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PKK'ya karşı Kıran-4 operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Operasyon kapsamında Kars-Ağrı-Iğdır İlleri kırsalında Çemçe-Madur bölgesinde 25 Eylül 2019 tarihinde 1 adet EYP ele geçirilmiştir. Bahse konu operasyonda Jandarma, PÖH ve Güvenlik Korucularından müteşekkil 1125 personel, 75 operasyonel tim görev almaktadır.
17 Ağustos 2019 tarihinde icrasına başlanılan Kıran operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 48 terörist etkisiz hale getirilmiş, 58 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silahmühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."