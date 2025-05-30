Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 30 Mayıs 2025
Son dakika Muğla deprem haberleri..Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla Kandilli ve AFAD son depremler.. 30 Mayıs 2025 Muğla deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Muğla'da? Muğla son deprem büyüklüğü ne kadar? Muğla'da ve Muğla yakınındaki depremler nelerdir? Muğla'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Muğla canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Muğla deprem haberleri.. Muğla'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Muğla'da deprem mi oldu? Deprem Muğla'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Muğla'da nerede deprem oldu? Muğla deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
Tarih-saat 30 Mayıs 2025 15:40:14 itibariyle Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [285.20 km] Datça (Muğla) 3,7 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Muğla deprem haberleri 30 Mayıs 2025..Muğla AFAD son depremler ve Muğla Kandilli son dakika deprem listesi..
|Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [285.20 km] Datça (Muğla)
|15:40:14 30-05-2025
|35,18778
|24,88611
|7,65
|3,7
|Akdeniz - [158.30 km] Datça (Muğla)
|12:20:45 30-05-2025
|35,27667
|27,25139
|29,14
|2,5
|CAMLICA-MILAS (MUGLA)
|22:00:04 29-05-2025
|37,0493
|27,9322
|12
|1,7
|Milas (Muğla)
|22:00:04 29-05-2025
|37,03722
|27,93028
|6,95
|1,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|19:15:41 29-05-2025
|37,1273
|28,813
|9,7
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|19:15:40 29-05-2025
|37,11889
|28,79889
|7,04
|1,4
|Dalaman (Muğla)
|13:57:01 29-05-2025
|36,93639
|28,98972
|7
|1,3
|BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)
|13:57:00 29-05-2025
|36,9087
|28,9877
|10,4
|1,5
|KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)
|12:17:17 29-05-2025
|37,1832
|27,9192
|0
|1,3
|SEKKOY-MILAS (MUGLA)
|12:02:54 29-05-2025
|37,1227
|27,888
|17,3
|1,7
|Ege Denizi - [36.08 km] Datça (Muğla)
|02:15:38 29-05-2025
|36,60139
|27,06056
|24,91
|1,9
|Akdeniz - [31.72 km] Seydikemer (Muğla)
|14:41:33 28-05-2025
|36,25139
|28,90444
|6,65
|2,5
|Ege Denizi - [23.15 km] Bodrum (Muğla)
|09:11:52 28-05-2025
|36,925
|27,02
|7,03
|1,8
|Ege Denizi - [11.51 km] Marmaris (Muğla)
|08:36:44 28-05-2025
|36,55444
|28,02361
|7
|1,8
|BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)
|08:36:44 28-05-2025
|36,6625
|28,0277
|8,6
|1,9
|Ege Denizi, Kelemez Adası (Kalimnos) - [22.03 km] Bodrum (Muğla)
|08:33:50 28-05-2025
|36,955
|27,02
|7,03
|1,8
|Akdeniz - [27.74 km] Seydikemer (Muğla)
|08:28:08 28-05-2025
|36,22583
|28,985
|7
|2,1
|Yatağan (Muğla)
|07:24:06 28-05-2025
|37,29278
|28,08306
|7
|1,5
|YESILBAGCILAR-YATAGAN (MUGLA)
|07:24:05 28-05-2025
|37,3493
|28,0548
|5,2
|1,4
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.82 km] Milas (Muğla)
|05:21:51 28-05-2025
|36,95417
|27,9575
|7
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|03:59:03 28-05-2025
|37,02472
|28,94167
|7
|1,2
|Akdeniz - [64.47 km] Marmaris (Muğla)
|02:51:36 28-05-2025
|36,05111
|28,09056
|6,87
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|02:23:12 28-05-2025
|37,12639
|28,27056
|8,95
|1,4
|ALGI-(MUGLA)
|02:23:11 28-05-2025
|37,1562
|28,258
|14,3
|1,5
|Ege Denizi - [04.79 km] Bodrum (Muğla)
|01:02:15 28-05-2025
|36,925
|27,28556
|6,61
|1,8
