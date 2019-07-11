SON DAKİKA: Ömer Çelik: S-400'ler Türkiye'nin milli güvenliği ile ilgili bir ihtiyaçtır

Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı devam ederken açıklama yapıyor.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları;

"Ülkemize karşı terör enstrümanın bir saldırı unsuru olarak kullanıldığını görüyoruz. Terörle mücedele kararımız sürüyor."

"Srebrenitsa moden dünyanın bir utancıdır. Büyük bir insani dramdır. Umarız ders alınır ama her seferinde böyle söylüyoruz. Kimse kolunu kıpırdatmıyor."

"15 Temmuz'da milletimiz topyekün direnerek, demokrasimizin milli kimliğimizin bir parçası oldğunu dünyaya göstermiş oldu."

"8-15 Temmuz haftasında birçok etkinlik gerçekleştirilecek."



"MKYK toplantısında iç ve dış politikalar ile sosyal politikalar konuları ele alınıyor."

"27 Mayıs'tan bu tarafa terör örgütüne karşı Hakurk bölgesinde yoğun bir harekat sürüyor. Harekat başarılı bir şekilde devam ediyor."

"Terörle ücadelenen siyasi kısmı da yakın şekilde takip ediliyor. Bu konuda Iraklı makamlarla çalışmalar yapılıyor."

"S-400'ler Türkiye'nin milli güvenliği ile ilgili bir ihtiyaçtır."

"S-400 konusunda CHP'den milli bir duruş göremiyoruz. ABD'nin tezlerini izah etmeye çalışıyorlar."

"Balkanların barış ve istikrarı bizi doğrudan ilgilendirmektedir."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

