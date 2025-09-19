Son dakika Osmaniye'de deprem mi oldu? Az önce deprem Osmaniye'de nerede oldu? Osmaniye deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 19 Eylül 2025

Son dakika Osmaniye deprem haberleri..Osmaniye'de deprem mi oldu? Az önce deprem Osmaniye'de nerede oldu? Osmaniye Kandilli ve AFAD son depremler.. 19 Eylül 2025

Tarih-saat 19 Eylül 2025 00:15:31 itibariyle Kadirli () 3,8 şiddetinde bir olmuştur.

Osmaniye AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kadirli (Osmaniye) 00:15:31 19-09-2025 37,35833 36,23472 6,96 3,8
BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA) 13:53:42 18-09-2025 38,9647 27,7203 11,1 2,8
Bahçe (Osmaniye) 02:50:12 17-09-2025 37,21028 36,70472 8,36 2,1
Merkez (Osmaniye) 01:37:17 15-09-2025 37,04889 36,21889 5,93 1,3
Kadirli (Osmaniye) 07:27:36 14-09-2025 37,70667 36,15694 7 1,8
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 07:27:36 14-09-2025 37,6882 36,1273 8,5 1,8
Düziçi (Osmaniye) 05:58:04 10-09-2025 37,25111 36,42028 7 1,8
ELLEK-DUZICI (OSMANIYE) 05:58:02 10-09-2025 37,2095 36,416 14,3 1,9
Düziçi (Osmaniye) 02:06:35 02-09-2025 37,30472 36,34528 7,02 2,7
CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) 02:06:35 02-09-2025 37,3233 36,3035 6,1 2,6
CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE) 01:53:12 01-09-2025 37,5983 36,0637 7,8 1,1
Merkez (Osmaniye) 14:42:42 31-08-2025 37,00972 36,20583 6,29 1,7
Düziçi (Osmaniye) 04:57:49 29-08-2025 37,41194 36,49278 7,05 2,1
GOKMUSTAFALI-BAHCE (OSMANIYE) 03:36:22 29-08-2025 37,1883 36,5935 8,7 1,6
BAHADIRLI-KADIRLI (OSMANIYE) 19:38:22 28-08-2025 37,3165 36,2572 7,9 2,2
Düziçi (Osmaniye) 19:38:21 28-08-2025 37,31583 36,30167 7 2,4
Toprakkale (Osmaniye) 15:47:38 25-08-2025 37,03889 36,06778 15,21 3
LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 15:47:38 25-08-2025 37,0658 36,0587 1,9 2,8
Toprakkale (Osmaniye) 02:49:28 25-08-2025 37,06667 36,12583 7 1,7
KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) 12:48:59 23-08-2025 37,293 36,2593 12,9 2
Merkez (Osmaniye) 20:29:35 18-08-2025 37,00139 36,19 7 2,5
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 20:29:34 18-08-2025 37,0122 36,0615 7,3 2,4
Kadirli (Osmaniye) 04:29:24 18-08-2025 37,66917 36,17667 8,13 2,6
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 04:10:33 18-08-2025 37,677 36,1442 3,1 3,2
Kadirli (Osmaniye) 04:10:33 18-08-2025 37,6775 36,16917 7,14 3,5
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 18:08:52 17-08-2025 37,6513 36,1482 5 2,3
Kadirli (Osmaniye) 18:08:52 17-08-2025 37,67139 36,17889 8 2,5
Toprakkale (Osmaniye) 05:48:52 17-08-2025 37,00778 36,10278 11,87 1,9
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 05:48:51 17-08-2025 36,9793 36,106 13,4 1,6
Kadirli (Osmaniye) 02:05:42 15-08-2025 37,31694 36,24083 7,04 3,1
KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE) 02:05:41 15-08-2025 37,3055 36,2518 2,6 3
Toprakkale (Osmaniye) 22:16:57 14-08-2025 37,05028 36,07889 21,57 1,3
Toprakkale (Osmaniye) 09:43:19 14-08-2025 37,04889 36,15611 12,81 2,7
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 09:43:18 14-08-2025 37,0193 36,1035 7,4 2,1
Düziçi (Osmaniye) 01:01:33 14-08-2025 37,32556 36,29833 7 2,4
KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) 01:01:32 14-08-2025 37,2973 36,2588 5 2,2
Kadirli (Osmaniye) 21:12:00 13-08-2025 37,66694 36,16583 7,01 2,1
Kadirli (Osmaniye) 17:45:47 13-08-2025 37,65806 36,16917 5,12 4,1
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 17:45:46 13-08-2025 37,6727 36,1205 5 4
Toprakkale (Osmaniye) 19:53:38 08-08-2025 37,01861 36,14167 7,91 2,2
LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 19:53:36 08-08-2025 37,0535 36,0578 5,4 1,9
Bahçe (Osmaniye) 20:18:19 07-08-2025 37,15639 36,56556 6,08 1,3
Kadirli (Osmaniye) 07:52:01 05-08-2025 37,67528 36,17639 6,92 1,8
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 04:07:20 04-08-2025 37,0085 36,0877 7,5 2,1
Kadirli (Osmaniye) 03:33:25 04-08-2025 37,67778 36,19472 7 2,5
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 03:33:24 04-08-2025 37,6572 36,1428 5,8 2,4
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 03:30:06 04-08-2025 37,6623 36,1477 5,5 2
Kadirli (Osmaniye) 03:30:06 04-08-2025 37,67917 36,18167 7 2,1
Toprakkale (Osmaniye) 01:58:46 04-08-2025 37,00667 36,15083 7 2,7
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 01:58:45 04-08-2025 37,004 36,0892 7,1 2,7
