Son dakika Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Az önce deprem Şanlıurfa'da nerede oldu? Şanlıurfa deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ekim 2025

Tarih-saat 12 Ekim 2025 06:59:14 itibariyle Deyrizor (Suriye) - [93.81 km] Ceylanpınar () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Şanlıurfa AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Deyrizor (Suriye) - [93.81 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) 06:59:14 12-10-2025 35,9975 40,06528 6,05 3,5
Deyrizor (Suriye) - [68.90 km] Akçakale (Şanlıurfa) 04:04:16 12-10-2025 36,17444 39,80528 7 2,7
Siverek (Şanlıurfa) 19:33:44 11-10-2025 37,90917 39,36972 6,99 1,5
Atatürk Barajı - [06.42 km] Karaköprü (Şanlıurfa) 18:10:05 11-10-2025 37,51861 38,55417 7 1,2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [24.45 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:10:34 11-10-2025 36,52111 38,62417 10,78 1,6
BUYUKSALKIM-(SANLIURFA) 18:20:44 10-10-2025 37,3762 38,9142 12,4 3,1
Haliliye (Şanlıurfa) 18:20:42 10-10-2025 37,24306 38,905 9,4 3,3
Haseke (Suriye) - [45.12 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) 17:11:53 08-10-2025 36,48556 40,28778 7,83 2,1
KARAKAS-BOZOVA (SANLIURFA) 00:22:32 01-10-2025 37,3412 38,4613 16,7 1,9
Bozova (Şanlıurfa) 00:22:30 01-10-2025 37,23917 38,5975 9,92 2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [22.21 km] Akçakale (Şanlıurfa) 15:58:02 21-09-2025 36,5725 38,56167 7,05 2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [20.89 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:06:32 21-09-2025 36,61972 38,51083 7,04 1,8
Rakka (Suriye) - [142.59 km] Akçakale (Şanlıurfa) 15:58:21 20-09-2025 35,42194 38,86611 7 3
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [28.82 km] Akçakale (Şanlıurfa) 10:58:37 15-09-2025 36,52194 38,5225 6,89 1,8
Haliliye (Şanlıurfa) 05:22:49 13-09-2025 37,16083 39,21028 5,54 1,2
Palmyra, Humus (Suriye) - [169.62 km] Akçakale (Şanlıurfa) 00:02:17 12-09-2025 35,16444 38,96 12,61 2,4
Hilvan (Şanlıurfa) 00:43:53 11-09-2025 37,53361 38,64 7,09 1,1
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.64 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:32:20 08-09-2025 36,50111 38,61861 6,31 2,1
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [09.57 km] Suruç (Şanlıurfa) 14:53:08 04-09-2025 36,82028 38,31889 7,02 2,1
Haseke (Suriye) - [121.67 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) 02:15:10 01-09-2025 35,82667 40,55472 7 2,2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [23.29 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:27:39 31-08-2025 36,55194 38,58139 6,95 2
UCKONAK (SANLIURFA) 21:51:13 28-08-2025 37,1478 39,1218 7,3 1,9
Haliliye (Şanlıurfa) 21:51:12 28-08-2025 37,13944 39,155 7,05 1,9
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [29.35 km] Akçakale (Şanlıurfa) 16:31:46 26-08-2025 36,51889 38,51722 7,03 1,9
Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [31.24 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:09:05 26-08-2025 36,42722 38,79139 10,09 1,7
