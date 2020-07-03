SON DAKİKA: Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 2 can kaybı, 73 yaralı

Son dakika haberi!

Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi de yaralandı.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisindeki Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.



Patlama sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama sonrası çıkan yangına hava destekli müdahale devam ediyor. Bölgede patlamalar da sürüyor.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Patlamaya ilişkin son bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi.

Koca'nın açıklamasına göre patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 73 de yaralandı. Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, şunları kaydetti:

"Sakarya Hendek’te, şehrin uzağındaki havai fişek fabrikasında bir patlama oldu. Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla süreci yakından takip etmek için birazdan olay yerinde olacağız. 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibimiz olay yerinde. 2 can kaybımız, 73 yaralımız var."



110 TON PATLAYICI VARDI



Fabrikanın deposunda 110 ton patlayıcı olduğu belirtildi.

RADYASYON İDDİASINA YALANLAMA



Sosyal medyadaki radyasyon sızıntısı iddiaları da AFAD açıklamasıyla yalanlandı. Açıklamada, kazanın endüstriyel olduğu herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmadığı bildirildi.

NTV WHATSAPP HATTI'NA GELEN GÖRÜNTÜLER

200'E YAKIN ÇALIŞANI VAR

Kapasite raporuna göre fabrikanın 195 çalışanı olduğu öğrenildi. Sakarya Valisi Kaldırım da fabrika sahiplerinden içeride yaklaşık 150-200 insan kişi olduğu bilgisini aldıklarını kaydetti.

3 BAKAN BÖLGEDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bölgeye gitti.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA



Bölgedeki incelemeleri sonrasında açıklama yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Çevre illerimizden yardım istedik. Yangın devam ediyor. Yaralı ya da can kaybına ilişkin net bir bilgi yok. Hala patlamalar devam ediyor" dedi.

"DEPOLAR DOLUYDU"



NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ekiplerin halen ulaşamadığı yerler olduğunu söyledi. Babaoğlu, pandemi sürecinde satış olmadığı için fabrikanın depolarının dolu olduğunu ve sıcak hava etkisiyle patlama meydana geldiğini kaydetti. Babaoğlu, "Şu anda büyük patlama sona erdi, küçük havai fişek patlamaları oluyor" ifadelerini kullandı.



"195 ÇALIŞANI VARDI"

Sakarya Ticaret Odası Başkanı Akgün Altuğ ise "Kapasite raporuna göre 195 çalışanı olduğunu biliyoruz. Ama fabrikada patlama sırasında kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Müdahaleler devam ediyor, net bir bilgi yok" ifadelerini kullandı.

50 KM UZAKTAN DUYULDU

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.

DAHA ÖNCE DE 2 PATLAMA OLDU



Aynı fabrikada 2009 ve 2014 yıllarında da patlama meydana gelmişti. İlk patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 37 kişi de yaralanmıştı. 2014 yılındaki patlamada ise 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.