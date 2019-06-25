Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından çeşitli açıklamalar yaptı.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları;

"İstanbul ilçelerinde, Meclis'te büyük başarıya imza attık."

"Milli irade tecelli etmiştir."

"Binali Yıldırım büyük gayret sarf etti."

"Milletimizin verdiği mesaj, partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacak. Seçim sonuçları değerlendirilecektir."

"Cumhur ittifakı ruhunu destekleyen MHP teşkilatına ve Bahçeli'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz."



"YSK seçim sürecini başarıyla yönetmiştir. YSK temsilcilerine teşekkür ediyoruz."

"Son seçimlerde sonuç net olarak ortaya çıkmıştır. Sonucu tabii ki saygıyla karşılıyoruz."

"Yakın dönemde seçim sıklığı konusunda yorgunluk tartışmaları meydana geldi. Demokrasi, bedel isteyen bir kazanım."

"Demokrasimiz coğrafyaya ilham kaynağı olarak devam ediyor."

"Kimin kazandığın daha önemli olan demokrasinin kazanmasıdır."

"Milli iradeyle kavga edilmez, milli iradeye tabi olunur."

"25 yıllık yerel yönetim iktidarı el değiştirirken bile demokratik olgunluk gösterilmiştir."

"Diktatörlük safsatasından başlayarak Türkiye düşmanları devreye girmişti." Demokratik olgunluk gösterilmiştir."

"Her seçim döneminde kutuplaşmadan bahsediyor. Aziz milletimiz provokasyonlara kulak asmasın."

"Türkiye demokrasisi yolundan sapmayacak, AK Parti buna güç vermeye devam edecek."

"Önümüzdeki seçimsiz dönemi çok iyi değerlendireceğiz."

"İdlib'deki gerginliği azaltma çabamızın rejim tarafından engellenmeye çalışıldığını görüyoruz. 300 bin kişi yerinden oldu. Bu konuyla ilgili Rusya'ya sürekli açık tutumuzu iletiyoruz. Rejimin ihlallerine karşı herkesi duyarlı olmaya çağrıyoruz."

"(BM'nin gazeteci Kaşıkçı raporu) Türkiye olarak biz raporun objektif bir şekilde hazırlandığını görüyoruz. Kendi değerlendirmelerimiz, okumalarımız açısından raporun tamamına katılıyoruz."



"Yargı Kaşıkçı soruşturmasını şeffaf bir şekilde yürütüyor."

(Doğu Akdeniz'de sondaj gerilimi) "Tek taraflı olarak buradaki kaynaklara el koymaya çalışıyorlar Yunanistan Başbakanı'nı uyarıyoruz."

"Yunanistan Başbakanını uyarıyoruz. 'Türkiye sondaja başladığı andan itibaren ağır bedeller öder.' gibisinden altı boş ifadeler kullanmaktan vazgeçmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygılı bir dil kullanmalıdır."

"Yunanistan Başbakanı yanlış tutum izliyor. Türkiye ile Avrupa Birliği'ni karşı karşıya getirmeye çalışıyor."

"Türkiye'nin bu tür söylemlere prim vermeyeceği açıktır."

"Türkiye ne kendi egemenlik haklarından, ne de KKTC'nin haklarından vazgeçmeyecektir."

"İstanbul'da belediye başkan adayımız, teşkilatlarımız mükemmel bir çalışma ortaya koymuştur."

"Revizyon Genel Başkanı'mızın takdirindedir. Genel Merkez'in düşüncesi de aynıdır."

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