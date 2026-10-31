Son dakika Osmaniye'de deprem mi oldu? Az önce deprem Osmaniye'de nerede oldu? Osmaniye deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 31 Ekim 2026
31.10.2026 13:10
NTV
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Tarih-saat 31 Ekim 2026 12:52 itibariyle Sumbas (Osmaniye) 3.8 şiddetinde bir deprem olmuştur.
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Osmaniye AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sumbas (Osmaniye)
|31 Ekim 2026 12:52
|37.7270
|36.1157
|6.99
|3.80
|Sumbas (Osmaniye)
|31 Ekim 2026 12:47
|37.7303
|36.1168
|7.00
|2.50
|Sumbas (Osmaniye)
|31 Ekim 2026 05:11
|37.7257
|36.1172
|7.02
|1.20
|Kadirli (Osmaniye)
|31 Ekim 2026 02:05
|37.6477
|36.1732
|8.19
|0.90
|Sumbas (Osmaniye)
|31 Ekim 2026 01:31
|37.7395
|36.1358
|6.93
|0.90
|Sumbas (Osmaniye)
|31 Ekim 2026 00:02
|37.7222
|36.0970
|7.02
|1.00