SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca: Rus aşısında ilk sevkiyat bu ay

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Antalya'da katıldığı İl Değerlendirme Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.

Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Sıkılaştırılmış tedbirlere vatandaşların çok iyi uyum gösterdiklerini gözlemledik, bu durumdan çok memnun olduk. Rus aşısında 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir.



Mayıstan itibaren aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum. Bir hafta 10 gün içinde ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak.

BioNTech aşısıyla ilgili olarak bilim kurulumuzun aldığı 2 doz arası uygulama süresinin 28 günden 6-8 haftaya çıkarılması kararının yanlış anlaşıldığı görülmektedir. Öncelikle bu karar, bilimsel gerekçelerle ve somut kanıta dayalı verilerin incelenmesiyle alınmış bilimsel bir karardır.

ANTALYA'DA VA SAYISI YÜZDE 35 AZALDI



Antalya ve Burdur ve Isparta hakkında bazı bilgiler... Antalya'da her biri 3 kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 358. Antalya'da son 1 haftada vaka sayısı %35 oranında azaldı. Antalya'da yatak doluluk oranımız %47.7, Yoğun bakım doluluk oranı ise %66.3, Antalya hemşehrilerimizin de ilgisiyle aşılama programını başarıyla yürüten lllerimizden. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın Antalya'da aşılanma oranı 85. Burdur'da vaka sayısında %25 oranında azalma. Yoğun bakım doluluk %52.9. Burdur'da 65 yaş üstü aşılama oranı %83. Isparta'da 311 filyasyon ekibimiz var. Vaka sayısı son 1 haftada %35 oranında azaldı. Yatak doluluk oranımız 53.1, yoğun bakım doluluk oranımız ise 70.4. 65 yaş üstü aşılanma oranı %84. Antalya sağlık yatırımları açısından önemli bir döçneme girmştir. Bin yataklı Antalya Şehir Hastanemizin inşasına başladık. 150 yataklı Konyaaltı Devlet Hastanesi proje çalışmalarını tamamlıyoruz. 300 yataklı Manavgat Devlet Hastanemizin proje çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Isparta Şehir Hastanemizde 4 yıl vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. 50 yataklı Yalvaç Devlet Hastanesi ek binasının ihalesini yapacağız. Isparta Aksu İlçe Entegre hastanemizin proje çalışmalarına başlıyoruz. 400 yataklı Burdur Devlet Hastanemizin inşaatına devam ediyoruz. Çavdar İlçe Entegre hastanemizin ihalesini yaptık. İhtiyaç olan 112 acil istasyonları, aile sağlığı merkezi planlama projeleri devam ediyor. Yarının bugünden daha güzel olacağı inancıyla var gücümüzle gayret ediyoruz. Milletçe büyük bir fedakarlık örneği gösteriyoruz. Kazanımlarını göreceğimiz günlerin yakın olduğunu bilmenizi isterim.



HİNDİSTAN VARYANTI TÜRKİYE'DE

Ağırlıklı İngiliz varyantı görülmekte. Bunun dışında Güney Afrika ve Brezilya varyantını da gördüğümüzü ifade etmiştim. En son Hindistan varyantı olarak bilinen bir varyantın 5 vakada görüldüğünü ifade etmiştim. Bu sayıda bir artış şu an söz konusu değil. Mutasyonla birlikte bulaşıcılığın arttığını, İngiliz varyantıyla %70 arttığını biliyoruz. Hindistan varyantı içinse 5 vakamızda gördüğümüz, ciddi bir sorunlarının olmadığını, ayakta takip edildiklerini söyleyebilirim. Bu varyant yeni olduğu için yakın takibe alıyoruz.



"ŞU AN TOPLAM 6 MİLYON DOZ AŞIMIZ VAR"



Sinovac'tan beklediğimiz 100 milyon doz aşı gelmedi. Şu an Biontech ve Sinovac olarak hazırda toplam 6 milyon doz aşımız var, 23 milyon aşı yapıldı. Ayrıca dün Uğur Hoca ile tekrar görüştüğümde, mayıs ayı için 1 milyon doz daha aşının geleceğini, haziran için de 30 milyon doz aşı için sorun olmadığını, bu miktarda Uğur Hoca artırma için gayret içerisinde. Biontech için de 30 milyon dozluk bir anlaşmaydı, yeni dönemde bu 30 milyon doz anlaşmayı 90 milyon doza çıkarmış oluyoruz. Yaz dönemi itibarıyla 90 milyon dozun yazdan önce gelmesi için gayret içinde.

Haziranla birlikte daha yoğun aşı gelecek. Haziranda en az 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılama noktasında kararlıyız. Yaz dönemi itibariyle 18 yaş üstü herkesin aşılanması içni yoğun bir çaba içerisindeyiz.