Son dakika haberi!
Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamda altıncı uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği belirtildi.
Sabah erken saatlerde beşinçi uçak da iniş yapmıştı.
Sevkiyat kapsamında yedinci uçağın da bugün inmesinin planlandığı duyuruldu.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...