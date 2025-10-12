Son dakika Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Az önce deprem Şanlıurfa'da nerede oldu? Şanlıurfa deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ekim 2025
Son dakika Şanlıurfa deprem haberleri..Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Az önce deprem Şanlıurfa'da nerede oldu? Şanlıurfa Kandilli ve AFAD son depremler.. 12 Ekim 2025 Şanlıurfa deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Şanlıurfa'da? Şanlıurfa son deprem büyüklüğü ne kadar? Şanlıurfa'da ve Şanlıurfa yakınındaki depremler nelerdir? Şanlıurfa'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Şanlıurfa canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Şanlıurfa deprem haberleri.. Şanlıurfa'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Deprem Şanlıurfa'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Şanlıurfa'da nerede deprem oldu? Şanlıurfa deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
Tarih-saat 12 Ekim 2025 06:59:14 itibariyle Deyrizor (Suriye) - [93.81 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Şanlıurfa deprem haberleri 12 Ekim 2025..Şanlıurfa AFAD son depremler ve Şanlıurfa Kandilli son dakika deprem listesi..
|Şanlıurfa AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Deyrizor (Suriye) - [93.81 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa)
|06:59:14 12-10-2025
|35,9975
|40,06528
|6,05
|3,5
|Deyrizor (Suriye) - [68.90 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|04:04:16 12-10-2025
|36,17444
|39,80528
|7
|2,7
|Siverek (Şanlıurfa)
|19:33:44 11-10-2025
|37,90917
|39,36972
|6,99
|1,5
|Atatürk Barajı - [06.42 km] Karaköprü (Şanlıurfa)
|18:10:05 11-10-2025
|37,51861
|38,55417
|7
|1,2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [24.45 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:10:34 11-10-2025
|36,52111
|38,62417
|10,78
|1,6
|BUYUKSALKIM-(SANLIURFA)
|18:20:44 10-10-2025
|37,3762
|38,9142
|12,4
|3,1
|Haliliye (Şanlıurfa)
|18:20:42 10-10-2025
|37,24306
|38,905
|9,4
|3,3
|Haseke (Suriye) - [45.12 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa)
|17:11:53 08-10-2025
|36,48556
|40,28778
|7,83
|2,1
|KARAKAS-BOZOVA (SANLIURFA)
|00:22:32 01-10-2025
|37,3412
|38,4613
|16,7
|1,9
|Bozova (Şanlıurfa)
|00:22:30 01-10-2025
|37,23917
|38,5975
|9,92
|2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [22.21 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|15:58:02 21-09-2025
|36,5725
|38,56167
|7,05
|2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [20.89 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:06:32 21-09-2025
|36,61972
|38,51083
|7,04
|1,8
|Rakka (Suriye) - [142.59 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|15:58:21 20-09-2025
|35,42194
|38,86611
|7
|3
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [28.82 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|10:58:37 15-09-2025
|36,52194
|38,5225
|6,89
|1,8
|Haliliye (Şanlıurfa)
|05:22:49 13-09-2025
|37,16083
|39,21028
|5,54
|1,2
|Palmyra, Humus (Suriye) - [169.62 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|00:02:17 12-09-2025
|35,16444
|38,96
|12,61
|2,4
|Hilvan (Şanlıurfa)
|00:43:53 11-09-2025
|37,53361
|38,64
|7,09
|1,1
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.64 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:32:20 08-09-2025
|36,50111
|38,61861
|6,31
|2,1
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [09.57 km] Suruç (Şanlıurfa)
|14:53:08 04-09-2025
|36,82028
|38,31889
|7,02
|2,1
|Haseke (Suriye) - [121.67 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa)
|02:15:10 01-09-2025
|35,82667
|40,55472
|7
|2,2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [23.29 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:27:39 31-08-2025
|36,55194
|38,58139
|6,95
|2
|UCKONAK (SANLIURFA)
|21:51:13 28-08-2025
|37,1478
|39,1218
|7,3
|1,9
|Haliliye (Şanlıurfa)
|21:51:12 28-08-2025
|37,13944
|39,155
|7,05
|1,9
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [29.35 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|16:31:46 26-08-2025
|36,51889
|38,51722
|7,03
|1,9
|Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [31.24 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:09:05 26-08-2025
|36,42722
|38,79139
|10,09
|1,7
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.77 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|12:38:37 26-08-2025
|36,51389
|38,58806
|7,24
|2
|Haseke (Suriye) - [86.05 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa)
|03:10:56 24-08-2025
|36,11389
|40,37278
|23,92
|1,9
|Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [25.85 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|12:50:41 23-08-2025
|36,475
|38,80361
|6,52
|2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [25.47 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|17:02:13 21-08-2025
|36,52389
|38,59583
|16,98
|2,1
|Hilvan (Şanlıurfa)
|07:15:36 18-08-2025
|37,48917
|38,82667
|5,59