|Ege Denizi - [151.33 km] Datça (Muğla)
|20:43:45 27-05-2025
|35,65
|26,36556
|6,54
|2,4
|GOKBEL-MILAS (MUGLA)
|19:35:56 27-05-2025
|37,016
|27,7635
|8,8
|2,2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.91 km] Milas (Muğla)
|19:35:55 27-05-2025
|36,99083
|27,79278
|7
|1,8
|Akdeniz - [55.15 km] Marmaris (Muğla)
|18:17:25 27-05-2025
|36,13833
|28,18139
|7
|1,9
|Milas (Muğla)
|17:49:53 27-05-2025
|37,08639
|27,83861
|6,97
|1,4
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|17:49:53 27-05-2025
|37,1545
|27,8453
|9,7
|1,7
|Akdeniz - [43.73 km] Ortaca (Muğla)
|16:34:45 27-05-2025
|36,335
|28,57306
|23,8
|2,5
|Köyceğiz (Muğla)
|12:13:04 27-05-2025
|36,97917
|28,84194
|7
|1,3
|CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|12:13:03 27-05-2025
|36,989
|28,8412
|13,6
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|12:09:55 27-05-2025
|36,97083
|28,85528
|7
|1,6
|AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
|12:09:55 27-05-2025
|36,9568
|28,9053
|8,1
|1,9
|Milas (Muğla)
|04:26:41 27-05-2025
|37,14194
|27,83972
|7,04
|1,4
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|04:26:40 27-05-2025
|37,153
|27,8582
|5,2
|1,4
|Akdeniz - [36.34 km] Ortaca (Muğla)
|22:02:55 26-05-2025
|36,42028
|28,52611
|7,49
|2,2
|Ege Denizi - [139.73 km] Datça (Muğla)
|10:34:34 26-05-2025
|36,04
|26,11694
|23,41
|3
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|03:01:44 26-05-2025
|37,0402
|28,9492
|5,5
|2,1
|Köyceğiz (Muğla)
|03:01:44 26-05-2025
|37,02111
|28,94667
|7,19
|1,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.87 km] Milas (Muğla)
|21:05:09 25-05-2025
|36,96361
|27,97139
|7
|1,1
|Ege Denizi - [52.36 km] Marmaris (Muğla)
|16:58:56 25-05-2025
|36,16111
|28,07028
|37,48
|2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.52 km] Milas (Muğla)
|12:08:17 25-05-2025
|36,99806
|27,99944
|7
|1,6
|DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|09:49:47 25-05-2025
|36,5767
|28,7353
|9,3
|1,8
|Akdeniz - [19.42 km] Ortaca (Muğla)
|09:49:46 25-05-2025
|36,54111
|28,67556
|7,03
|1,6
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.04 km] Datça (Muğla)
|06:36:13 25-05-2025
|36,86694
|27,56444
|7,09
|1,8
|Ege Denizi - [14.95 km] Datça (Muğla)
|05:59:20 25-05-2025
|36,86417
|27,53806
|7
|1,3
|Akdeniz - [36.43 km] Ortaca (Muğla)
|22:44:32 24-05-2025
|36,38694
|28,68028
|7
|1,2
|Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|CAMLICA-MILAS (MUGLA)
|22:00:04 29-05-2025
|37,0493
|27,9322
|12
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|19:15:41 29-05-2025
|37,1273
|28,813
|9,7
|1,6
|BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)
|13:57:00 29-05-2025
|36,9087
|28,9877
|10,4
|1,5
|KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)
|12:17:17 29-05-2025
|37,1832
|27,9192
|0
|1,3
|SEKKOY-MILAS (MUGLA)
|12:02:54 29-05-2025
|37,1227
|27,888
|17,3
|1,7
|BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)
|08:36:44 28-05-2025
|36,6625
|28,0277
|8,6
|1,9
|YESILBAGCILAR-YATAGAN (MUGLA)
|07:24:05 28-05-2025
|37,3493
|28,0548
|5,2
|1,4
|ALGI-(MUGLA)
|02:23:11 28-05-2025
|37,1562
|28,258
|14,3
|1,5
|GOKBEL-MILAS (MUGLA)
|19:35:56 27-05-2025
|37,016
|27,7635
|8,8
|2,2
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|17:49:53 27-05-2025
|37,1545
|27,8453
|9,7
|1,7
|CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|12:13:03 27-05-2025
|36,989
|28,8412
|13,6
|1,5
|AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
