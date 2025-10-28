Son dakika Osmaniye'de deprem mi oldu? Az önce deprem Osmaniye'de nerede oldu? Osmaniye deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 28 Ekim 2025

Tarih-saat 28 Ekim 2025 13:53:19 itibariyle Sumbas () 3,9 şiddetinde bir olmuştur.

Osmaniye AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sumbas (Osmaniye) 13:53:19 28-10-2025 37,72806 36,105 12,92 3,9
Sumbas (Osmaniye) 12:18:52 28-10-2025 37,725 36,06694 10,33 2,6
Sumbas (Osmaniye) 03:07:49 27-10-2025 37,73194 36,10028 7,04 1,2
ALIBEYLI-SUMBAS (OSMANIYE) 03:07:49 27-10-2025 37,4238 36,0395 29,9 1
Sumbas (Osmaniye) 21:51:30 26-10-2025 37,73833 36,09333 7,01 1,1
Bahçe (Osmaniye) 01:29:36 26-10-2025 37,22361 36,64167 10,55 1,5
KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE) 01:29:33 26-10-2025 37,1663 36,645 7,7 1,5
Toprakkale (Osmaniye) 22:00:21 23-10-2025 37,025 36,17167 10,85 1,9
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 22:00:20 23-10-2025 36,9957 36,0897 9,8 2
Toprakkale (Osmaniye) 21:55:04 23-10-2025 37,00139 36,12722 12,2 2,2
LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 21:55:03 23-10-2025 37,026 36,0548 5 2,2
Merkez (Osmaniye) 21:24:09 23-10-2025 37,00833 36,2125 6,2 1,6
Merkez (Osmaniye) 21:01:51 23-10-2025 37,015 36,18861 7 1,9
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 21:01:50 23-10-2025 37,0252 36,1203 9,7 1,8
Sumbas (Osmaniye) 07:46:32 22-10-2025 37,725 36,10306 7,05 0,9
Sumbas (Osmaniye) 05:56:48 22-10-2025 37,72111 36,07417 7,03 1,5
Sumbas (Osmaniye) 15:24:58 20-10-2025 37,735 36,09278 7,01 1,5
Sumbas (Osmaniye) 13:56:20 20-10-2025 37,71972 36,08556 7,44 2,1
Sumbas (Osmaniye) 12:42:55 20-10-2025 37,73278 36,09139 9,24 2,5
Sumbas (Osmaniye) 09:33:49 20-10-2025 37,74194 36,08889 7,09 2,8
Sumbas (Osmaniye) 04:50:29 20-10-2025 37,73556 36,09028 7,02 2,2
Sumbas (Osmaniye) 22:10:09 19-10-2025 37,72583 36,08583 7 1,9
Sumbas (Osmaniye) 20:01:36 19-10-2025 37,745 36,11667 7,11 1,4
Sumbas (Osmaniye) 16:01:28 19-10-2025 37,72361 36,07306 7 1,8
Sumbas (Osmaniye) 16:00:07 19-10-2025 37,72583 36,08806 7 1,8
Sumbas (Osmaniye) 14:39:10 19-10-2025 37,73444 36,09 7 4,1
SOFULAR-KADIRLI (OSMANIYE) 12:17:42 19-10-2025 37,3668 36,2313 10,6 2,1
TATARLI-KADIRLI (OSMANIYE) 22:09:21 17-10-2025 37,2577 36,0003 9,1 1,2
Kadirli (Osmaniye) 22:09:21 17-10-2025 37,32167 36,13333 7,02 1,2
KAMAN-BAHCE (OSMANIYE) 10:20:30 17-10-2025 37,198 36,674 7,3 1,9
Kadirli (Osmaniye) 06:59:02 17-10-2025 37,35972 36,24194 6,94 1,8
KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE) 06:59:00 17-10-2025 37,3348 36,202 7,7 1,7
Sumbas (Osmaniye) 19:39:33 16-10-2025 37,72917 36,09389 6,98 1,2
Sumbas (Osmaniye) 17:36:23 16-10-2025 37,73889 36,09111 6,98 2,6
Aslantaş Barajı - [03.44 km] Düziçi (Osmaniye) 01:49:29 15-10-2025 37,34861 36,31139 6,98 1,3
MEHEDINLI-KADIRLI (OSMANIYE) 01:49:29 15-10-2025 37,3063 36,1917 5,5 1,4
AKKOPRU-KADIRLI (OSMANIYE) 21:24:23 12-10-2025 37,3553 35,9085 17,3 1,3
Bahçe (Osmaniye) 05:16:30 07-10-2025 37,17528 36,66583 5,25 1,1
Kadirli (Osmaniye) 02:58:30 05-10-2025 37,35056 36,20778 7 1,2
Merkez (Osmaniye) 01:42:35 02-10-2025 37,10222 36,40306 7 1,3
DERVISLI-(OSMANIYE) 01:42:33 02-10-2025 37,1328 36,3212 8,9 1,1
Kadirli (Osmaniye) 23:12:47 30-09-2025 37,33 36,17667 7 1,2
Kadirli (Osmaniye) 07:31:03 26-09-2025 37,38667 36,25306 7 2,1
Kadirli (Osmaniye) 00:55:22 24-09-2025 37,34611 36,22917 7 1,2
KESIM-KADIRLI (OSMANIYE) 13:52:30 21-09-2025 37,44 36,2667 3,7 2,2
Kadirli (Osmaniye) 06:32:24 21-09-2025 37,37944 36,03806 7 1,5
YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) 06:32:23 21-09-2025 37,538 36,1223 27,6 1,6
Kadirli (Osmaniye) 19:17:15 19-09-2025 37,33556 36,23778 7 2,4
BEKERECI-KADIRLI (OSMANIYE) 19:17:14 19-09-2025 37,3495 36,2227 6,9 2,2
PIRSULTANLI-DUZICI (OSMANIYE) 14:15:11 19-09-2025 37,2933 36,3078 7,6 2,6
