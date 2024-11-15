Son dakika Rize'de deprem mi oldu? Az önce deprem Rize'de nerede oldu? Rize deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 15 Kasım 2024

Tarih-saat 15 Kasım 2024 12:02:00 itibariyle Hemşin (Rize) 4,7 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Rize deprem haberleri 15 Kasım 2024..Rize AFAD son depremler ve Rize Kandilli son dakika deprem listesi..
|Rize AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Hemşin (Rize)
|12:02:00 15-11-2024
|41,005
|40,90139
|12,85
|4,7
|İkizdere (Rize)
|12:35:17 24-09-2024
|40,77583
|40,56167
|28,2
|1,2
|Karadeniz - [33.13 km] İyidere (Rize)
|17:42:50 28-08-2024
|41,30694
|40,27028
|10,65
|1,9
|RIZE ACIKLARI (KARADENIZ)
|17:42:46 28-08-2024
|41,4415
|40,2047
|9,7
|2,5
|Rize KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Hemşin (Rize)
|12:02:00 15-11-2024
|41,005
|40,90139
|12,85
|4,7
|İkizdere (Rize)
|12:35:17 24-09-2024
|40,77583
|40,56167
|28,2
|1,2
|Karadeniz - [33.13 km] İyidere (Rize)
|17:42:50 28-08-2024
|41,30694
|40,27028
|10,65
|1,9
|RIZE ACIKLARI (KARADENIZ)
|17:42:46 28-08-2024
|41,4415
|40,2047
|9,7
|2,5