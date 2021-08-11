SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor

Son dakika haberi!

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının gündeminde artan Covid-19 vakaları vardı.

Sağlık Bakanı Koca, toplantı sonrası YouTube kanalı üzerinden açıklama yapıyor. Koca'nın konuşmalarından satırbaşları:

Salgının son bulacağı an aşıların etkili olduğunu tespit ettiğimiz andır. Salgını aşıdan önce ve aşıdan sonra olmak üzere iki şekilde ele almalıyız. Aşı öncesi hiç tercih etmeyeceğimiz tedbirleri almak zorunda kaldık. Bilim Kurulumuuz başından beri önerisi okullarımızı en son kapatıp en erken açmak oldu. Bunun mümkün olduğu her durumu değerlendirdik.Uzaktan eğitim gerçekten eğitimin bir miktar uzağımızda kalması sonucunu doğurdu. Ancak bugünler geride kaldı.

En net ve yüksek sesle ifade etmek isterimki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz mümkün değildir. Koşullar ne olursa olsun yüz yüze eğitime devam edeceğiz.









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