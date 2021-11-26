Yeni varyant nedeniyle Türkiye'den 5 ülkeye seyahat kısıtlaması (Omicron varyantı)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni Covid-19 varyantı nedeniyle beş ülkeye seyahat kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. Buna göre Botsvana, G. Afrika, Mozambik, Namibya ve Zimbabve ile kara, hava ve deniz sınır kapıları kapatıldı.

Haberler 26.11.2021 - 21:21 | Son Güncelleme : 26.11.2021 - 21:28

Yeni varyant nedeniyle Türkiye'den 5 ülkeye seyahat kısıtlaması (Omicron varyantı)

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'un Nu varyantı sebebiyle, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den 'ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:


"Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."

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