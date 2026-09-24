SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğünde deprem
24.09.2026 10:47
Son Güncelleme: 24.09.2026 10:57
NTV
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedildi.
AFAD, saat 10.40'da merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Deprem, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde şiddetli hissedildi.
Sosyal medya kullanıcıları depremin şiddetli olduğunu ifade ederken Diyarbakır, Adıyaman ve Gaziantep'te yaşayanlar depremi hissettiklerini dile getirdi.
DHA
Diyarbakı'da depremi hissedenler dışarı çıktı.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Eylül 2026 09:09
|39.2163
|28.0963
|14.44
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Eylül 2026 08:32
|39.2103
|28.1532
|12.64
|1.10
|Altıeylül (Balıkesir)
|24 Eylül 2026 08:14
|39.5720
|27.7702
|7.00
|1.70
|Köyceğiz (Muğla)
|24 Eylül 2026 07:27
|37.0567
|28.8228
|7.00
|1.40
|Beypazarı (Ankara)
|24 Eylül 2026 07:17
|40.1615
|31.7600
|7.10
|1.70
|Akdeniz - [30.33 km] Ortaca (Muğla)
|24 Eylül 2026 06:16
|36.4430
|28.6662
|33.65
|2.40
|Simav (Kütahya)
|24 Eylül 2026 05:45
|39.2565
|28.9710
|7.71
|1.60
|Simav (Kütahya)
|24 Eylül 2026 05:26
|39.2625
|28.9357
|6.98
|0.80
|Bozkurt (Denizli)
|24 Eylül 2026 05:05
|37.8447
|29.4870
|13.58
|1.90
|Yalıhüyük (Konya)
|24 Eylül 2026 05:00
|37.3427
|32.0828
|7.00
|1.10
|Ege Denizi - [29.71 km] Bodrum (Muğla)
|24 Eylül 2026 04:06
|36.8497
|26.9897
|7.36
|1.40
|Simav (Kütahya)
|24 Eylül 2026 03:46
|39.2670
|28.9545
|9.11
|1.30