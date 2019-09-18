Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

(HDP önünde ailelerin eylemi) Vicdani duruş sergilemesi gerekenler devleti suçluyor. Yapılması gereken vicdani hassasiyetin yanında olmaktır. Annelerin sesi teröre karşı en güçlü sestir.



(Yargı reformu paketi) Reform dönemi askerlik kanunuyla birlikte başladı. Kesintisiz reform anlayışımısın ikinci adımıdır. Şeffaf ve kapsayıcı yaklaşım, ifade özgürlüğünü, savunma hakkını, adalete erişimi ve adalet sisteminin işleyişinde kalitenin artmasını son derece güçlendirecektir. AB kriterleri göz önüne alan bir kapsama sahip. Büyük ihtimalle ekim ayında Meclis gündemine gelecek.

(Ankara'daki üçlü Suriye zirvesi) 3 lider de ayrılıkçı gündeme karşı çıkmıştır. Daha fazla insanın yerinden olmaması önemli. Önemli olan mülteciler için çözüm üretmektir. Mülteciler için çözüm güvenli bölgenin kurulmasıdır. Güvenli bölge mülteciler için doğru politikadır.

(Türkiye-ABD ilişkileri) Türkiye ABD ilişkileri hiç gündemden düşmüyor. Genelde bu konular gündeme getirilirken bazı odakların negatif olarak gündeme aldığını görüyoruz. Suriye konusunda anlaşamadığımız çok konu vardır fakat müzakerelerle çözüm üretmeye çalışıyoruz. Türkiye adımları atarken kendi çıkarlarını korumak zorundadır.

ABD Ticaret Bakanı Türkiye'yi ziyaret etti ve önemli görüşmeler gerçekleşti. ABD-Türkiye ticaret hacminin 100 milyon dolara çıkması için önemli görüşmeler yapılmıştır.

(S.Arabistan'da rafineriye saldırı) Doğru bulmuyoruz, kınıyoruz.

(Filistin-İsrail sorunu) Mevcut başbakan Batı Şeria'tın ihlak edeceğini söyledi. Tabi bu bütün dünyayı ateş çemberine atacak bir durum. Ortaya çıkan seçim sonuçlarında İsrail halkının buna izin vermek istemediğini görüyoruz. Filistin-İsrail sorununun adil bir şekilde çözülmesini istiyoruz. İşgal bir çözüm politikası değildir. İşgal, Batı Şeria'nın ya da Ürdün Vadisi'nin işgali gibi yaklaşımlar, herkesin güvenliğini tehlikeye atacak, bütün barış süreçlerini sabote edecek bir yaklaşımdır. Dünyanın iki devletli çözümün altını çizerek, daha güçlü bir mesaj vermesi gerekmektedir.

(Erken seçim tartışması) Erken seçim diye bir şey yok, seçimler bitti. Erken seçim yok, hükümet gündeme hakim

(Beşşar Esad'la temas olacak mı?) Bütün bu tablonun sorumlusuyla neyi görüşeceksiniz? Bu tablonun sorumlusunda tavır değişikliği yok. Neyi görüşeceksiniz? Türkiye burada doğru olanı yapmıştır.

(FETÖ ile mücadele) Sosyal medyada veya başka yerlerde sayın Adalet Bakanı'nın trasarruflarıyla ilgili bir zaaf varmış gibi konulunca sayın Bakan cevap vermiş. Adalet Bakanlığı mücadelde kilit bakanlıktır. Çünkü FETÖ en çok orada yapılanmıştı. Dolayısıyla Adalet Bakanlığı ve çalışanları Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda mücadele ediyorlar.

Tank palet fabrikası konusunda gizli saklı birşey yok. Tesisin mülkiyeti devlette kalacaktır.