Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 26 Temmuz 2025

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Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 26 Temmuz 2025
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Tarih-saat 26 Temmuz 2025 16:50:55 itibariyle Akdeniz - [169.75 km] Datça () 3,6 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 26 Temmuz 2025.. ve Muğla Kandilli deprem listesi..

Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - [169.75 km] Datça (Muğla) 16:50:55 26-07-2025 35,33444 26,58472 17,54 3,6
Ege Denizi - [54.46 km] Bodrum (Muğla) 16:33:58 26-07-2025 36,93472 26,65361 10,99 1,8
Ula (Muğla) 21:35:03 25-07-2025 37,09361 28,44389 12,04 1,3
CICEKLI-ULA (MUGLA) 21:35:03 25-07-2025 37,0968 28,4658 10,4 1,6
YESILOVA-ULA (MUGLA) 21:04:22 25-07-2025 37,0607 28,4263 4,9 1,4
Ula (Muğla) 21:04:22 25-07-2025 37,10889 28,40056 7 1,2
ULA (MUGLA) 19:16:53 25-07-2025 37,0907 28,4452 7,5 2,1
Ula (Muğla) 19:16:53 25-07-2025 37,10556 28,435 7 2
ELMALI-ULA (MUGLA) 19:14:23 25-07-2025 37,0793 28,4637 10,9 1,6
Ula (Muğla) 19:14:23 25-07-2025 37,10778 28,4375 7 1,4
Ula (Muğla) 19:01:39 25-07-2025 37,10083 28,4425 8,48 3,6
ULA (MUGLA) 19:01:38 25-07-2025 37,1242 28,4108 10,1 3,4
ULA (MUGLA) 19:00:11 25-07-2025 37,103 28,432 6,6 3,2
Ula (Muğla) 19:00:11 25-07-2025 37,10361 28,45444 10,38 3,2
ULA (MUGLA) 18:54:07 25-07-2025 37,0938 28,4138 6,9 2,6
Ula (Muğla) 18:54:07 25-07-2025 37,10972 28,4575 7 2,4
ULA (MUGLA) 18:48:03 25-07-2025 37,086 28,399 15 1,4
Ege Denizi - [07.05 km] Bodrum (Muğla) 14:52:23 25-07-2025 36,93056 27,35472 7 1,8
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 13:10:35 25-07-2025 37,1295 27,9093 0 1,4
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 12:59:31 25-07-2025 37,1613 27,8823 0 1,5
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 12:56:28 25-07-2025 37,141 27,896 0 1,4
Dalaman (Muğla) 23:57:03 24-07-2025 36,76361 28,79889 7 1,5
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) 09:28:20 24-07-2025 37,1248 28,4627 9,8 1,5
Menteşe (Muğla) 09:28:19 24-07-2025 37,13667 28,455 7 1,4
Akdeniz - [41.11 km] Fethiye (Muğla) 06:01:39 24-07-2025 36,34 28,69278 9,12 1,7
Marmaris (Muğla) 05:58:18 24-07-2025 36,96694 28,28944 6,99 1,8
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 05:58:17 24-07-2025 36,9385 28,2715 13,1 2
CIFTLIK-FETHIYE (MUGLA) 04:01:17 24-07-2025 36,672 29,1103 14,7 2,4
Fethiye (Muğla) 04:01:16 24-07-2025 36,66667 29,11139 34,23 2,2
Ege Denizi - [55.15 km] Datça (Muğla) 03:48:55 24-07-2025 36,20417 27,56889 15,01 1,3
Akdeniz - [62.33 km] Marmaris (Muğla) 01:14:42 24-07-2025 36,07083 28,14167 7 1,4
Ege Denizi - [73.61 km] Datça (Muğla) 13:48:58 23-07-2025 36,04444 27,28333 23,75 3,1
Milas (Muğla) 11:40:05 23-07-2025 37,16806 27,87278 7 1,4
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 11:40:05 23-07-2025 37,1333 27,8797 0 1,7
Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [289.29 km] Datça (Muğla) 09:09:39 23-07-2025 35,07694 24,93417 5,06 2,6
Ege Denizi - [70.38 km] Datça (Muğla) 08:04:46 23-07-2025 36,07278 27,29167 12,02 2,4
KARGI-FETHIYE (MUGLA) 05:41:19 23-07-2025 36,7303 29,0878 24,1 2,1
Fethiye (Muğla) 05:41:17 23-07-2025 36,69056 29,10333 37,6 1,9
DOGAN-(MUGLA) 05:15:50 23-07-2025 37,1353 28,3312 15,5 0,9
KARACULHA-FETHIYE (MUGLA) 05:06:43 23-07-2025 36,6522 29,205 38,6 2,1
Fethiye (Muğla) 05:06:42 23-07-2025 36,69139 29,10583 37,08 1,9
Akdeniz - [31.47 km] Seydikemer (Muğla) 16:53:18 22-07-2025 36,25083 28,90806 10,87 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 11:00:37 22-07-2025 37,1493 28,8178 14,7 1,9
Menteşe (Muğla) 11:00:37 22-07-2025 37,18222 28,75528 7 1,6
Ege Denizi - [67.15 km] Datça (Muğla) 10:41:35 22-07-2025 36,09056 27,49639 20,39 2,1
Ege Denizi - [14.04 km] Bodrum (Muğla) 08:13:36 22-07-2025 36,84472 27,32611 9,96 2,7
Ula (Muğla) 06:12:06 22-07-2025 37,17028 28,64194 7 1,2
TURGUT-ULA (MUGLA) 06:12:06 22-07-2025 37,1443 28,6543 17,2 1,4
Akköprü Barajı - [03.68 km] Köyceğiz (Muğla) 21:39:15 21-07-2025 36,92 28,93361 7 1,1
BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) 21:39:14 21-07-2025 36,9155 28,9438 4,6 1,4
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
