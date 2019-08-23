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Samsun'da sağanak yağış sonrası meydana gelen selde bir kişi hayatını kaybetti.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül kayıp 3 ya da 4 kişi için ise arama çalışması başlatıldığını söyledi.

Akgül, "Aşırı yağış sel ve taşkınlara yol açtı. Şu anda bildiğimiz 1 can kaybımız var, 3- 4 vatandaşımız da kayıp. İnşallah onlara sağ salim ulaşırız" dedi.

Dere suyunun taşmasının ilçede büyük hasara neden olduğunu söyleyen Akgül, "İnşallah başka can kaybı olmaz. Halen teyakkuz halindeyiz. Yağmur uyarısı var, tedbirleri artırdık. Allah yardımcımız olsun. Kayıplara henüz ulaşılamadı" diye konuştu.