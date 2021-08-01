SON DAKİKA: Muğla'nın Datça ilçesinde art arda depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında dün geceden itibaren en büyüğü 5,5 büyüklüğünde olan sarsıntılar sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat saat 12.14'te gerçekleşti. Depremin şiddeti 4,4 olarak ölçüldü.

SARSINTILAR SÜRÜYOR

Ege Denizi'nin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3, 4,2 ve 3,7 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, son sarsıntı saat 11.37'de ve 4,81 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 52,96 kilometre olarak ölçüldü.

Daha öncesinde ise 4,2 büyüklüğündeki bir sarsıntı saat 08.12'de ve 7,26 kilometre derinlikte, 3,7 büyüklüğündeki deprem ise 08.15'te ve 7,13 kilometre derinlikte yaşandı. İki depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 46,07 ve 47,23 kilometre olarak ölçüldü.

Son polar



OLUMSUZ BİR İHBARIN OLMADIĞI BİLGİSİ ALINDI

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter'dan Datça'daki 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, "An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir" dedi.



Datça ilçesi açıklarında dün saat 22.57'de 4,5 ve bugün saat 02.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.



DEPREM ANINDA NE YAPMALI?