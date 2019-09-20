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İstanbul Pendik'te dün saat 17.00 sıralarında çıkan orman yangınıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Yangının çıkış anına ilişklin NTV WhatsApp hattına dikkat çeken bir görüntü gönderildi. Yangını çıkardığı iddia edilen bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Polise de ulaşan görüntüler üzerine gözaltına alınan şüphelinin ilçe emniyet müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor.
PAKDEMİRLİ: TERÖR BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "İstanbul Pendik'teki orman yangında terör bağlantısı olduğunu tespit ettik" dedi.
Pendik Kurtköy'de çıkan yangında 3 dönümlük makilik alan zarar görmüştü.
VİDEO: İŞTE KUNDAKLAMA ANI