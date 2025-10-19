Son dakika Osmaniye'de deprem mi oldu? Az önce deprem Osmaniye'de nerede oldu? Osmaniye deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 19 Ekim 2025

Tarih-saat 19 Ekim 2025 14:39:10 itibariyle Sumbas () 4,1 şiddetinde bir olmuştur.

Osmaniye AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sumbas (Osmaniye) 14:39:10 19-10-2025 37,73444 36,09 7 4,1
SOFULAR-KADIRLI (OSMANIYE) 12:17:42 19-10-2025 37,3668 36,2313 10,6 2,1
TATARLI-KADIRLI (OSMANIYE) 22:09:21 17-10-2025 37,2577 36,0003 9,1 1,2
Kadirli (Osmaniye) 22:09:21 17-10-2025 37,32167 36,13333 7,02 1,2
KAMAN-BAHCE (OSMANIYE) 10:20:30 17-10-2025 37,198 36,674 7,3 1,9
Kadirli (Osmaniye) 06:59:02 17-10-2025 37,35972 36,24194 6,94 1,8
KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE) 06:59:00 17-10-2025 37,3348 36,202 7,7 1,7
Sumbas (Osmaniye) 19:39:33 16-10-2025 37,72917 36,09389 6,98 1,2
Sumbas (Osmaniye) 17:36:23 16-10-2025 37,73889 36,09111 6,98 2,6
MEHEDINLI-KADIRLI (OSMANIYE) 01:49:29 15-10-2025 37,3063 36,1917 5,5 1,4
Aslantaş Barajı - [03.44 km] Düziçi (Osmaniye) 01:49:29 15-10-2025 37,34861 36,31139 6,98 1,3
AKKOPRU-KADIRLI (OSMANIYE) 21:24:23 12-10-2025 37,3553 35,9085 17,3 1,3
Bahçe (Osmaniye) 05:16:30 07-10-2025 37,17528 36,66583 5,25 1,1
Kadirli (Osmaniye) 02:58:30 05-10-2025 37,35056 36,20778 7 1,2
Merkez (Osmaniye) 01:42:35 02-10-2025 37,10222 36,40306 7 1,3
DERVISLI-(OSMANIYE) 01:42:33 02-10-2025 37,1328 36,3212 8,9 1,1
Kadirli (Osmaniye) 23:12:47 30-09-2025 37,33 36,17667 7 1,2
Kadirli (Osmaniye) 07:31:03 26-09-2025 37,38667 36,25306 7 2,1
Kadirli (Osmaniye) 00:55:22 24-09-2025 37,34611 36,22917 7 1,2
KESIM-KADIRLI (OSMANIYE) 13:52:30 21-09-2025 37,44 36,2667 3,7 2,2
Kadirli (Osmaniye) 06:32:24 21-09-2025 37,37944 36,03806 7 1,5
YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) 06:32:23 21-09-2025 37,538 36,1223 27,6 1,6
Kadirli (Osmaniye) 19:17:15 19-09-2025 37,33556 36,23778 7 2,4
BEKERECI-KADIRLI (OSMANIYE) 19:17:14 19-09-2025 37,3495 36,2227 6,9 2,2
PIRSULTANLI-DUZICI (OSMANIYE) 14:15:11 19-09-2025 37,2933 36,3078 7,6 2,6
Kadirli (Osmaniye) 10:59:19 19-09-2025 37,33139 36,20333 7,05 2,2
YENIGUN-KADIRLI (OSMANIYE) 10:59:18 19-09-2025 37,398 36,1747 10,5 2,4
Kadirli (Osmaniye) 00:15:31 19-09-2025 37,35833 36,23472 6,96 3,8
KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE) 00:15:30 19-09-2025 37,3178 36,2393 8 3,7
BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA) 13:53:42 18-09-2025 38,9647 27,7203 11,1 2,8
Bahçe (Osmaniye) 02:50:12 17-09-2025 37,21028 36,70472 8,36 2,1
Merkez (Osmaniye) 01:37:17 15-09-2025 37,04889 36,21889 5,93 1,3
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 07:27:36 14-09-2025 37,6882 36,1273 8,5 1,8
Kadirli (Osmaniye) 07:27:36 14-09-2025 37,70667 36,15694 7 1,8
Düziçi (Osmaniye) 05:58:04 10-09-2025 37,25111 36,42028 7 1,8
ELLEK-DUZICI (OSMANIYE) 05:58:02 10-09-2025 37,2095 36,416 14,3 1,9
Düziçi (Osmaniye) 02:06:35 02-09-2025 37,30472 36,34528 7,02 2,7
CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) 02:06:35 02-09-2025 37,3233 36,3035 6,1 2,6
CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE) 01:53:12 01-09-2025 37,5983 36,0637 7,8 1,1
Merkez (Osmaniye) 14:42:42 31-08-2025 37,00972 36,20583 6,29 1,7
Düziçi (Osmaniye) 04:57:49 29-08-2025 37,41194 36,49278 7,05 2,1
GOKMUSTAFALI-BAHCE (OSMANIYE) 03:36:22 29-08-2025 37,1883 36,5935 8,7 1,6
BAHADIRLI-KADIRLI (OSMANIYE) 19:38:22 28-08-2025 37,3165 36,2572 7,9 2,2
Düziçi (Osmaniye) 19:38:21 28-08-2025 37,31583 36,30167 7 2,4
Toprakkale (Osmaniye) 15:47:38 25-08-2025 37,03889 36,06778 15,21 3
LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 15:47:38 25-08-2025 37,0658 36,0587 1,9 2,8
Toprakkale (Osmaniye) 02:49:28 25-08-2025 37,06667 36,12583 7 1,7
KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) 12:48:59 23-08-2025 37,293 36,2593 12,9 2
Merkez (Osmaniye) 20:29:35 18-08-2025 37,00139 36,19 7 2,5
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 20:29:34 18-08-2025 37,0122 36,0615 7,3 2,4