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.77 km] Akçakale (Şanlıurfa) 12:38:37 26-08-2025 36,51389 38,58806 7,24 2
Haseke (Suriye) - [86.05 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) 03:10:56 24-08-2025 36,11389 40,37278 23,92 1,9
Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [25.85 km] Akçakale (Şanlıurfa) 12:50:41 23-08-2025 36,475 38,80361 6,52 2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [25.47 km] Akçakale (Şanlıurfa) 17:02:13 21-08-2025 36,52389 38,59583 16,98 2,1
Hilvan (Şanlıurfa) 07:15:36 18-08-2025 37,48917 38,82667 5,59 1,7
DOLUNAY (SANLIURFA) 07:15:28 18-08-2025 37,0193 38,6377 8,3 2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [19.23 km] Akçakale (Şanlıurfa) 12:21:39 16-08-2025 36,67611 38,48667 7,05 1,6
Halfeti (Şanlıurfa) 08:46:34 15-08-2025 37,38889 37,94194 7,02 2,5
GOLGEN-(SANLIURFA) 11:21:31 09-08-2025 37,4587 38,9237 18,1 1,6
Deyrizor (Suriye) - [111.67 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) 10:05:41 07-08-2025 35,83722 40,09333 8,4 2,9
YAGMURALAN-AKCAKALE (SANLIURFA) 14:15:19 05-08-2025 36,719 38,6428 14,3 1,9
Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [24.36 km] Akçakale (Şanlıurfa) 14:15:10 05-08-2025 36,49389 38,76444 7 1,9
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [23.89 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:11:44 04-08-2025 36,54889 38,57444 7,05 1,7
Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [14.43 km] Akçakale (Şanlıurfa) 18:20:04 03-08-2025 36,58167 38,78889 7,2 1,7
Eyyübiye (Şanlıurfa) 11:02:25 02-08-2025 36,97194 38,58222 8,03 1,3
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [29.94 km] Akçakale (Şanlıurfa) 16:40:31 31-07-2025 36,4675 38,61972 6,93 2,2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [16.60 km] Akçakale (Şanlıurfa) 14:43:43 27-07-2025 36,61806 38,58917 7 1,9
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [21.92 km] Akçakale (Şanlıurfa) 15:19:31 24-07-2025 36,54278 38,63417 7,51 1,9
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [24.02 km] Akçakale (Şanlıurfa) 18:23:24 21-07-2025 36,55833 38,55167 5,12 1,9
Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [34.41 km] Akçakale (Şanlıurfa) 18:06:21 20-07-2025 36,39667 38,82639 6,34 1,6
Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [23.99 km] Akçakale (Şanlıurfa) 19:04:59 19-07-2025 36,5 38,71444 5,37 1,9
Haseke (Suriye) - [44.66 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) 16:47:38 17-07-2025 36,51861 40,34361 6,95 1,8
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [27.90 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:33:49 16-07-2025 36,54333 38,50028 5,6 1,6
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [21.83 km] Akçakale (Şanlıurfa) 12:45:39 15-07-2025 36,55583 38,60722 7,02 1,8
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [13.86 km] Akçakale (Şanlıurfa) 19:51:36 14-07-2025 36,63861 38,60611 7,03 2
