Son dakika Osmaniye'de deprem mi oldu? Az önce deprem Osmaniye'de nerede oldu? Osmaniye deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 18 Ağustos 2025

Tarih-saat 18 Ağustos 2025 04:10:33 itibariyle Kadirli () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Osmaniye AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 04:10:33 18-08-2025 37,677 36,1442 3,1 3,2
Kadirli (Osmaniye) 04:10:33 18-08-2025 37,6775 36,16917 7,14 3,5
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 18:08:52 17-08-2025 37,6513 36,1482 5 2,3
Kadirli (Osmaniye) 18:08:52 17-08-2025 37,67139 36,17889 8 2,5
Toprakkale (Osmaniye) 05:48:52 17-08-2025 37,00778 36,10278 11,87 1,9
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 05:48:51 17-08-2025 36,9793 36,106 13,4 1,6
Kadirli (Osmaniye) 02:05:42 15-08-2025 37,31694 36,24083 7,04 3,1
KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE) 02:05:41 15-08-2025 37,3055 36,2518 2,6 3
Toprakkale (Osmaniye) 22:16:57 14-08-2025 37,05028 36,07889 21,57 1,3
Toprakkale (Osmaniye) 09:43:19 14-08-2025 37,04889 36,15611 12,81 2,7
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 09:43:18 14-08-2025 37,0193 36,1035 7,4 2,1
Düziçi (Osmaniye) 01:01:33 14-08-2025 37,32556 36,29833 7 2,4
KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) 01:01:32 14-08-2025 37,2973 36,2588 5 2,2
Kadirli (Osmaniye) 21:12:00 13-08-2025 37,66694 36,16583 7,01 2,1
Kadirli (Osmaniye) 17:45:47 13-08-2025 37,65806 36,16917 5,12 4,1
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 17:45:46 13-08-2025 37,6727 36,1205 5 4
Toprakkale (Osmaniye) 19:53:38 08-08-2025 37,01861 36,14167 7,91 2,2
LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 19:53:36 08-08-2025 37,0535 36,0578 5,4 1,9
Bahçe (Osmaniye) 20:18:19 07-08-2025 37,15639 36,56556 6,08 1,3
Kadirli (Osmaniye) 07:52:01 05-08-2025 37,67528 36,17639 6,92 1,8
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 04:07:20 04-08-2025 37,0085 36,0877 7,5 2,1
Kadirli (Osmaniye) 03:33:25 04-08-2025 37,67778 36,19472 7 2,5
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 03:33:24 04-08-2025 37,6572 36,1428 5,8 2,4
Kadirli (Osmaniye) 03:30:06 04-08-2025 37,67917 36,18167 7 2,1
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 03:30:06 04-08-2025 37,6623 36,1477 5,5 2
Toprakkale (Osmaniye) 01:58:46 04-08-2025 37,00667 36,15083 7 2,7
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 01:58:45 04-08-2025 37,004 36,0892 7,1 2,7
Merkez (Osmaniye) 01:54:55 04-08-2025 37,00167 36,21944 7 1,4
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 01:54:53 04-08-2025 37,0313 36,0943 5 1,2
Toprakkale (Osmaniye) 01:50:00 04-08-2025 37,02083 36,1525 12,28 2,1
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 01:49:58 04-08-2025 36,9973 36,0717 5 2
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 22:28:01 03-08-2025 37,0037 36,076 7,8 2,2
LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 22:25:54 03-08-2025 37,0268 36,0608 5,9 3,8
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 22:23:12 03-08-2025 37,0312 36,0763 5 3
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 22:13:27 03-08-2025 36,9962 36,0957 11,3 1,6
Merkez (Osmaniye) 21:15:49 03-08-2025 37,00639 36,22583 6,95 1,8
Merkez (Osmaniye) 15:19:09 03-08-2025 37,00167 36,415 7 2,1
YARPUZ-(OSMANIYE) 15:19:08 03-08-2025 37,0057 36,3765 5 1,9
Kadirli (Osmaniye) 20:34:37 01-08-2025 37,59833 36,23333 13,29 2,4
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 20:34:36 01-08-2025 37,6825 36,1185 4,5 2,3
Kadirli (Osmaniye) 04:43:43 31-07-2025 37,67667 36,1725 6,99 2,4
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 04:43:42 31-07-2025 37,6648 36,1347 2,1 2,4
Kadirli (Osmaniye) 03:19:28 31-07-2025 37,67583 36,17111 7,1 2,2
KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) 03:19:28 31-07-2025 37,6388 36,1573 5,5 1,9
Bahçe (Osmaniye) 02:15:23 31-07-2025 37,22639 36,58694 7 1
Toprakkale (Osmaniye) 04:21:13 29-07-2025 37,08889 36,10444 9,69 1,5
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 04:21:12 29-07-2025 37,0142 36,0915 7,4 1,4
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 10:07:33 28-07-2025 37,6202 36,0935 5,4 2
Sumbas (Osmaniye) 10:07:32 28-07-2025 37,6 36,08778 13,7 2
Bahçe (Osmaniye) 15:32:11 27-07-2025 37,15556 36,57 6,73 1,3
