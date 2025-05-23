Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 23 Mayıs 2025

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Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 23 Mayıs 2025
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Tarih-saat 23 Mayıs 2025 00:57:35 itibariyle Ege Denizi - [143.97 km] Datça () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 23 Mayıs 2025.. ve Muğla Kandilli deprem listesi..

Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi - [143.97 km] Datça (Muğla) 00:57:35 23-05-2025 35,87667 26,20306 19,43 3,5
Seydikemer (Muğla) 19:40:55 22-05-2025 36,69944 29,35389 26,38 1
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 12:18:33 22-05-2025 37,1472 27,8937 0 1,6
Ege Denizi - [157.30 km] Datça (Muğla) 09:31:54 22-05-2025 35,79833 26,09111 28,57 3,2
Ege Denizi - [137.37 km] Datça (Muğla) 09:06:03 22-05-2025 35,70528 26,52861 16,6 2,5
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.97 km] Milas (Muğla) 03:21:37 22-05-2025 36,98583 27,99306 7,1 1
ARICILAR-ULA (MUGLA) 13:38:51 21-05-2025 37,1083 28,5742 11,3 3,1
Ula (Muğla) 13:38:51 21-05-2025 37,10111 28,57306 6,94 3,1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.03 km] Milas (Muğla) 11:22:20 21-05-2025 36,99028 27,97472 7,02 1,2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.55 km] Milas (Muğla) 10:56:46 21-05-2025 36,95389 27,98722 7 1,5
Akdeniz - [71.94 km] Marmaris (Muğla) 01:49:35 21-05-2025 35,98361 28,10556 7,13 2
Ege Denizi - [102.52 km] Datça (Muğla) 22:54:54 20-05-2025 35,77611 27,32194 16,18 2,2
Köyceğiz (Muğla) 14:58:45 20-05-2025 36,91722 28,81444 7 1,5
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 14:58:44 20-05-2025 36,9313 28,8007 6 1,8
Akdeniz - [66.70 km] Marmaris (Muğla) 14:25:59 20-05-2025 36,03111 28,08611 11,76 3,4
KAYADERE-MILAS (MUGLA) 11:10:50 20-05-2025 37,1945 27,9018 0 1,7
KAYADERE-MILAS (MUGLA) 11:03:55 20-05-2025 37,1907 27,8908 0 1,7
Akdeniz - [64.96 km] Marmaris (Muğla) 06:55:10 20-05-2025 36,0475 28,06722 10,68 2,9
Dalaman (Muğla) 05:04:26 20-05-2025 36,88 29,10028 12,93 1,8
Ege Denizi - [74.00 km] Bodrum (Muğla) 01:54:47 20-05-2025 36,79167 26,47306 8,25 1,7
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [134.20 km] Bodrum (Muğla) 00:52:32 20-05-2025 36,78694 25,77806 7 1,9
KIZILYAKA-ULA (MUGLA) 22:48:19 19-05-2025 37,0218 28,4612 3,2 1,5
Ula (Muğla) 22:48:18 19-05-2025 37,00472 28,39028 7,27 1,4
Ege Denizi - [61.24 km] Bodrum (Muğla) 10:15:59 19-05-2025 36,80222 26,62083 17,97 2
Ege Denizi - [70.70 km] Bodrum (Muğla) 10:08:01 19-05-2025 36,91 26,47389 7 3,2
Ege Denizi - [109.78 km] Datça (Muğla) 06:47:25 19-05-2025 35,76611 27,025 6,13 2,3
Milas (Muğla) 06:01:27 19-05-2025 37,44222 27,70944 6,99 1,7
KANDAK-MILAS (MUGLA) 06:01:26 19-05-2025 37,4487 27,6433 9,4 1,8
Menteşe (Muğla) 00:53:15 19-05-2025 37,12556 28,80694 7 1,6
Ege Denizi - [81.52 km] Datça (Muğla) 23:39:00 18-05-2025 35,99083 27,18583 10,9 2,5
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.42 km] Milas (Muğla) 16:07:50 18-05-2025 36,97667 27,97056 6,96 1,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.66 km] Milas (Muğla) 11:52:35 18-05-2025 36,95306 27,98583 7,11 1,7
Akdeniz - [55.57 km] Marmaris (Muğla) 10:29:53 18-05-2025 36,13111 28,105 11,36 3,9
Akdeniz - [17.53 km] Köyceğiz (Muğla) 10:21:08 18-05-2025 36,70333 28,4625 7 1,3
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 10:21:05 18-05-2025 36,6637 28,2933 27,1 1,7
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [128.66 km] Bodrum (Muğla) 10:10:16 18-05-2025 36,78583 25,84167 7 3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.04 km] Milas (Muğla) 06:19:25 18-05-2025 36,99028 27,97694 7,06 1,5
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.06 km] Milas (Muğla) 05:54:40 18-05-2025 36,985 27,99306 7,06 1,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.11 km] Milas (Muğla) 04:53:59 18-05-2025 36,97944 27,97722 7 3,7
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.83 km] Milas (Muğla) 09:57:18 17-05-2025 36,97306 27,97139 6,99 1,9
Ege Denizi - [48.31 km] Datça (Muğla) 09:32:55 17-05-2025 36,38278 27,07056 6,48 2,1
Ege Denizi - [84.35 km] Datça (Muğla) 06:53:24 17-05-2025 35,93833 27,35028 9,71 2,3
Seydikemer (Muğla) 03:49:39 17-05-2025 36,8675 29,30667 6,99 1,6
