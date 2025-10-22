Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 22 Ekim 2025

Tarih-saat 22 Ekim 2025 05:45:24 itibariyle Akdeniz - [20.10 km] Ortaca () 4,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 22 Ekim 2025.. ve Muğla Kandilli deprem listesi..

Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - [20.10 km] Ortaca (Muğla) 05:45:24 22-10-2025 36,61306 28,51778 34,46 4,5
ARICILAR-ULA (MUGLA) 22:04:34 21-10-2025 37,1105 28,5822 18,3 1,6
Köyceğiz (Muğla) 22:04:34 21-10-2025 37,09194 28,60306 7 1,3
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 15:29:01 21-10-2025 37,0602 28,5975 4,6 1,5
Köyceğiz (Muğla) 15:29:00 21-10-2025 37,03444 28,60222 12,74 1,2
KAYADERE-MILAS (MUGLA) 13:04:19 21-10-2025 37,211 27,8912 0 1,5
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) 12:04:52 21-10-2025 36,9125 28,236 4,8 1,4
Ula (Muğla) 10:58:31 21-10-2025 37,10889 28,60361 7 1,4
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:58:31 21-10-2025 37,0662 28,5997 4 1,8
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 04:54:01 21-10-2025 37,1248 28,6242 7,5 1
TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:53:15 21-10-2025 36,9963 28,6762 5 1,1
Köyceğiz (Muğla) 04:45:16 21-10-2025 37,09667 28,5975 6,98 1,7
ARICILAR-ULA (MUGLA) 04:45:16 21-10-2025 37,1098 28,5822 9,4 1,9
Akdeniz - [16.50 km] Marmaris (Muğla) 03:08:15 21-10-2025 36,60444 28,30361 47,15 2
YERKESIK-(MUGLA) 21:31:20 20-10-2025 37,1628 28,2837 9,3 1,3
Akdeniz - [112.44 km] Marmaris (Muğla) 19:24:12 20-10-2025 35,62 28,17528 27,78 3,1
Köyceğiz (Muğla) 18:26:05 20-10-2025 37,10083 28,59333 6,99 1,8
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 18:26:05 20-10-2025 37,1045 28,6175 13,4 2
Akdeniz - [99.41 km] Marmaris (Muğla) 14:37:54 20-10-2025 35,74722 27,93472 7,9 1,9
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:52:02 20-10-2025 37,0937 28,9755 5,8 2
Köyceğiz (Muğla) 10:52:01 20-10-2025 37,07556 28,95833 7,18 1,8
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 10:02:40 20-10-2025 37,0352 28,531 4,9 1,4
Köyceğiz (Muğla) 10:02:39 20-10-2025 37,09778 28,60278 6,98 1,1
Akdeniz - [72.05 km] Marmaris (Muğla) 09:58:09 20-10-2025 35,98306 28,07889 5,07 2,1
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 09:21:44 20-10-2025 37,1078 28,699 5 1,2
Ege Denizi - [137.59 km] Datça (Muğla) 06:39:05 20-10-2025 35,52667 26,93306 9,68 1,9
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:17:45 20-10-2025 37,0777 28,6117 14 1,3
Ula (Muğla) 03:49:23 20-10-2025 37,11028 28,60306 6,99 1,2
DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 03:49:19 20-10-2025 36,755 28,5232 14,2 1,4
Köyceğiz (Muğla) 03:14:40 20-10-2025 37,08833 28,60583 7 1,2
KIYRA-ULA (MUGLA) 03:14:40 20-10-2025 37,1068 28,569 20,9 1,4
Ula (Muğla) 02:43:35 20-10-2025 37,13639 28,5875 7,19 1,1
ARICILAR-ULA (MUGLA) 02:43:34 20-10-2025 37,092 28,6103 11,5 1,4
Ula (Muğla) 02:40:11 20-10-2025 37,11083 28,59639 6,14 0,9
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 02:40:11 20-10-2025 37,077 28,5733 16,4 1,1
Köyceğiz (Muğla) 00:29:07 20-10-2025 37,09611 28,59611 7 1,1
ARICILAR-ULA (MUGLA) 00:29:06 20-10-2025 37,1353 28,5965 19,4 1,3
Ula (Muğla) 23:35:23 19-10-2025 37,105 28,60806 6,95 1,5
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 23:35:22 19-10-2025 37,0658 28,5952 16,9 1,8
Akdeniz - [233.13 km] Datça (Muğla) 23:27:10 19-10-2025 34,74361 26,49 4,13 2,3
Menteşe (Muğla) 22:30:32 19-10-2025 37,24 28,52028 7,3 1,1
Seydikemer (Muğla) 21:08:25 19-10-2025 36,64028 29,43611 7,23 1,2
GIRMELER-FETHIYE (MUGLA) 21:08:24 19-10-2025 36,5895 29,4125 5 1,4
Ege Denizi - [57.98 km] Bodrum (Muğla) 20:35:38 19-10-2025 37,02583 26,60056 5,88 1,9
Ula (Muğla) 12:43:35 19-10-2025 37,10056 28,61806 7,15 1,2
GOLCUK-ULA (MUGLA) 12:43:34 19-10-2025 37,1315 28,5642 18,7 1,5
Milas (Muğla) 11:41:28 19-10-2025 37,17667 27,87778 7 1,4
YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) 10:56:24 19-10-2025 37,1507 28,5768 10,2 1,3
Ula (Muğla) 10:56:22 19-10-2025 37,10583 28,57306 7 1,1
Köyceğiz (Muğla) 09:27:58 19-10-2025 37,09833 28,60278 7,01 1,9
