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 19:46:14 27-11-2024 36,7548 28,562 5,1 2,1
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) 05:01:38 27-11-2024 36,9518 27,3162 4 2,1
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:39:16 25-11-2024 37,1272 28,8973 5,3 1,5
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