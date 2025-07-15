Son dakika Samsun'da deprem mi oldu? Az önce deprem Samsun'da nerede oldu? Samsun deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 15 Temmuz 2025
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Son dakika Samsun deprem haberleri 15 Temmuz 2025..Samsun AFAD son depremler ve Samsun Kandilli son dakika deprem listesi..
|Samsun AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ladik (Samsun)
|06:08:56 15-07-2025
|40,88917
|35,98972
|10,08
|3,6
|Karadeniz - [68.09 km] Bafra (Samsun)
|05:55:12 29-06-2025
|42,25306
|36,35944
|11,98
|2,3
|Karadeniz - [70.83 km] Bafra (Samsun)
|20:02:44 28-06-2025
|42,29333
|36,32639
|7,74
|2,1
|Ladik (Samsun)
|06:50:43 21-06-2025
|40,87056
|35,9575
|19,43
|3,5
|HAMITKOY-LADIK (SAMSUN)
|06:50:43 21-06-2025
|40,8935
|36,0058
|13,3
|3,5
|Karadeniz - [21.21 km] Terme (Samsun)
|00:48:51 20-06-2025
|41,36333
|37,18083
|6,64
|1,6
|TERME ACIKLARI-SAMSUN (KARADENIZ)
|00:48:51 20-06-2025
|41,3007
|37,216
|19,2
|1,7
|Vezirköprü (Samsun)
|13:25:37 04-06-2025
|41,10028
|34,96639
|9,85
|1,5
|Karadeniz - [111.18 km] Bafra (Samsun)
|07:47:00 08-03-2025
|42,66806
|36,37889
|27,79
|2,7
|Karadeniz - [111.77 km] Bafra (Samsun)
|07:44:40 08-03-2025
|42,70528
|36,21167
|6,63
|3
|Vezirköprü (Samsun)
|09:25:27 05-03-2025
|41,07528
|35,24
|7,23
|1,2
|Ladik (Samsun)
|15:16:54 03-03-2025
|40,88611
|35,83611
|9,29
|1,4
|Karadeniz - [55.57 km] Bafra (Samsun)
|00:13:34 01-03-2025
|42,16472
|36,25972
|26,37
|2
|Karadeniz - [59.05 km] Bafra (Samsun)
|19:23:44 28-02-2025
|42,20056
|36,25639
|30,01
|2,2
|Kavak (Samsun)
|11:20:56 31-01-2025
|41,0175
|36,10306
|8,52
|1,4
|ARMUTLU-ASARCIK (SAMSUN)
|11:20:55 31-01-2025
|41,0158
|36,1983
|5
|1,2
|DEMIRCI-KAVAK (SAMSUN)
|12:02:40 20-01-2025
|41,0515
|36,1628
|0
|1,6
|Ladik (Samsun)
|12:24:17 17-01-2025
|40,93611
|35,87222
|7
|1,3
|Havza (Samsun)
|09:22:30 04-12-2024
|41,06806
|35,71056
|10,21
|1,5
|Ladik (Samsun)
|15:06:42 26-11-2024
|40,85361
|35,97778
|20,8
|1,5
|SOGANLI-LADIK (SAMSUN)
|15:06:42 26-11-2024
|40,862
|35,9835
|10,4
|2
|Ladik (Samsun)
|02:06:18 24-11-2024
|40,86889
|35,99056
|13,92
|2,2
|MAZLUMOGLU-LADIK (SAMSUN)
|02:06:17 24-11-2024
|40,9105
|36,0262
|5
|2,6
|CUCE-LADIK (SAMSUN)
|02:40:43 24-09-2024
|40,8958
|36,0245
|10
|1,2
|Ladik (Samsun)
|03:54:41 08-09-2024
|40,89139
|36,00417
|11,04
|1,6
|CAKIRGUMUS-LADIK (SAMSUN)
|03:54:39 08-09-2024
|40,8795
|35,9415
|9,5
|1,7
|Samsun KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ladik (Samsun)
|06:08:56 15-07-2025
|40,88917
|35,98972
|10,08
|3,6
|Karadeniz - [68.09 km] Bafra (Samsun)
|05:55:12 29-06-2025
|42,25306
|36,35944
|11,98
|2,3
|Karadeniz - [70.83 km] Bafra (Samsun)
|20:02:44 28-06-2025
|42,29333
|36,32639
|7,74
|2,1
|Ladik (Samsun)
|06:50:43 21-06-2025
|40,87056
|35,9575
|19,43
|3,5
|HAMITKOY-LADIK (SAMSUN)
|06:50:43 21-06-2025
|40,8935
|36,0058
|13,3
|3,5
|Karadeniz - [21.21 km] Terme (Samsun)
|00:48:51 20-06-2025
|41,36333
|37,18083
|6,64
|1,6
|TERME ACIKLARI-SAMSUN (KARADENIZ)
|00:48:51 20-06-2025
|41,3007
|37,216
|19,2
|1,7
|Vezirköprü (Samsun)
|13:25:37 04-06-2025
|41,10028
|34,96639
|9,85
|1,5
|Karadeniz - [111.18 km] Bafra (Samsun)
|07:47:00 08-03-2025
|42,66806
|36,37889
|27,79
|2,7
|Karadeniz - [111.77 km] Bafra (Samsun)
|07:44:40 08-03-2025
|42,70528
|36,21167
|6,63
|3
|Vezirköprü (Samsun)
|09:25:27 05-03-2025
|41,07528
|35,24
|7,23
|1,2
|Ladik (Samsun)
|15:16:54 03-03-2025
|40,88611
|35,83611
|9,29
|1,4
|Karadeniz - [55.57 km] Bafra (Samsun)
|00:13:34 01-03-2025
|42,16472
|36,25972
|26,37
|2
|Karadeniz - [59.05 km] Bafra (Samsun)
|19:23:44 28-02-2025
|42,20056
|36,25639
|30,01
|2,2
|Kavak (Samsun)
|11:20:56 31-01-2025
|41,0175
|36,10306
|8,52
|1,4
|ARMUTLU-ASARCIK (SAMSUN)
|11:20:55 31-01-2025
|41,0158
|36,1983
|5
|1,2
|DEMIRCI-KAVAK (SAMSUN)
|12:02:40 20-01-2025
|41,0515
|36,1628
|0
|1,6
|Ladik (Samsun)
|12:24:17 17-01-2025
|40,93611
|35,87222
|7
|1,3
|Havza (Samsun)
|09:22:30 04-12-2024
|41,06806
|35,71056
|10,21
|1,5
|Ladik (Samsun)
|15:06:42 26-11-2024
|40,85361
|35,97778
|20,8
|1,5
|SOGANLI-LADIK (SAMSUN)
|15:06:42 26-11-2024
|40,862
|35,9835
|10,4
|2
|Ladik (Samsun)
|02:06:18 24-11-2024
|40,86889
|35,99056
|13,92
|2,2
|MAZLUMOGLU-LADIK (SAMSUN)
|02:06:17 24-11-2024
|40,9105
|36,0262
|5
|2,6
|CUCE-LADIK (SAMSUN)
|02:40:43 24-09-2024
|40,8958
|36,0245
|10
|1,2
|Ladik (Samsun)
|03:54:41 08-09-2024
|40,89139
|36,00417
|11,04
|1,6
|CAKIRGUMUS-LADIK (SAMSUN)
|03:54:39 08-09-2024
|40,8795
|35,9415
|9,5
|1,7
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