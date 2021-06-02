SON DAKİKA: Pazartesi'den itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden, "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" açıklamasında bulundu.

02.06.2021 - 19:31 | Son Güncelleme : 02.06.2021 - 19:42

SON DAKİKA: Pazartesi'den itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı yeni açıklamada 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren tüm öğretmenlerin aşı randevusu alabileceğini duyurdu.

Koca, "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...