Köyceğiz (Muğla) 20:29:12 16-05-2025 37,07833 28,76806 6,99 1,6
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) 20:29:09 16-05-2025 36,9935 28,954 5 1,6
Ege Denizi - [153.32 km] Datça (Muğla) 15:40:30 16-05-2025 35,40278 26,84278 14,42 3,2
Milas (Muğla) 11:54:57 15-05-2025 37,25417 27,87083 7 1,6
MUGLA (MUGLA) 11:24:08 15-05-2025 37,2152 28,4023 4,6 2,2
Menteşe (Muğla) 11:24:08 15-05-2025 37,17472 28,40333 19,16 1,9
Menteşe (Muğla) 11:24:08 15-05-2025 37,17306 28,40222 18,23 2
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 12:18:33 22-05-2025 37,1472 27,8937 0 1,6
ARICILAR-ULA (MUGLA) 13:38:51 21-05-2025 37,1083 28,5742 11,3 3,1
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 14:58:44 20-05-2025 36,9313 28,8007 6 1,8
KAYADERE-MILAS (MUGLA) 11:10:50 20-05-2025 37,1945 27,9018 0 1,7
KAYADERE-MILAS (MUGLA) 11:03:55 20-05-2025 37,1907 27,8908 0 1,7
KIZILYAKA-ULA (MUGLA) 22:48:19 19-05-2025 37,0218 28,4612 3,2 1,5
KANDAK-MILAS (MUGLA) 06:01:26 19-05-2025 37,4487 27,6433 9,4 1,8
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 10:21:05 18-05-2025 36,6637 28,2933 27,1 1,7
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) 20:29:09 16-05-2025 36,9935 28,954 5 1,6
MUGLA (MUGLA) 11:24:08 15-05-2025 37,2152 28,4023 4,6 2,2
YENIKOY (MUGLA) 05:24:42 14-05-2025 37,1353 28,4103 5 1,1
YESILOVA-ULA (MUGLA) 18:52:55 13-05-2025 37,082 28,4112 5 1,3
MUGLA (MUGLA) 20:00:16 10-05-2025 37,2247 28,3495 5 2,1
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 01:23:31 10-05-2025 36,6115 28,1103 7,5 2,1
CIFTLIKKOY-(MUGLA) 01:42:03 09-05-2025 37,1702 28,1415 8,9 1,1
DODURGA-FETHIYE (MUGLA) 00:03:14 09-05-2025 36,35 29,2083 9,1 1,2
KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA) 05:56:10 08-05-2025 36,67 28,7978 29,2 2,3
KARACAOREN-(MUGLA) 21:47:04 07-05-2025 37,1545 28,8397 11,2 1,2
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 21:40:44 07-05-2025 37,065 28,5498 11,5 1,4
KAFACAKAPLANCIK-YATAGAN (MUGLA) 01:55:04 07-05-2025 37,4247 28,1553 3,4 1,8
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 19:06:42 06-05-2025 37,0723 28,3807 4,1 1,9
GOKOVA-ULA (MUGLA) 06:36:53 06-05-2025 37,0523 28,3572 2 0,9
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 05:06:58 06-05-2025 37,0518 28,5438 3,1 1,2
CORUS-ULA (MUGLA) 17:30:20 05-05-2025 36,9702 28,5022 15,1 2,3
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 02:35:23 05-05-2025 36,9395 28,351 15,7 1
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:07:13 04-05-2025 37,0267 28,5692 4,2 1,7
BOZALAN-MILAS (MUGLA) 04:32:23 04-05-2025 37,0288 27,806 5 2,1
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 03:35:59 04-05-2025 37,0895 28,3733 7,3 1,4
ULA (MUGLA) 02:25:25 04-05-2025 37,0977 28,3977 5,3 3,3
KARACAOREN-(MUGLA) 00:36:33 04-05-2025 37,1495 28,8293 5 1,6
BOZBUK-MILAS (MUGLA) 20:32:53 03-05-2025 37,325 27,4253 1,9 2,5
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 07:16:06 01-05-2025 36,5697 28,1355 15,2 1,5
ADAKOY-MARMARIS (MUGLA) 19:03:18 30-04-2025 36,879 28,386 13,1 1,3
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 17:17:16 30-04-2025 37,11 28,8337 2,2 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 16:56:29 30-04-2025 37,1325 28,8187 13,7 2,2
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 06:39:29 30-04-2025 36,587 28,1067 13,9 3,7
NEBIKOY-YATAGAN (MUGLA) 21:15:22 29-04-2025 37,3685 28,1357 0 1,9
CICEKLI-ULA (MUGLA) 11:32:51 29-04-2025 37,0753 28,5282 4,8 1,4
DAGPINAR-(MUGLA) 02:35:41 29-04-2025 37,0835 28,0603 4,8 1,4
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 05:59:50 28-04-2025 37,0077 28,279 11,1 0,6
COKERTME-MILAS (MUGLA) 04:19:19 28-04-2025 36,993 27,7812 16,6 2,1
DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) 09:30:02 27-04-2025 36,3035 27,5437 2,6 2,5
DOGAN-(MUGLA) 02:07:59 26-04-2025 37,1283 28,3338 3,6 1,1
GULAGZI-(MUGLA) 01:58:21 25-04-2025 37,138 28,3888 5 1
DOGAN-(MUGLA) 01:37:57 25-04-2025 37,1217 28,346 4,4 1,5
DOGAN-(MUGLA) 00:57:11 25-04-2025 37,1308 28,3462 6 2,9
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:55:02 24-04-2025 36,9543 28,8823 20,1 1,5
CAKMAK (MUGLA) 04:16:18 24-04-2025 37,1762 28,615 14,1 0,8
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:38:20 23-04-2025 37,064 28,9125 9,8 1,3
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:46:53 22-04-2025 37,068 29,0165 4,5 1,2
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