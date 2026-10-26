Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 26 Ekim 2026
26.10.2026 17:10
NTV
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Tarih-saat 26 Ekim 2026 16:20 itibariyle Datça (Muğla) 4.3 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Muğla deprem haberleri 26 Ekim 2026.. Muğla AFAD son depremler ve Muğla Kandilli son dakika deprem listesi..
Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Köyceğiz (Muğla)
|26 Ekim 2026 16:25
|37.0267
|28.9165
|7.02
|1.60
|Akdeniz
|26 Ekim 2026 16:20
|34.7083
|25.9832
|35.10
|4.30
|Köyceğiz (Muğla)
|26 Ekim 2026 14:44
|37.0272
|28.9263
|7.00
|2.50
|Köyceğiz (Muğla)
|26 Ekim 2026 14:35
|37.0167
|28.9542
|16.85
|3.30
|Akdeniz - [09.09 km] Marmaris (Muğla)
|26 Ekim 2026 12:09
|36.6122
|28.2078
|66.53
|1.90
|Akdeniz - [150.72 km] Datça (Muğla)
|26 Ekim 2026 06:04
|35.3513
|27.1972
|9.60
|2.00
|Menteşe (Muğla)
|26 Ekim 2026 05:32
|37.3298
|28.4095
|7.02
|1.20
|Köyceğiz (Muğla)
|26 Ekim 2026 03:34
|37.0227
|28.9152
|15.18
|1.10
|Marmaris (Muğla)
|26 Ekim 2026 01:56
|36.9848
|28.3132
|7.00
|0.80
|Köyceğiz (Muğla)
|26 Ekim 2026 01:50
|37.0225
|28.9215
|17.24
|1.20
|Köyceğiz (Muğla)
|26 Ekim 2026 01:36
|37.0198
|28.9263
|7.00
|0.90
|Köyceğiz (Muğla)
|26 Ekim 2026 01:27
|37.0295
|28.9052
|7.00
|0.80
|Köyceğiz (Muğla)
|26 Ekim 2026 01:13
|37.0230
|28.9223
|7.00
|1.00
|Köyceğiz (Muğla)
|25 Ekim 2026 23:36
|37.0232
|28.8973
|7.02
|1.40
|Köyceğiz (Muğla)
|25 Ekim 2026 22:59
|37.0178
|28.9225
|6.96
|3.30
|Marmaris (Muğla)
|25 Ekim 2026 21:56
|36.9892
|28.3153
|7.01
|1.00
|Marmaris (Muğla)
|25 Ekim 2026 21:56
|37.0045
|28.2855
|7.02
|1.00
|Menteşe (Muğla)
|25 Ekim 2026 19:43
|37.3180
|28.4157
|6.86
|1.10
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.83 km] Marmaris (Muğla)
|25 Ekim 2026 17:53
|36.9903
|28.1780
|7.00
|0.90