|12:09:55 27-05-2025
|36,9568
|28,9053
|8,1
|1,9
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|04:26:40 27-05-2025
|37,153
|27,8582
|5,2
|1,4
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|03:01:44 26-05-2025
|37,0402
|28,9492
|5,5
|2,1
|DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|09:49:47 25-05-2025
|36,5767
|28,7353
|9,3
|1,8
|TASLICA-MARMARIS (MUGLA)
|17:23:36 24-05-2025
|36,6025
|28,0452
|2
|1,2
|CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|16:21:10 24-05-2025
|36,971
|28,8333
|11,4
|2
|TASLICA-MARMARIS (MUGLA)
|13:31:28 24-05-2025
|36,588
|28,1347
|5
|2,7
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|07:46:13 24-05-2025
|36,9402
|28,2313
|5
|1,5
|PINARKOY-MILAS (MUGLA)
|15:11:34 23-05-2025
|37,0772
|27,9573
|4,9
|1,7
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|11:40:41 23-05-2025
|36,9823
|28,3302
|9,4
|1,4
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|11:24:35 23-05-2025
|37,0048
|28,3107
|14,4
|2,4
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|11:18:06 23-05-2025
|37,0027
|28,3132
|19,6
|1
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|09:41:55 23-05-2025
|36,9958
|28,3205
|12,6
|1,2
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|12:18:33 22-05-2025
|37,1472
|27,8937
|0
|1,6
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|13:38:51 21-05-2025
|37,1083
|28,5742
|11,3
|3,1
|PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|14:58:44 20-05-2025
|36,9313
|28,8007
|6
|1,8
|KAYADERE-MILAS (MUGLA)
|11:10:50 20-05-2025
|37,1945
|27,9018
|0
|1,7
|KAYADERE-MILAS (MUGLA)
|11:03:55 20-05-2025
|37,1907
|27,8908
|0
|1,7
|KIZILYAKA-ULA (MUGLA)
|22:48:19 19-05-2025
|37,0218
|28,4612
|3,2
|1,5
|KANDAK-MILAS (MUGLA)
|06:01:26 19-05-2025
|37,4487
|27,6433
|9,4
|1,8
|BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|10:21:05 18-05-2025
|36,6637
|28,2933
|27,1
|1,7
|AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
|20:29:09 16-05-2025
|36,9935
|28,954
|5
|1,6
|MUGLA (MUGLA)
|11:24:08 15-05-2025
|37,2152
|28,4023
|4,6
|2,2
|YENIKOY (MUGLA)
|05:24:42 14-05-2025
|37,1353
|28,4103
|5
|1,1
|YESILOVA-ULA (MUGLA)
|18:52:55 13-05-2025
|37,082
|28,4112
|5
|1,3
|MUGLA (MUGLA)
|20:00:16 10-05-2025
|37,2247
|28,3495
|5
|2,1
|TASLICA-MARMARIS (MUGLA)
|01:23:31 10-05-2025
|36,6115
|28,1103
|7,5
|2,1
|CIFTLIKKOY-(MUGLA)
|01:42:03 09-05-2025
|37,1702
|28,1415
|8,9
|1,1
|DODURGA-FETHIYE (MUGLA)
|00:03:14 09-05-2025
|36,35
|29,2083
|9,1
|1,2
|KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA)
|05:56:10 08-05-2025
|36,67
|28,7978
|29,2
|2,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:47:04 07-05-2025
|37,1545
|28,8397
|11,2
|1,2
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|21:40:44 07-05-2025
|37,065
|28,5498
|11,5
|1,4
|KAFACAKAPLANCIK-YATAGAN (MUGLA)
|01:55:04 07-05-2025
|37,4247
|28,1553
|3,4
|1,8
|KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
|19:06:42 06-05-2025
|37,0723
|28,3807
|4,1
|1,9
|GOKOVA-ULA (MUGLA)
|06:36:53 06-05-2025
|37,0523
|28,3572
|2
|0,9
|KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
|05:06:58 06-05-2025
|37,0518
|28,5438
|3,1
|1,2
|CORUS-ULA (MUGLA)
|17:30:20 05-05-2025
|36,9702
|28,5022
|15,1
|2,3
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|02:35:23 05-05-2025
|36,9395
|28,351
|15,7
|1
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|10:07:13 04-05-2025
|37,0267
|28,5692
|4,2
|1,7
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