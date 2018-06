İlişkili Haberler Muharrem İnce'nin mitinginden kareler

İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen miting öncesi eşi Ülkü İnce ile platforma çıkan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ardından "Denizle uyanıp, denizle uyuyan güzel İzmir" sözleriyle meydandakilere seslendi. İnce, sahnenin önünde ve arkasında birer milyon kişi olduğunu, arkadaki bölümde yer alan izleyicilere de seslenmek için platformun arkasındaki panonun indirilmesini istedi.



Panonun indirilememesi üzerine konuşmasına devam eden İnce, izleyicileri önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, dün şehit olan Şehit Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç ve tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti.



İnce, kampanya süresince 49 günde 105. mitingini düzenlediğini, izleyicilerin cep telefonları aracılığıyla sosyal medyadan canlı yayın yapmasını istedi.



"Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez bir seçimin kaybedeni olmayacak, yani benim cumhurbaşkanlığımda 81 milyon kazanacak, kaybeden sadece anket şirketleri olacak." ifadesini kullanan İnce, şöyle devam etti:



"Tayyip Erdoğan bile kaybetmeyecek, niye kaybetmeyecek... Çünkü benim cumhurbaşkanlığımda dolar, faiz düşecek, enflasyon düşecek, milli gelir artacak. Emekli cumhurbaşkanının maaşı da yükselecek. O da rahat edecek, her iktidarın makbul insanları vardır. Her iktidar kendine yakın insanları makbul insan haline getirmiştir. İlk kez bu seçimden sonra 81 milyon makbul insan olacak, herkes makbul insan olacak. Ve annelere söz veriyorum, AK Partili, CHP'li, İYİ Partili, MHP'li, HDP'li, Saadet Partili, Demokrat Partili annelere söz veriyorum. Sizin çocuklarınızı iyi eğiteceğiz. Onlara matematik, onlara yabancı dil öğreteceğiz. Onları üniversiteye gittiklerinde FETÖ benzeri tarikatların yurtlarına muhtaç etmeyeceğiz."



İnce, fabrikaların bacasının tüteceğini, bütün okulların nitelikli hale geleceğini, tarımda dışa bağımlılığın, gelir dağılımı adaletsizliğin sona ereceğini kaydederek, "İhalede rekabet, işe alımda liyakat esas olacak, kimsenin başörtüsüne bakmayacağız. Kimsenin sağcı mı, solcu mu olduğuna bakmayacağız. Şu anda kamuda görevli bürokratlara sesleniyorum. Hiçbiriniz korkmayın, eğer liyakatla geldiyseniz, işinizin ehliyseniz göreve devam edeceksiniz ama eğer kaymakam, valiyseniz ve AK Parti il başkanı gibi çalışıyorsanız sizin hiç şansınız yok hiç." diye konuştu.



"ARADAKİ FARK..."



"Recep Erdoğan ile Muharrem İnce arasındaki fark şu, Recep Erdoğan saraylı, Muharrem İnce milletin evladı. 2002'de iş başına geldiğinde milletvekili lojmanlarını satan ve apartman dairesine yerleşen Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Çankaya Köşkü'nü beğenmedi ve kendisine saray yaptırdı." diyen İnce, şunları dile getirdi:



"Cumhurbaşkanı Erdoğan halktan biri ve milletin adamı değil. Erdoğan Rizelidir ama Rizeliliğinden bile utandı, Rize çayını beğenmedi, kilosu 4 bin 500 liraya beyaz çay içiyor. Erdoğan'ın yola çıktığı arkadaşlarından hiçbirisi artık onun yanında değil. 'Kardeşim' dediği kim varsa herkesi yarı yolda bıraktı. Esed'e, Abdullah Gül'e 'kardeşim' dedi, kime dediyse...16 yılda dost kalabildiği bir kişi gösteremezsiniz. Erdoğan artık yorgun bir adam, heyecansız bir adam, insanlara tepeden bakan bir adam, kibirli bir adam. Aziz milletim bir yanda yorgun bir adam, öbür yanda taze kan var taze kan... O artık hayalleri olmayan bir adam. 2002'de 'adalet' diyordu, 'kalkınma' diyordu artık diyemiyor, benim karşıma televizyona çıkamıyor. Erdoğan'ın aslına bakarsak çıraklığı fena değildi ama ustalığı rezalet. Mesela bir insan kendisine 'usta' der de nasıl olur da 'çırak' dediğinin karşısına çıkamaz. O zaman o usta değil çakma usta bu, çakma usta. Sen nasıl dünya liderisin, senin cesaretin mi yok, bilgin mi yok, yüreğin mi yok, gel karşıma Erdoğan gel."



PROJELERİNİ ANLATTI



Cumhurbaşkanı olunca yardımları kesmeyeceğini aksine doğum, gebelik, dul maaşı, muhtaç asker ailesi yardımı, şartlı eğitim, öğrenci yardımı, kaymakamlık bursu, yoksullara kira yardımı, engelli bakımı gibi yardımlara temmuz ayında 100'er lira zam yapacağını ifade eden İnce, ekonomiden dış politikaya kadrosunun hazır olduğunu, kadrosunu da yakında açıklayacağını belirtti.



İnce, muhalefetteki partilerin cumhurbaşkanı adaylarına "cumhurbaşkanı yardımcılığı" için teklif götüreceğini ifade ederek, "Bakanlar Kurulunu sadece CHP'lilerden yapmayacağım, her partiden insanlar alacağım. Orada CHP'li, Ülkücü, İYİ Partili, HDP'li, Saadet Partili olacak, AK Partili de olacak, herkes olacak, Türkiye'yi birleştireceğim. Ekibimle aylardır çalışıyorum, hatta bu çalışmalarım 7 yıllık çalışmadır. Erdoğan kendisine saray hazırlıkları yaparken ben Türkiye'yi iyi yönetme hazırlıkları yapıyordum." dedi.



Cumhurbaşkanı seçildiğinde 48 saat içinde OHAL'i kaldıracağını, Merkez Bankasının bağımsız bir para politikası uygulayacağını, siyasetten arındırılmış bir ekonomi politikasını hayata geçireceğini, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele edeceğini, sporu siyasetten arındıracağını kaydeden Yıldırım, "Bir hafta içinde Suriye ile ilgili çalışmalar ve 100 gün içinde mutlaka Suriye'ye büyükelçi atayacağım ve barış politikalarıyla Türkiye'de barış, bölgede, dünyada barış politikalarıyla 4 milyon Suriyeliyi davulla zurnayla Suriye'ye göndereceğiz." diye konuştu.



İnce, yargıdaki düzenlemelere hemen başlayacaklarını, özel hayatın gizliliğinin esas alınacağını, 100 gün içinde hiç kimsenin telefonunun dinlenmeyeceğini belirterek, KHK ile işinden uzaklaştırılan ancak hakkında dava açılmayanların işe iade edileceğini, kapatılan askeri okulların açılacağını ifade etti.



Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı döneminde yandaş değil, adam gibi kendisini eleştirecek medya istediğini söyledi.