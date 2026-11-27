Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında beş ayrı suçtan hazırladığı fezleke , Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na gönderildi. Fezleke, Karma Komisyon'a sevk edildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Sarıgül'ün dosyası için önce Karma Komisyonu bünyesinde hazırlık komisyonu kurulacak. Hazırlık komisyonu kurulduktan sonra Sarıgül'ün savunması dinlenecek, ardından da en geç 1 ay içinde rapor hazırlanacak.

Raporun hazırlanmasından sonra komisyon, dokunulmazlığın kaldırılmasına ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatı sona erene kadar ertelenmesine karar verecek.

Eğer dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik bir hüküm çıkarsa dosya Meclis Genel Kurulu'na gelecek, Sarıgül son savunmasını yapacak sonra da oylama gerçekleştirilecek.

FEZLEKEDE NELER VAR?

Memur ve Parlamenterler Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Sarıgül hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla yasama dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.

Fezlekeye göre, Sarıgül'ün 2021-2024 yılları arasında B.Ö.D.'ye yönelik eylemleri "kamu görevinin ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı" suçu kapsamında değerlendirildi.

Fezlekede Sarıgül'ün 2011 ve öncesinde G.B.'ye, 2014 yılı ve öncesinde ise M.B.'ye yönelik eylemlerinin "belediye başkanı olmasının sağladığı nüfuz kötüye kullanılarak ayrı ayrı zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçunu oluşturduğu savunuldu. Ayrıca fezlekede yine 2005-2006 yılları arasında C.D.'ye yönelik eylemlerin de aynı şekilde "belediye başkanı olmasının sağladığı nüfuz kötüye kullanılarak zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçu kapsamında yer aldığı belirtildi.

MAĞDUR BEYANLARI DA VAR

Mağdur beyanlarının da yer aldığı fezlekede B.Ö.D'nün, Sarıgül'ü 2014 öncesi Şişli Belediye Başkanı olduğu dönemde düzenlenen gençlik kamplarında tanıdığını, 2015'te ekibinde çalışmaya başladığını ve evlendiğinde nikah şahidinin Sarıgül olduğunu öne sürdüğü beyanları yer aldı.

2021'den itibaren Sarıgül'ün çok sayıda cinsel amaçlı müdahalesine maruz kaldığını iddia eden B.Ö.D, 2024'te basına yansıyan görüntülerin ardından avukatlarınca hazırlanan ve konuşursa 100 bin euro cezai şart ödeyeceğini içeren evrakı imzaladığını, çocuğunun geleceği için 150 bin dolar ödendiğini ileri sürdü.

SARIGÜL'ÜN TALEPLERİNİ KARŞILAMAYANLARIN GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ İDDİASI

Fezlekede “mağdur” sıfatıyla C.D.'nin de ifadesine yer verildi.

C.D., 2005'te Şişli Belediyesi'nde bilgi işlemde işe başladığını, gençlik kampları kapsamında lise öğrencilerinin Sarıgül ile tanıştırıldığını öne sürdü. C.D., Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminde odasının arkasındaki yatak odasında masaj yaptırıldığını ve yaşanan olayları anlatarak Sarıgül'ün taleplerini karşılamayanların görev yerlerinin değiştirildiğini iddia etti.

SARIGÜL AİLESİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiasını araştırıyor.

Soruşturma iki Alman iş insanının şikayeti üzerine başlatıldı.

K.P. ve M.B. yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü. Mustafa Sarıgül ve ailesiyle ilintili olduğu iddia edilen yatırım anlaşmaları ve yüksek tutarlı para işlemleri incelemeye alındı.

Sarıgüllerle bağlantılı olduğu öne sürülen bir şirketle yurt dışındaki bir şirket arasında 80 milyon euroluk yatırım sözleşmesi imzalandı.

Mustafa Sarıgül'ün kamu gücü ve nüfuzunu kullanarak 1 milyar euroluk bir fonun kredi yoluyla ülke dışına çıkarılmasını vadettiği ileri sürüldü.

Ayrıca Emir Sarıgül'le ilişkilendirilen bir yalının satışı ve bu satışla ilgili gerçekleştirildiği öne sürülen para transferi de dosyaya girdi.

Değerinin yaklaşık 32 milyon euro olduğu belirtilen yalının satışı karşılığında yurt dışından 100 milyon euroluk havale yapıldığı iddia edildi.

Söz konusu transferin yabancı bir banka tarafından şüpheli bulunarak bloke edildiği, bu kısıtlamanın kaldırılması için İngiliz siciline kayıtlı bir teknenin Emir Sarıgül'e devredildiği savunuldu.

Şikayetçiler, teknenin devredilmesine rağmen satış bedelinin ödenmediğini ve banka blokesi sorununun da çözülemediğini ileri sürdüler. Ek olarak konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettiklerini, ancak sonrasında aile tarafından tehdit edildikleri yönünde ifade verdiler.

Ağırel ise gazetecilik faaliyeti kapsamında kendisine ulaşan iddiaları doğrulamaya çalıştığını, gönderilen bazı dekontların güvenilirliğinden şüphelendiği için haber yayımlamadığını ve Sarıgül ailesine herhangi bir belge vermediğini vurguladı.

Suçlamaları reddeden Ağırel, “Ben bu dosyanın olsa olsa tanığı olabilirim, şüphelisi değil.” dedi.

Mustafa Sarıgül ise söz konusu para transferlerinin gerçekleşmediğini, dekontların gerçek bankacılık işlemlerini yansıtmadığını ve sözleşmelerin geçersiz olduğunu söylüyor.

Mustafa Sarıgül hakkındaki suçlamalarsa iki farklı başlıkta toplanıyor. Bunlardan birini bahsi geçen kara para aklama, diğerini gizli tanık ifadeleri doğrultusunda korumasıyla ilgili iddialar oluşturuyor.

Gizli tanık, Sarıgül ve koruması Ö.D.'nin birlikte görüntülendiği videonun montaj olunduğuna dair rapor hazırlanması için 200 bin dolar karşılığında anlaşma yapıldığını ileri sürüyor.

Ö.D. ise savcılıktaki ifadesinde Sarıgül'ün 2021 yılından itibaren kendisine defalarca cinsel istismarda bulunduğunu, bahsi geçen görüntülerin kamuoyuna yansıması sonrası “konuşması halinde 100 bin euro cezai şart öngören bir belgeyi imzalamaya zorlandığını” iddia ediyor.

Mustafa Sarıgül hakkında "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından soruşturma yürütülmesi amacıyla hazırlanan tahkikat dosyası, 9 Kasım'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

EMİR SARIGÜL ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANDI

Aile üyeleriyle birlikte soruşturulduğu dosya kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül'se 4 Kasım'da ev hapsi şeklinde adli kontrolle tahliye edildi.

Sarıgül, cezaevine gönderildikten sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmış, 30 Ekim'deki ek ifadesinde babası - Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e para verdiğini öne sürmüştü.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmayları iddiaları reddetmişti.

Sarıgül bugüne kadar üç kez ifade verdi.