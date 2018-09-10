SON DAKİKA: Pendik'te birliğinden kaçan asker, lisede çalışan nişanlısını rehin aldı (1.5 saat sonra teslim oldu)

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İstanbul’in Pendik ilçesinde Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne saat 13.30 sıralarında gelen Umut K. isimli bir uzman erbaş, okulda stajyer memur olarak görev yapan Hümeyra (22) isimli nişanlısını rehin aldı.



22 yaşındaki Umut K., nişanlısıyla birlikte kendisini üçüncü kattaki tuvalete kilitledi.



Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Okul önünde herhangi bir olumsuz duruma karşı ambulanslar da hazır bekletildi.

LİSEDE BULUNANLAR TAHLİYE EDİLDİ



Polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle okuldaki görevlileri, öğrenci velilerini bina dışına çıkartırken, bahçedeki gazetecileri de olay yerinden uzaklaştırdı.



1.5 SAAT SONRA TESLİM OLDU

Rehin alan zanlıyı ikna etmek için müzakereci ve özel hareket polisleri de binaya girdi.



Müzakereci polisler, rehine krizinin sonlandırılması için zanlıyla görüştü.

Yaklaşık 1.5 saat sonra ikna olan uzman erbaş, teslim oldu.



BİRLİĞİNDEN KAÇMIŞ



Öte yandan, birliğinden kaçtığı ifade edilen zanlının, kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısına kızdığı için okulu silahla bastığı öğrenildi.

Nişanlı çiftin bir süredir sorun yaşadığı ifade edildi.



Pendik’te 3 Ekim 2017 tarihinde 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken okul çıkışı av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmişti.