SON DAKİKA: Sakarya Taşkısığı'nda havai fişek taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 6 yaralı

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Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki malzemelerin sevkiyatı sırasında bir patlama yaşandı.

SAKARYA VALİSİ: 3 ŞEHİDİMİZ, 6 YARALIMIZ VAR

Sakarya Valisi Kaldırım, Sakarya'daki patlamaya ilişkin, ''Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var" açıklamasını yaptı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren Taş Ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana gelmiştir.



Meydana gelen patlamada; 2’si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır.

''İLK SEVKİYATTI''



Patlamada yaralıların olduğu belirtilirken, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, fabrikadan toplanan atık malzemelerin ilk sevkiyatı da olduğunu belirtti.

Yaralananlardan bir kişinin sivil olduğu ifade ediliyor.



Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Taşkısığı Mahallesi Muhtarı Muharrem Bektaş, ''Sabah jandarma tarafından bölgede kontrollü patlama yapılacağı tarafıma belirtilmişti'' dedi.

Olayda patlayan kamyon

3 Temmuz'da Sakarya Hendek'te bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama yaşanmış, patlama bölgesinde temizlik çalışmaları sürüyordu.



SÜREÇ- 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde, yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 122 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.



VİDEO: PATLAMA ALANINDAN GÖRÜNTÜLER (GÜNCEL)