Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 23 Mayıs 2026

23.05.2026 17:00
NTV
Son dakika Muğla deprem haberleri.. Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla Kandilli ve AFAD son depremler.. 23 Mayıs 2026 Muğla deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu Muğla'da? Muğla son deprem büyüklüğü ne kadar? Muğla'da ve Muğla yakınındaki depremler nelerdir? Muğla'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Muğla canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Muğla deprem haberleri.. Muğla'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Muğla'da deprem mi oldu? Deprem Muğla'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Muğla'da nerede deprem oldu? Muğla deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde...
Tarih-saat 23 Mayıs 2026 16:34 itibariyle Datça (Muğla) 4.3 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Ege Denizi - [135.78 km] Datça (Muğla)
|23 Mayıs 2026 16:34
|35.6183
|26.7289
|12.40
|4.30
|Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [124.51 km] Bodrum (Muğla)
|23 Mayıs 2026 12:38
|36.8033
|25.8847
|7.00
|3.00
|Akdeniz - [30.87 km] Dalaman (Muğla)
|23 Mayıs 2026 12:24
|36.4242
|28.7672
|42.72
|1.90
|Köyceğiz (Muğla)
|23 Mayıs 2026 06:01
|37.0694
|28.9286
|6.90
|1.50
|Dalaman (Muğla)
|23 Mayıs 2026 05:06
|36.9067
|29.0897
|7.00
|1.10
|Menteşe (Muğla)
|23 Mayıs 2026 03:17
|37.2036
|28.5253
|7.04
|0.90
|Köyceğiz (Muğla)
|23 Mayıs 2026 00:19
|37.0397
|28.7858
|7.01
|1.40
|Köyceğiz (Muğla)
|23 Mayıs 2026 00:02
|37.0242
|28.7308
|6.90
|1.00
|Dalaman (Muğla)
|22 Mayıs 2026 22:49
|36.9000
|29.0942
|7.00
|1.30
|Ege Denizi - [66.39 km] Datça (Muğla)
|22 Mayıs 2026 19:10
|36.3717
|26.8231
|9.53
|1.90