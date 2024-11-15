Son dakika Rize'de deprem mi oldu? Az önce deprem Rize'de nerede oldu? Rize deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 15 Kasım 2024

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Son dakika Rize'de deprem mi oldu? Az önce deprem Rize'de nerede oldu? Rize deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 15 Kasım 2024

Tarih-saat 15 Kasım 2024 12:02:00 itibariyle Hemşin () 4,7 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 15 Kasım 2024.. ve Rize Kandilli deprem listesi..

Rize AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Hemşin (Rize) 12:02:00 15-11-2024 41,005 40,90139 12,85 4,7
İkizdere (Rize) 12:35:17 24-09-2024 40,77583 40,56167 28,2 1,2
Karadeniz - [33.13 km] İyidere (Rize) 17:42:50 28-08-2024 41,30694 40,27028 10,65 1,9
RIZE ACIKLARI (KARADENIZ) 17:42:46 28-08-2024 41,4415 40,2047 9,7 2,5
Rize KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Hemşin (Rize) 12:02:00 15-11-2024 41,005 40,90139 12,85 4,7
İkizdere (Rize) 12:35:17 24-09-2024 40,77583 40,56167 28,2 1,2
Karadeniz - [33.13 km] İyidere (Rize) 17:42:50 28-08-2024 41,30694 40,27028 10,65 1,9
RIZE ACIKLARI (KARADENIZ) 17:42:46 28-08-2024 41,4415 40,2047 9,7 2,5

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