Son dakika Niğde'de deprem mi oldu? Az önce deprem Niğde'de nerede oldu? Niğde deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Temmuz 2026
12.07.2026 01:00
NTV
Son dakika Niğde deprem haberleri.. Niğde'de deprem mi oldu? Az önce deprem Niğde'de nerede oldu? Niğde Kandilli ve AFAD son depremler.. 12 Temmuz 2026 Niğde deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu Niğde'de? Niğde son deprem büyüklüğü ne kadar? Niğde'de ve Niğde yakınındaki depremler nelerdir? Niğde'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Niğde canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Niğde deprem haberleri.. Niğde'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Niğde'de deprem mi oldu? Deprem Niğde'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Niğde'de nerede deprem oldu? Niğde deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde...
Tarih-saat 12 Temmuz 2026 00:43 itibariyle Çamardı (Niğde) 3.8 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Niğde deprem haberleri 12 Temmuz 2026.. Niğde AFAD son depremler ve Niğde Kandilli son dakika deprem listesi..
Niğde AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Çamardı (Niğde)
|12 Temmuz 2026 00:43
|37.8200
|35.0742
|12.59
|3.80
Jandarmadan WhatsApp operasyonu. Yüzlerce aktif kullanıcısı var, uygulama noktalarını paylaşıyorlar
Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Temmuz 2026
Mikro deprem kümesi büyük Marmara depreminin habercisi mi? "Önümüzdeki 7 güne dikkat"