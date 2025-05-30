Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 30 Mayıs 2025

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Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 30 Mayıs 2025
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Tarih-saat 30 Mayıs 2025 15:40:14 itibariyle Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [285.20 km] Datça () 3,7 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 30 Mayıs 2025.. ve Muğla Kandilli deprem listesi..

Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [285.20 km] Datça (Muğla) 15:40:14 30-05-2025 35,18778 24,88611 7,65 3,7
Akdeniz - [158.30 km] Datça (Muğla) 12:20:45 30-05-2025 35,27667 27,25139 29,14 2,5
CAMLICA-MILAS (MUGLA) 22:00:04 29-05-2025 37,0493 27,9322 12 1,7
Milas (Muğla) 22:00:04 29-05-2025 37,03722 27,93028 6,95 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 19:15:41 29-05-2025 37,1273 28,813 9,7 1,6
Menteşe (Muğla) 19:15:40 29-05-2025 37,11889 28,79889 7,04 1,4
Dalaman (Muğla) 13:57:01 29-05-2025 36,93639 28,98972 7 1,3
BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) 13:57:00 29-05-2025 36,9087 28,9877 10,4 1,5
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 12:17:17 29-05-2025 37,1832 27,9192 0 1,3
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 12:02:54 29-05-2025 37,1227 27,888 17,3 1,7
Ege Denizi - [36.08 km] Datça (Muğla) 02:15:38 29-05-2025 36,60139 27,06056 24,91 1,9
Akdeniz - [31.72 km] Seydikemer (Muğla) 14:41:33 28-05-2025 36,25139 28,90444 6,65 2,5
Ege Denizi - [23.15 km] Bodrum (Muğla) 09:11:52 28-05-2025 36,925 27,02 7,03 1,8
Ege Denizi - [11.51 km] Marmaris (Muğla) 08:36:44 28-05-2025 36,55444 28,02361 7 1,8
BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) 08:36:44 28-05-2025 36,6625 28,0277 8,6 1,9
Ege Denizi, Kelemez Adası (Kalimnos) - [22.03 km] Bodrum (Muğla) 08:33:50 28-05-2025 36,955 27,02 7,03 1,8
Akdeniz - [27.74 km] Seydikemer (Muğla) 08:28:08 28-05-2025 36,22583 28,985 7 2,1
Yatağan (Muğla) 07:24:06 28-05-2025 37,29278 28,08306 7 1,5
YESILBAGCILAR-YATAGAN (MUGLA) 07:24:05 28-05-2025 37,3493 28,0548 5,2 1,4
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.82 km] Milas (Muğla) 05:21:51 28-05-2025 36,95417 27,9575 7 1,4
Köyceğiz (Muğla) 03:59:03 28-05-2025 37,02472 28,94167 7 1,2
Akdeniz - [64.47 km] Marmaris (Muğla) 02:51:36 28-05-2025 36,05111 28,09056 6,87 1,6
Menteşe (Muğla) 02:23:12 28-05-2025 37,12639 28,27056 8,95 1,4
ALGI-(MUGLA) 02:23:11 28-05-2025 37,1562 28,258 14,3 1,5
Ege Denizi - [04.79 km] Bodrum (Muğla) 01:02:15 28-05-2025 36,925 27,28556 6,61 1,8
Ege Denizi - [151.33 km] Datça (Muğla) 20:43:45 27-05-2025 35,65 26,36556 6,54 2,4
GOKBEL-MILAS (MUGLA) 19:35:56 27-05-2025 37,016 27,7635 8,8 2,2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.91 km] Milas (Muğla) 19:35:55 27-05-2025 36,99083 27,79278 7 1,8
Akdeniz - [55.15 km] Marmaris (Muğla) 18:17:25 27-05-2025 36,13833 28,18139 7 1,9
Milas (Muğla) 17:49:53 27-05-2025 37,08639 27,83861 6,97 1,4
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 17:49:53 27-05-2025 37,1545 27,8453 9,7 1,7
Akdeniz - [43.73 km] Ortaca (Muğla) 16:34:45 27-05-2025 36,335 28,57306 23,8 2,5
Köyceğiz (Muğla) 12:13:04 27-05-2025 36,97917 28,84194 7 1,3
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 12:13:03 27-05-2025 36,989 28,8412 13,6 1,5
Köyceğiz (Muğla) 12:09:55 27-05-2025 36,97083 28,85528 7 1,6
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) 12:09:55 27-05-2025 36,9568 28,9053 8,1 1,9
Milas (Muğla) 04:26:41 27-05-2025 37,14194 27,83972 7,04 1,4
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 04:26:40 27-05-2025 37,153 27,8582 5,2 1,4
Akdeniz - [36.34 km] Ortaca (Muğla) 22:02:55 26-05-2025 36,42028 28,52611 7,49 2,2
Ege Denizi - [139.73 km] Datça (Muğla) 10:34:34 26-05-2025 36,04 26,11694 23,41 3
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 03:01:44 26-05-2025 37,0402 28,9492 5,5 2,1
Köyceğiz (Muğla) 03:01:44 26-05-2025 37,02111 28,94667 7,19 1,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.87 km] Milas (Muğla) 21:05:09 25-05-2025 36,96361 27,97139 7 1,1
Ege Denizi - [52.36 km] Marmaris (Muğla) 16:58:56 25-05-2025 36,16111 28,07028 37,48 2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.52 km] Milas (Muğla) 12:08:17 25-05-2025 36,99806 27,99944 7 1,6
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 09:49:47 25-05-2025 36,5767 28,7353 9,3 1,8
Akdeniz - [19.42 km] Ortaca (Muğla) 09:49:46 25-05-2025 36,54111 28,67556 7,03 1,6