CICEKLI-ULA (MUGLA) 21:35:03 25-07-2025 37,0968 28,4658 10,4 1,6
YESILOVA-ULA (MUGLA) 21:04:22 25-07-2025 37,0607 28,4263 4,9 1,4
ULA (MUGLA) 19:16:53 25-07-2025 37,0907 28,4452 7,5 2,1
ELMALI-ULA (MUGLA) 19:14:23 25-07-2025 37,0793 28,4637 10,9 1,6
ULA (MUGLA) 19:01:38 25-07-2025 37,1242 28,4108 10,1 3,4
ULA (MUGLA) 19:00:11 25-07-2025 37,103 28,432 6,6 3,2
ULA (MUGLA) 18:54:07 25-07-2025 37,0938 28,4138 6,9 2,6
ULA (MUGLA) 18:48:03 25-07-2025 37,086 28,399 15 1,4
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 13:10:35 25-07-2025 37,1295 27,9093 0 1,4
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 12:59:31 25-07-2025 37,1613 27,8823 0 1,5
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 12:56:28 25-07-2025 37,141 27,896 0 1,4
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) 09:28:20 24-07-2025 37,1248 28,4627 9,8 1,5
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 05:58:17 24-07-2025 36,9385 28,2715 13,1 2
CIFTLIK-FETHIYE (MUGLA) 04:01:17 24-07-2025 36,672 29,1103 14,7 2,4
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 11:40:05 23-07-2025 37,1333 27,8797 0 1,7
KARGI-FETHIYE (MUGLA) 05:41:19 23-07-2025 36,7303 29,0878 24,1 2,1
DOGAN-(MUGLA) 05:15:50 23-07-2025 37,1353 28,3312 15,5 0,9
KARACULHA-FETHIYE (MUGLA) 05:06:43 23-07-2025 36,6522 29,205 38,6 2,1
KARACAOREN-(MUGLA) 11:00:37 22-07-2025 37,1493 28,8178 14,7 1,9
TURGUT-ULA (MUGLA) 06:12:06 22-07-2025 37,1443 28,6543 17,2 1,4
BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) 21:39:14 21-07-2025 36,9155 28,9438 4,6 1,4
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 11:48:36 21-07-2025 37,1437 27,9005 0 1,7
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 07:00:44 20-07-2025 36,964 28,311 5 1,6
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 04:53:56 20-07-2025 36,6217 28,0405 5,4 1,6
SULTANIYE-KOYCEGIZ (MUGLA) 12:06:05 19-07-2025 36,8592 28,5723 8,2 1,5
MARMARIS (MUGLA) 17:08:27 18-07-2025 36,846 28,2733 5 1,2
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 12:20:04 16-07-2025 37,1312 27,933 0 1,4
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 12:18:58 16-07-2025 37,1205 27,9128 0 1,6
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 12:13:11 16-07-2025 37,1647 27,933 0 1,2
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 20:57:05 14-07-2025 37,1253 28,948 15 1,3
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 11:44:33 14-07-2025 37,1227 27,8775 0 1,7
ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) 00:35:49 14-07-2025 36,6897 29,3178 5 1,4
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) 00:30:12 13-07-2025 36,9947 28,8727 5,3 1,6
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 11:43:55 12-07-2025 37,1242 27,908 0 1,5
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 11:41:46 12-07-2025 37,1613 27,8678 0 1,7
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 13:03:38 11-07-2025 37,1192 27,9147 0 1,6
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 17:05:47 10-07-2025 36,3733 28,9425 12,1 2,6
SAHILCEYLAN-FETHIYE (MUGLA) 00:54:37 09-07-2025 36,7327 29,3793 16,8 2,2
BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) 11:53:37 08-07-2025 37,0985 27,9112 0 1,6
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 11:50:09 08-07-2025 37,156 27,8887 0 1,4
YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) 11:41:38 07-07-2025 37,147 27,9493 0 1,6
DERINKUYU-(MUGLA) 08:05:19 07-07-2025 37,0703 28,2307 5 1,2
OLUDENIZ-FETHIYE (MUGLA) 21:17:59 05-07-2025 36,5845 29,179 20,4 1,5
OZLUCE-(MUGLA) 18:37:05 05-07-2025 37,2178 28,5493 11,7 1,6
SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) 14:18:05 05-07-2025 36,6462 28,082 71,8 1,4
AKCAKAYA-MILAS (MUGLA) 12:09:00 05-07-2025 37,0827 27,8292 0 1,6
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 18:41:16 04-07-2025 36,5683 28,0913 9,2 2,3
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 11:47:29 03-07-2025 37,1302 27,9275 21,2 1,6
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 11:40:55 03-07-2025 37,113 27,9173 0 1,5
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:24:07 03-07-2025 37,0055 28,7803 11,2 1,8
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