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Reuters'ın ismini açıklamadığı iki Türk yetkiliye göre, Türk polisi kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın elçilikte öldürüldüğüne inanıyor. Polis cinayetin önceden planlamış olduğunu ve cesedin daha sonra elçilik binasından çıkartıldığını düşünüyor.

Anadolu Ajansı daha önce Emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığını bildirmişti. Ayrıca, Başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve bir kısmı Suudi yetkili olan 15 Suudi vatandaşının da bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

Emniyet yetkilileri soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bu çerçevede yürütüyor.



Kaşıkçı'nın Başkonsolosluğa girdiği saatle, nişanlısının kendisinden haber alamadığını bildirdiği süre zarfında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na yapılan tüm giriş çıkışlar da emniyet tarafından inceleniyor.