Son dakika Osmaniye'de deprem mi oldu? Az önce deprem Osmaniye'de nerede oldu? Osmaniye deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 19 Ekim 2025
Son dakika Osmaniye deprem haberleri..Osmaniye'de deprem mi oldu? Az önce deprem Osmaniye'de nerede oldu? Osmaniye Kandilli ve AFAD son depremler.. 19 Ekim 2025 Osmaniye deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Osmaniye'de? Osmaniye son deprem büyüklüğü ne kadar? Osmaniye'de ve Osmaniye yakınındaki depremler nelerdir? Osmaniye'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Osmaniye canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Osmaniye deprem haberleri.. Osmaniye'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Osmaniye'de deprem mi oldu? Deprem Osmaniye'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Osmaniye'de nerede deprem oldu? Osmaniye deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
Son dakika Osmaniye deprem haberleri 19 Ekim 2025..Osmaniye AFAD son depremler ve Osmaniye Kandilli son dakika deprem listesi..
|Osmaniye AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sumbas (Osmaniye)
|14:39:10 19-10-2025
|37,73444
|36,09
|7
|4,1
|SOFULAR-KADIRLI (OSMANIYE)
|12:17:42 19-10-2025
|37,3668
|36,2313
|10,6
|2,1
|TATARLI-KADIRLI (OSMANIYE)
|22:09:21 17-10-2025
|37,2577
|36,0003
|9,1
|1,2
|Kadirli (Osmaniye)
|22:09:21 17-10-2025
|37,32167
|36,13333
|7,02
|1,2
|KAMAN-BAHCE (OSMANIYE)
|10:20:30 17-10-2025
|37,198
|36,674
|7,3
|1,9
|Kadirli (Osmaniye)
|06:59:02 17-10-2025
|37,35972
|36,24194
|6,94
|1,8
|KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE)
|06:59:00 17-10-2025
|37,3348
|36,202
|7,7
|1,7
|Sumbas (Osmaniye)
|19:39:33 16-10-2025
|37,72917
|36,09389
|6,98
|1,2
|Sumbas (Osmaniye)
|17:36:23 16-10-2025
|37,73889
|36,09111
|6,98
|2,6
|MEHEDINLI-KADIRLI (OSMANIYE)
|01:49:29 15-10-2025
|37,3063
|36,1917
|5,5
|1,4
|Aslantaş Barajı - [03.44 km] Düziçi (Osmaniye)
|01:49:29 15-10-2025
|37,34861
|36,31139
|6,98
|1,3
|AKKOPRU-KADIRLI (OSMANIYE)
|21:24:23 12-10-2025
|37,3553
|35,9085
|17,3
|1,3
|Bahçe (Osmaniye)
|05:16:30 07-10-2025
|37,17528
|36,66583
|5,25
|1,1
|Kadirli (Osmaniye)
|02:58:30 05-10-2025
|37,35056
|36,20778
|7
|1,2
|Merkez (Osmaniye)
|01:42:35 02-10-2025
|37,10222
|36,40306
|7
|1,3
|DERVISLI-(OSMANIYE)
|01:42:33 02-10-2025
|37,1328
|36,3212
|8,9
|1,1
|Kadirli (Osmaniye)
|23:12:47 30-09-2025
|37,33
|36,17667
|7
|1,2
|Kadirli (Osmaniye)
|07:31:03 26-09-2025
|37,38667
|36,25306
|7
|2,1
|Kadirli (Osmaniye)
|00:55:22 24-09-2025
|37,34611
|36,22917
|7
|1,2
|KESIM-KADIRLI (OSMANIYE)
|13:52:30 21-09-2025
|37,44
|36,2667
|3,7
|2,2
|Kadirli (Osmaniye)
|06:32:24 21-09-2025
|37,37944
|36,03806
|7
|1,5
|YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE)
|06:32:23 21-09-2025
|37,538
|36,1223
|27,6
|1,6
|Kadirli (Osmaniye)
|19:17:15 19-09-2025
|37,33556
|36,23778
|7
|2,4
|BEKERECI-KADIRLI (OSMANIYE)
|19:17:14 19-09-2025
|37,3495
|36,2227
|6,9
|2,2
|PIRSULTANLI-DUZICI (OSMANIYE)
|14:15:11 19-09-2025
|37,2933
|36,3078
|7,6
|2,6
|Kadirli (Osmaniye)
|10:59:19 19-09-2025
|37,33139
|36,20333
|7,05
|2,2
|YENIGUN-KADIRLI (OSMANIYE)
|10:59:18 19-09-2025
|37,398
|36,1747
|10,5
|2,4
|Kadirli (Osmaniye)
|00:15:31 19-09-2025
|37,35833
|36,23472
|6,96
|3,8
|KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE)
|00:15:30 19-09-2025
|37,3178
|36,2393
|8
|3,7
|BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA)
|13:53:42 18-09-2025
|38,9647
|27,7203
|11,1
|2,8
|Bahçe (Osmaniye)
|02:50:12 17-09-2025
|37,21028
|36,70472
|8,36
|2,1
|Merkez (Osmaniye)
|01:37:17 15-09-2025
|37,04889
|36,21889
|5,93
|1,3
|ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
|07:27:36 14-09-2025
|37,6882
|36,1273
|8,5
|1,8
|Kadirli (Osmaniye)
|07:27:36 14-09-2025
|37,70667
|36,15694
|7
|1,8
|Düziçi (Osmaniye)
|05:58:04 10-09-2025
|37,25111
|36,42028
|7
|1,8
|ELLEK-DUZICI (OSMANIYE)
|05:58:02 10-09-2025
|37,2095
|36,416
|14,3
|1,9
|Düziçi (Osmaniye)
|02:06:35 02-09-2025
|37,30472
|36,34528
|7,02
|2,7
|CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE)
|02:06:35 02-09-2025
|37,3233
|36,3035
|6,1
|2,6
|CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE)
|01:53:12 01-09-2025
|37,5983
|36,0637
|7,8
|1,1
|Merkez (Osmaniye)
|14:42:42 31-08-2025
|37,00972
|36,20583
|6,29
|1,7
|Düziçi (Osmaniye)
|04:57:49 29-08-2025
|37,41194
|36,49278
|7,05
|2,1
|GOKMUSTAFALI-BAHCE (OSMANIYE)
|03:36:22 29-08-2025
|37,1883
|36,5935
|8,7
|1,6
|BAHADIRLI-KADIRLI (OSMANIYE)
|19:38:22 28-08-2025
|37,3165
|36,2572
|7,9
|2,2
|Düziçi (Osmaniye)
|19:38:21 28-08-2025
|37,31583
|36,30167
|7
|2,4
|Toprakkale (Osmaniye)
|15:47:38 25-08-2025
|37,03889
|36,06778
|15,21
|3
|LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|15:47:38 25-08-2025
|37,0658
|36,0587
|1,9
|2,8
|Toprakkale (Osmaniye)
|02:49:28 25-08-2025
|37,06667
|36,12583
|7
|1,7
|KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE)
|12:48:59 23-08-2025
|37,293
|36,2593
|12,9
|2
|Merkez (Osmaniye)
|20:29:35 18-08-2025
|37,00139
|36,19
|7
|2,5
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|20:29:34 18-08-2025
|37,0122
|36,0615
|7,3
|2,4
- Etiketler :
- Son Dakika
- Osmaniye
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem