SON DAKİKA: Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Son dakika haberi: Malatya’da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem haberi de Rize’den geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Rize’nin Hemşin ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi.



Saat 12.02’de gerçekleşen deprem 12,85 kilometre derinlikte yaşandı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ



Deprem çevre illerden Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon’dan da hissedildi.



Depreme ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Korkma nedeniyle iki sağlık çağrısı alınmıştır.” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI: BİZE ULAŞAN BİR ŞEY OLMADI

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, "Büyük bir deprem oldu. Herhangi bir olumsuz durum olup olmadığını araştırıyoruz. Şu ana kadar bize ulaşan bir şey olmadı." dedi.