Şanlıurfa KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
CIFTCIBASI-SIVEREK (SANLIURFA) 07:18:11 02-07-2025 37,362 39,335 7,6 2,3
IRMAKBOYU-BOZOVA (SANLIURFA) 11:36:53 23-06-2025 37,4008 38,1767 5 1,8
CANAKCI-SURUC (SANLIURFA) 06:56:56 18-06-2025 36,8787 38,4308 18,6 1,7
GAZIBEY-(SANLIURFA) 09:47:34 13-06-2025 37,4808 38,6027 9,6 3
AYDINLI-AKCAKALE (SANLIURFA) 02:15:05 12-06-2025 36,9092 38,6043 5,4 1,6
YUMURTALIK-SURUC (SANLIURFA) 13:01:32 17-05-2025 36,846 38,2678 5,6 1,9
YOGUNBURC-(SANLIURFA) 11:01:50 30-04-2025 37,1392 38,6495 0 1,8
ILHAN-(SANLIURFA) 18:28:54 27-04-2025 37,4007 38,747 7,6 2,4
BOLUKBASI-HILVAN (SANLIURFA) 05:42:20 23-04-2025 37,57 39,2238 5 1,3
OVACIK-HILVAN (SANLIURFA) 20:59:43 21-04-2025 37,522 38,7643 6,1 2,8
MILLISARAY-(SANLIURFA) 05:03:32 18-04-2025 37,4913 38,743 10,7 2,5
BAHCELI-(SANLIURFA) 09:55:20 17-04-2025 37,482 38,6647 10,6 2,4
MURSITPINAR-SURUC (SANLIURFA) 13:37:32 14-04-2025 36,8415 38,3247 14,4 2
KOCAALI-BIRECIK (SANLIURFA) 05:40:49 10-04-2025 37,0782 38,179 5 2,1
ASIKKOY-(SANLIURFA) 11:55:40 22-03-2025 37,2223 38,7195 0 1,9
DOYUMLU-(SANLIURFA) 16:15:26 19-03-2025 37,4425 38,5893 5 1,9
OTLUKALAN-(SANLIURFA) 12:01:39 18-03-2025 37,2055 38,6405 0 2,1
AKPINAR-(SANLIURFA) 12:18:42 12-03-2025 37,3832 38,7627 5,6 2,1
DOLUNAY-(SANLIURFA) 11:54:19 11-03-2025 37,0542 38,6278 17,9 1,9
YENICE-(SANLIURFA) 12:16:31 26-02-2025 37,1202 38,8083 0 1,9
BUGDAYHUYUK-(SANLIURFA) 03:06:39 19-02-2025 37,4365 38,5972 1,6 1,7
YIGINAK-(SANLIURFA) 05:35:29 17-02-2025 37,4413 38,662 7,8 1,8
YALINTAS-BOZOVA (SANLIURFA) 23:08:54 10-02-2025 37,382 38,594 12,2 1,4
KADIKENDI-(SANLIURFA) 12:05:55 03-02-2025 37,1237 38,7448 2 1,9
KEPIRHISAR-HILVAN (SANLIURFA) 02:28:26 02-02-2025 37,5962 38,9148 4,6 1
IRICE-(SANLIURFA) 00:50:54 01-02-2025 37,1877 39,194 10,5 1,4
ACIKYAZI-(SANLIURFA) 00:48:05 01-02-2025 37,1585 39,2625 5,7 2
AYDINLI-HILVAN (SANLIURFA) 21:25:36 26-01-2025 37,5455 38,6695 5,5 2,2
ACIKYAZI-(SANLIURFA) 16:06:24 20-01-2025 37,173 39,252 5 3,4
IRICE-(SANLIURFA) 17:52:28 16-01-2025 37,2 39,1833 3,5 3,1
KAPAKLI-(SANLIURFA) 14:26:36 16-01-2025 37,1965 39,194 9,7 3
SUMAKLI-(SANLIURFA) 09:09:36 16-01-2025 37,284 39,2463 6,6 1,9
KEPEZ-(SANLIURFA) 09:07:10 16-01-2025 37,3128 39,2727 13,1 2
SUMAKLI-(SANLIURFA) 08:48:25 16-01-2025 37,2497 39,2268 9,6 2,1
BAKIRTAS-(SANLIURFA) 06:27:46 16-01-2025 37,0302 39,2023 5,5 1,4
KAPAKLI-(SANLIURFA) 22:02:33 13-01-2025 37,2073 39,221 5 2,4
BASBUK-SIVEREK (SANLIURFA) 19:41:06 11-01-2025 37,3518 39,2717 5 1,9
KAVALIK-HILVAN (SANLIURFA) 05:45:58 10-01-2025 37,5327 38,6325 8,7 2,9
YUMURTALIK-SURUC (SANLIURFA) 06:47:33 08-01-2025 36,7975 38,247 7,3 2,1
BOLUCEK-(SANLIURFA) 12:04:08 06-01-2025 37,4257 38,828 5 1,6
DARICALI-SIVEREK (SANLIURFA) 10:54:07 27-12-2024 37,6447 39,2287 18,4 1,7
KABACIK-BOZOVA (SANLIURFA) 06:07:08 14-12-2024 37,3595 38,4015 5 2,3
AKCAHISAR-(SANLIURFA) 16:59:51 12-12-2024 37,3558 38,7078 8,8 2,3
TURKMENOREN-BOZOVA (SANLIURFA) 20:01:07 08-12-2024 37,3435 38,1902 5 1,7