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.04 km] Datça (Muğla) 06:36:13 25-05-2025 36,86694 27,56444 7,09 1,8
Ege Denizi - [14.95 km] Datça (Muğla) 05:59:20 25-05-2025 36,86417 27,53806 7 1,3
Akdeniz - [36.43 km] Ortaca (Muğla) 22:44:32 24-05-2025 36,38694 28,68028 7 1,2
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
CAMLICA-MILAS (MUGLA) 22:00:04 29-05-2025 37,0493 27,9322 12 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 19:15:41 29-05-2025 37,1273 28,813 9,7 1,6
BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) 13:57:00 29-05-2025 36,9087 28,9877 10,4 1,5
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 12:17:17 29-05-2025 37,1832 27,9192 0 1,3
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 12:02:54 29-05-2025 37,1227 27,888 17,3 1,7
BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) 08:36:44 28-05-2025 36,6625 28,0277 8,6 1,9
YESILBAGCILAR-YATAGAN (MUGLA) 07:24:05 28-05-2025 37,3493 28,0548 5,2 1,4
ALGI-(MUGLA) 02:23:11 28-05-2025 37,1562 28,258 14,3 1,5
GOKBEL-MILAS (MUGLA) 19:35:56 27-05-2025 37,016 27,7635 8,8 2,2
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 17:49:53 27-05-2025 37,1545 27,8453 9,7 1,7
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 12:13:03 27-05-2025 36,989 28,8412 13,6 1,5
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) 12:09:55 27-05-2025 36,9568 28,9053 8,1 1,9
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 04:26:40 27-05-2025 37,153 27,8582 5,2 1,4
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 03:01:44 26-05-2025 37,0402 28,9492 5,5 2,1
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 09:49:47 25-05-2025 36,5767 28,7353 9,3 1,8
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 17:23:36 24-05-2025 36,6025 28,0452 2 1,2
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 16:21:10 24-05-2025 36,971 28,8333 11,4 2
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 13:31:28 24-05-2025 36,588 28,1347 5 2,7
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 07:46:13 24-05-2025 36,9402 28,2313 5 1,5
PINARKOY-MILAS (MUGLA) 15:11:34 23-05-2025 37,0772 27,9573 4,9 1,7
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 11:40:41 23-05-2025 36,9823 28,3302 9,4 1,4
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 11:24:35 23-05-2025 37,0048 28,3107 14,4 2,4
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 11:18:06 23-05-2025 37,0027 28,3132 19,6 1
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 09:41:55 23-05-2025 36,9958 28,3205 12,6 1,2
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 12:18:33 22-05-2025 37,1472 27,8937 0 1,6
ARICILAR-ULA (MUGLA) 13:38:51 21-05-2025 37,1083 28,5742 11,3 3,1
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 14:58:44 20-05-2025 36,9313 28,8007 6 1,8
KAYADERE-MILAS (MUGLA) 11:10:50 20-05-2025 37,1945 27,9018 0 1,7
KAYADERE-MILAS (MUGLA) 11:03:55 20-05-2025 37,1907 27,8908 0 1,7
KIZILYAKA-ULA (MUGLA) 22:48:19 19-05-2025 37,0218 28,4612 3,2 1,5
KANDAK-MILAS (MUGLA) 06:01:26 19-05-2025 37,4487 27,6433 9,4 1,8
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 10:21:05 18-05-2025 36,6637 28,2933 27,1 1,7
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) 20:29:09 16-05-2025 36,9935 28,954 5 1,6
MUGLA (MUGLA) 11:24:08 15-05-2025 37,2152 28,4023 4,6 2,2
YENIKOY (MUGLA) 05:24:42 14-05-2025 37,1353 28,4103 5 1,1
YESILOVA-ULA (MUGLA) 18:52:55 13-05-2025 37,082 28,4112 5 1,3
MUGLA (MUGLA) 20:00:16 10-05-2025 37,2247 28,3495 5 2,1
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 01:23:31 10-05-2025 36,6115 28,1103 7,5 2,1
CIFTLIKKOY-(MUGLA) 01:42:03 09-05-2025 37,1702 28,1415 8,9 1,1
DODURGA-FETHIYE (MUGLA) 00:03:14 09-05-2025 36,35 29,2083 9,1 1,2
KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA) 05:56:10 08-05-2025 36,67 28,7978 29,2 2,3
KARACAOREN-(MUGLA) 21:47:04 07-05-2025 37,1545 28,8397 11,2 1,2
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 21:40:44 07-05-2025 37,065 28,5498 11,5 1,4
KAFACAKAPLANCIK-YATAGAN (MUGLA) 01:55:04 07-05-2025 37,4247 28,1553 3,4 1,8
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 19:06:42 06-05-2025 37,0723 28,3807 4,1 1,9
GOKOVA-ULA (MUGLA) 06:36:53 06-05-2025 37,0523 28,3572 2 0,9
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 05:06:58 06-05-2025 37,0518 28,5438 3,1 1,2
CORUS-ULA (MUGLA) 17:30:20 05-05-2025 36,9702 28,5022 15,1 2,3
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 02:35:23 05-05-2025 36,9395 28,351 15,7 1
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:07:13 04-05-2025 37,0267 28,5692 4,2 1,7
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