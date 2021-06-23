SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşuyor

Son dakika haberi!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Toplantının gündeminde, aşı sevkiyatlarındaki son durum, aşılama programındaki gelişmeler, Hindistan'da ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Delta varyantı vardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından basın açıklaması düzenliyor.

Koca'nın konuşmalarından satırbaşları:

En iyi ve etkili tedaviyi en kısa sürede uygulamaya aldık. Evde izolasyon önlemleri ve filyasyon çalışmalarıyla, tam bir seferberlik ile hastalıkla mücadele ettik. Salgın yönetiminin en zorlu günleri bu günlerdir.

Kısaca özetlemek gerekirse salgınla karşılaşmadan önlemler aldık, salgından toplumumuzu korumak için önlemler aldık, hastalıkla mücadele ettik. Şimdi de aşı ile salgından tamamen kurtarmanın eşiğindeyiz.

"YAKLAŞIK 50 BİN İNSANIMIZI KAYBETTİK"

Salgın süresince salgından yaklaşık 50 bin insanımızı kaybettik. Salgın sebeibyle ertelenen sağlık hizmetleri sebebiyle yaşadığımz kayıp ise bundan çok daha büyük. Kalp krizi teşhisleri salgın döneminde yüzde 56 azalmasına rağmen kalp krizine bağlı ölümler yüzde 10'dan fazla artış gösterdi. Bu durumun temel sebebi salgın dışında sağlık hizmetlerine ulaşımın yavaşlaması ya da vatandaşlarımızın hastaneye gitmekten imtina etmeleridir. Bunun gibi dolaylı nedenlerle en 50 bin kadar vatandaşımızı da böyle kaybettik.

"DÜNYADA MEVCUT ÖLÜMLERİN 3-4 KATI DAHA KAYIP BEKLENİYOR"

Gelecek üç yıl boyunca hastalığı geçirmiş kişilerde ne tür yan rahatsızlıklar çıkacağı tespit edilemese de mevcut ölümlerin üç dört katı kadar daha kayıp beklendiği belirtilmektedir. Bizim yaptığımız değerlendirmelerde hastalığı geçirdikten ve tamamen iyileştikten 45 gün sonrasında yaşanan ölüm olaylarında özellikle 65 yaş üzeri grupta vefat sayılarının iki kattan fazla arttığını tespit ettik. Öyle görünüyor ki gelecek üç yıl bu hasarı tespit etmekle geçecek.

Aşılarımızın ise hastalık hasarı nedeniyle gerçekleşen ölümleri önlediğini de gözlemliyoruz. Aşılanarak salgın günlerini aşacağımız görünüyor. Bİldiğiniz gibi dünyanın en hızlı aşılama programlarından birini yönetiyoruz.





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