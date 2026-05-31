Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 31 Mayıs 2026
31.05.2026 20:20
NTV
31 Mayıs 2026 Muğla deprem son dakika haberleri haberin detayında... Muğla son deprem büyüklüğü ne kadar? Muğla'da ve Muğla yakınındaki depremler nelerdir? Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Muğla deprem haberleri.. Muğla'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Muğla'da deprem mi oldu? Deprem Muğla'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Muğla'da nerede deprem oldu?
Tarih-saat 31 Mayıs 2026 19:10 itibariyle Datça (Muğla) 3.5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Ege Denizi - [146.55 km] Datça (Muğla)
|31 Mayıs 2026 19:10
|35.4736
|26.8264
|5.15
|3.50
|Akdeniz - [176.30 km] Datça (Muğla)
|31 Mayıs 2026 13:56
|35.3108
|26.4858
|6.48
|2.40
|Akdeniz - [160.61 km] Datça (Muğla)
|31 Mayıs 2026 13:06
|35.3347
|26.8361
|4.64
|2.20
|Akdeniz - [201.81 km] Datça (Muğla)
|31 Mayıs 2026 12:42
|35.0717
|26.4378
|4.80
|2.50
|Akdeniz
|31 Mayıs 2026 12:35
|35.2675
|26.3261
|7.08
|3.30
|Ege Denizi - [142.40 km] Datça (Muğla)
|31 Mayıs 2026 06:55
|35.5747
|26.6742
|16.23
|2.60
|Akdeniz - [24.66 km] Seydikemer (Muğla)
|31 Mayıs 2026 05:26
|36.2122
|29.0558
|17.84
|1.70
|Ege Denizi - [144.03 km] Datça (Muğla)
|31 Mayıs 2026 04:39
|35.5069
|26.8011
|7.25
|1.70
|Köyceğiz (Muğla)
|31 Mayıs 2026 04:23
|36.9606
|28.5514
|6.91
|1.40
|Ege Denizi - [140.02 km] Datça (Muğla)
|31 Mayıs 2026 04:21
|35.5447
|26.8061
|10.55
|1.80
|Ege Denizi - [148.18 km] Datça (Muğla)
|31 Mayıs 2026 03:36
|35.4844
|26.7508
|9.07
|2.00
|Köyceğiz (Muğla)
|31 Mayıs 2026 03:26
|36.9558
|28.5692
|10.65
|2.00
|Akdeniz - [167.04 km] Datça (Muğla)
|31 Mayıs 2026 03:11
|35.2889
|26.7836
|5.80
|2.00
|Ege Denizi - [149.65 km] Datça (Muğla)
|31 Mayıs 2026 02:04
|35.5147
|26.6417
|5.56
|1.90
|Ege Denizi - [152.04 km] Datça (Muğla)
|31 Mayıs 2026 01:56
|35.4422
|26.7619
|6.34
|2.20
|Köyceğiz (Muğla)
|31 Mayıs 2026 01:12
|37.0458
|28.7747
|6.97
|1.50
|Ege Denizi - Hisarönü Körfezi - [04.84 km] Marmaris (Muğla)
|31 Mayıs 2026 01:11
|36.7336
|28.0264
|6.73
|1.00
|Köyceğiz (Muğla)
|31 Mayıs 2026 00:45
|36.9669
|28.5486
|7.26
|1.50
|Menteşe (Muğla)
|30 Mayıs 2026 21:24
|37.1936
|28.1217
|10.60
|1.70