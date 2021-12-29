SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC aşısı yaptırdı

Son dakika haberi!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı. Gündemde Omicron'la birlikte vaka sayılarındaki artış vardı.





Toplantıdan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu Üyeleri, Ankara Şehir Hastanesin'de hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısı yaptırdı.

"YARINDAN İTİBAREN RANDEVU ALINABİLİR"

Bakan Koca aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada, "Yerli aşımızı Covid-19'dan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza adıyoruz. Vatandaşlarımızı hatırlatma dozlarını TURKOVAC ile olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Ayrıca Bakan Koca yarından itibaren Şehir Hastanelerinden TURKOVAC aşısı için randevu alınabileceğini açıkladı.





Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

