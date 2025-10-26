Son dakika: PKK Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'deki faaliyetlerini tamamen durdurduğunu açıkladı.

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir adım atılmış oldu.

ÖRGÜT KUZEY IRAK'TA AÇIKLAMA YAPTI



Kuzey Irak'ta yapılan açıklamaya göre, örgüt Türkiye'deki faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.

Açıklamada, "Ortadoğu’da yaşanan çatışma ve savaşların Türkiye’nin ve Kürtlerin geleceğini çok ciddi biçimde tehdit eder hale gelmesi üzerine; geçen yıl Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle, Önder Abdullah Öcalan’ın açıklamalarıyla başlayan ve Önder Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025 tarihli ‘Barış ve Demokratik Toplum’ çağrısı ile kimlik kazanan süreç, son derece önemli ve kritik bir aşamadan geçmektedir." denildi.

Geçen 8 aylık süre içinde öneme sahip büyük adımlar atıldığının belirtildiği örgütün açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:



"Önder Abdullah Öcalan ve PKK öncülüğünde Kürt tarafının attığı bu tarihsel adımlar, Türkiye siyasi ve toplumsal ortamını derinden etkileyerek, barış ve demokratikleşme doğrultusunda yeni bir ruh ve irade ortaya çıkardı. Kürtlerin barış, demokratik ve özgürlükten yana olan bu cesur ve fedakar tutumu, Türkiye içinde ve dışında genel planda hep takdirle karşılanmıştır."

"TÜRKİYE’DEKİ TÜM GÜÇLERİMİZİ GERİ ÇEKİYORUZ"



"Bu doğrultuda, 12. Kongre Kararları temelinde planladığı Türkiye sınırları içinde çatışma riski oluşturan ve olası provokasyonlara açık olan Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekme işlemini Önder Abdullah Öcalan’ın da onayı temelinde gerçekleştirmekteyiz. Medya Savunma Alanlarına ulaşan gruplardan bir kısmı şu an burada bulunmakta ve bu açıklamaya bizzat katılmaktadır. Ayrıca sınır alanlarında da çatışma riski oluşturan olası provokasyonlara açık olan mevzilerde de benzer düzeltici tedbirler alınmaktadır."



Bu açıklama Türkiye'de faaliyet gösteren bazı örgüt mensupları da katıldı.

SİLAH BIRAKMA SÜRECİ



Terörsüz Türkiye sürecinin en somut adım 11 Temmuz'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye kentinde atıldı.