SON DAKİKA: Osmaniye'de 4,6 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Osmaniye'de saat 14.00'te merkez üssü Düziçi ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Osmaniye'de 4,6 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.

Osmaniye'de 4,6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Düziçi olan depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

14.00'te meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi. İlk depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar oldu.

Sarsıntı, herhangi bir hasara yol açmadı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, depremle ilgili tarama ve takibin devam ettiğini açıkladı.

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