SON DAKİKA: Pazartesi'den itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı yeni açıklamada 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren tüm öğretmenlerin aşı randevusu alabileceğini duyurdu.

Koca, "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.