SON DAKİKA: Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 can kaybı, 108 yaralı

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Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 97 kişi de yaralandı.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisindeki Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında saat 11.15 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.



Patlama sonrası bölgeye olay yerine 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibi gönderildi.

AFAD da bölgede 713 personel, 182 araç, 2 arama köpeği, 2 ambulans helikopter, 2 söndürme helikopteri ve 1 söndürme uçağının görevlendirildiğini bildirdi.



Hava destekli müdahale ile yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bölgeye gitti. 3 bakan bölgedeki incelemelerinin ardından kameralar karşısına geçti.

BAKAN SOYLU: 7 KİŞİLİK KAYBIMIZ VAR, 4’Ü VEFAT, 3’ÜNÜ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya’nın Hendek ilçesinde patlamanın yaşandığı fabrikada incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk önemli açıklamalarda bulunarak 3 kişinin arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.



4 kişinin vefat ettiğinin, 3 kişinin de bulunması için çalışmaların sürdüğünü belirten Soylu, “2 vatandaşımızın kimlik tespitinin yapıldığını belirttim adli tıpta. Böylece 7 kişilik bir kaybımız var. 4’ü vefat, 3’ünün de arama tarama çalışmalarını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tekrar hem geçmiş olsun diyorum, hem de başımız sağ olsun. Allah bir daha böyle bir felaketle karşılaştırmasın. Yaptığımız tespit listeler üzerine. Fabrikada çalışanların listesi üzerinden yapılan bir tespit. Dışarıdan gelme ya da listede olmayanlar üzerine tespit yapılabilir. Elbette ki bunların tamamı arama çalışması sonrasında ortaya çıkacaktır. İşin esası şu anda bizim elimizdeki toplam rakam 7, 4’ü vefat. Bir kısmını adli tıpa ulaştırdık. Bir kısmının da kimliği belli oldu. Bu alana geldiğimiz andan itibaren hem Genel Başkan Yardımcımız hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem Milliyetçi Harekat Partisi Grup Başkanvekilimiz, milletvekillerimiz, Hendek Belediye Başkanımız, herkes elinden geldiğince bu meselenin yönetilmesinde büyük bir emek ortaya koydular” dedi.

BAKAN KOCA: 60 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, hastaneye kaldırılan 108 kişiden 48'inin taburcu edildiğini, 60 yaralının tedavisinin sürdüğünü bildirdi.



Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikasındaki incelemenin ardından yaptığı açıklamada, 84 ambulans, 2 helikopter ambulans, 16 UMKE timi, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerinin sağlık hizmetini erken dönemde hızla vermeye başladığını söyledi.



Yaralıların tedavisine ilişkin bilgi veren Koca, "Şu ana kadar hastanelerimize 108 kişiyi ulaştırdık, 48 kişiyi taburcu ettik. 60 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor. 4 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti, 3 vatandaşımızla ilgili durum tespiti, tarama çalışmaları devam ediyor. 3 kişiyle ilgili kurtarma çalışmaları önümüzdeki saatlerde genel durum netleşmiş olur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim böyle acı felaketler milletimize tekrar yaşatmasın.'' diye konuştu.

BAKAN SELÇUK: SGK KAYITLARINA GÖRE 186 ÇALIŞANIMIZ BULUNUYOR



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk da patlama haberini alır almaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye intikal ettiklerini aktardı.



"Bizdeki SGK kayıtlarına göre 186 çalışanımız bulunuyor." diyen Bakan Selçuk, şöyle devam etti:



"Biz de 186 çalışanımızın ailelerine teker teker ulaşmaya başladık. Onun dışında denildiği gibi ziyaretçiler olabilir. Dolayısıyla rakamlar değişebilir. Bakanlarımızla beraber o ziyaretçilerin tespitlerini yapmaya çalışıyoruz. Vefat eden kardeşlerimize rahmet diliyorum. Geride kalan tüm yaralılarımıza şifa diliyorum. İnşallah arama yapılan kardeşlerimize de yakın zamanda ulaşacağımıza inanıyorum.''



Bakan Selçuk, bir basın gazetecinin "Patlamanın meydana geldiği fabrikada en son denetim ne zaman yapıldı?" sorusuna da "Senelik rutin denetimlerimiz var." yanıtını verdi.



"MASKE TAKIN, DIŞARI ÇIKMAYIN"

Bakan Koca öncesinde yaptığı açıklamada ise yakın bölge için ilk 12 saatinin önemli olduğunu söyledi. Koca, "Bu anlamda maskeli olunmasını, mümkün mertebe dışarı çıkılmamasını, ev, kapı ve pencerelerin biraz daha kontrollü açılmasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Erdoğan, şunları kaydetti:



"Her türlü tedbir alınmış vaziyette. AFAD, UMKE, itfaiye şu anda koruma altına almış durumdalar. Koruma altına aldıkları bu söndürme çalışmaları havadan helikopter ve uçak vasıtasıyla devam ediyor. Konuyla ilgili şu anda 3 bakanım orada. Ben işyeri sahibiyle de birkaç kez görüşme yaptık. Kendileri de olay yerinde ilgili arkadaşlarla çalışmaları sürdürüyor. Ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum."



NTV WHATSAPP HATTI'NA GELEN GÖRÜNTÜLER

110 TON PATLAYICI VARDI



Fabrikanın deposunda 110 ton patlayıcı olduğu belirtildi.



RADYASYON İDDİASINA YALANLAMA



Sosyal medyadaki radyasyon sızıntısı iddiaları da AFAD açıklamasıyla yalanlandı. Açıklamada, kazanın endüstriyel olduğu herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmadığı bildirildi.

PARÇALAR METRELERCE UZAĞA SAVRULDU

AFAD ekiplerinin öncülüğünde başlatılan arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Arama köpekleri eşliğinde yeşillik alanda yapılan çalışmalar sırasında patlamanın gerçekleştiği fabrikanın metrelerce uzağına saçılan çatı, beton ve ağaç parçaları ile patlamamış halde havai fişekler olduğu görüldü.

50 KM UZAKTAN DUYULDU



Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.