|1,7
|DOLUNAY (SANLIURFA)
|07:15:28 18-08-2025
|37,0193
|38,6377
|8,3
|2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [19.23 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|12:21:39 16-08-2025
|36,67611
|38,48667
|7,05
|1,6
|Halfeti (Şanlıurfa)
|08:46:34 15-08-2025
|37,38889
|37,94194
|7,02
|2,5
|GOLGEN-(SANLIURFA)
|11:21:31 09-08-2025
|37,4587
|38,9237
|18,1
|1,6
|Deyrizor (Suriye) - [111.67 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa)
|10:05:41 07-08-2025
|35,83722
|40,09333
|8,4
|2,9
|YAGMURALAN-AKCAKALE (SANLIURFA)
|14:15:19 05-08-2025
|36,719
|38,6428
|14,3
|1,9
|Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [24.36 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|14:15:10 05-08-2025
|36,49389
|38,76444
|7
|1,9
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [23.89 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:11:44 04-08-2025
|36,54889
|38,57444
|7,05
|1,7
|Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [14.43 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|18:20:04 03-08-2025
|36,58167
|38,78889
|7,2
|1,7
|Eyyübiye (Şanlıurfa)
|11:02:25 02-08-2025
|36,97194
|38,58222
|8,03
|1,3
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [29.94 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|16:40:31 31-07-2025
|36,4675
|38,61972
|6,93
|2,2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [16.60 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|14:43:43 27-07-2025
|36,61806
|38,58917
|7
|1,9
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [21.92 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|15:19:31 24-07-2025
|36,54278
|38,63417
|7,51
|1,9
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [24.02 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|18:23:24 21-07-2025
|36,55833
|38,55167
|5,12
|1,9
|Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [34.41 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|18:06:21 20-07-2025
|36,39667
|38,82639
|6,34
|1,6
|Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [23.99 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|19:04:59 19-07-2025
|36,5
|38,71444
|5,37
|1,9
|Haseke (Suriye) - [44.66 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa)
|16:47:38 17-07-2025
|36,51861
|40,34361
|6,95
|1,8
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [27.90 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:33:49 16-07-2025
|36,54333
|38,50028
|5,6
|1,6
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [21.83 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|12:45:39 15-07-2025
|36,55583
|38,60722
|7,02
|1,8
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [13.86 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|19:51:36 14-07-2025
|36,63861
|38,60611
|7,03
|2
|Şanlıurfa KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|BUYUKSALKIM-(SANLIURFA)
|18:20:44 10-10-2025
|37,3762
|38,9142
|12,4
|3,1
|KARAKAS-BOZOVA (SANLIURFA)
|00:22:32 01-10-2025
|37,3412
|38,4613
|16,7
|1,9
|UCKONAK (SANLIURFA)
|21:51:13 28-08-2025
|37,1478
|39,1218
|7,3
|1,9
|DOLUNAY (SANLIURFA)
|07:15:28 18-08-2025
|37,0193
|38,6377
|8,3
|2
|GOLGEN-(SANLIURFA)
|11:21:31 09-08-2025
|37,4587
|38,9237
|18,1
|1,6
|YAGMURALAN-AKCAKALE (SANLIURFA)
|14:15:19 05-08-2025
|36,719
|38,6428
|14,3
|1,9
|CIFTCIBASI-SIVEREK (SANLIURFA)
|07:18:11 02-07-2025
|37,362
|39,335
|7,6
|2,3
|IRMAKBOYU-BOZOVA (SANLIURFA)
|11:36:53 23-06-2025
|37,4008
|38,1767
|5
|1,8
|CANAKCI-SURUC (SANLIURFA)
|06:56:56 18-06-2025
|36,8787
|38,4308
|18,6
|1,7
|GAZIBEY-(SANLIURFA)
|09:47:34 13-06-2025
|37,4808
|38,6027
|9,6
|3
|AYDINLI-AKCAKALE (SANLIURFA)
|02:15:05 12-06-2025
|36,9092
|38,6043
|5,4
|1,6
|YUMURTALIK-SURUC (SANLIURFA)
|13:01:32 17-05-2025
|36,846
|38,2678
|5,6
|1,9
|YOGUNBURC-(SANLIURFA)
|11:01:50 30-04-2025
|37,1392
|38,6495
|0
|1,8
|ILHAN-(SANLIURFA)
|18:28:54 27-04-2025
|37,4007
|38,747
|7,6
|2,4
|BOLUKBASI-HILVAN (SANLIURFA)
|05:42:20 23-04-2025
|37,57
|39,2238
|5
|1,3
|OVACIK-HILVAN (SANLIURFA)
|20:59:43 21-04-2025
|37,522
|38,7643
|6,1
|2,8
|MILLISARAY-(SANLIURFA)
|05:03:32 18-04-2025
|37,4913
|38,743
|10,7
|2,5
|BAHCELI-(SANLIURFA)
|09:55:20 17-04-2025
|37,482
|38,6647
|10,6
|2,4
|MURSITPINAR-SURUC (SANLIURFA)
|13:37:32 14-04-2025
|36,8415
|38,3247
|14,4
|2
|KOCAALI-BIRECIK (SANLIURFA)
|05:40:49 10-04-2025
|37,0782
|38,179
|5
|2,1
|ASIKKOY-(SANLIURFA)
|11:55:40 22-03-2025
|37,2223
|38,7195
|0
|1,9
|DOYUMLU-(SANLIURFA)
|16:15:26 19-03-2025
|37,4425
|38,5893
|5
|1,9
|OTLUKALAN-(SANLIURFA)
|12:01:39 18-03-2025
|37,2055
|38,6405
|0
|2,1
|AKPINAR-(SANLIURFA)
|12:18:42 12-03-2025
|37,3832
|38,7627
|5,6
|2,1
|DOLUNAY-(SANLIURFA)
|11:54:19 11-03-2025
|37,0542
|38,6278
|17,9
|1,9
|YENICE-(SANLIURFA)
|12:16:31 26-02-2025
|37,1202
|38,8083
|0
|1,9
|BUGDAYHUYUK-(SANLIURFA)
|03:06:39 19-02-2025
|37,4365
|38,5972
|1,6
|1,7
|YIGINAK-(SANLIURFA)
|05:35:29 17-02-2025
|37,4413
|38,662
|7,8
|1,8
|YALINTAS-BOZOVA (SANLIURFA)
|23:08:54 10-02-2025
|37,382
|38,594
|12,2
|1,4
|KADIKENDI-(SANLIURFA)
|12:05:55 03-02-2025
|37,1237
|38,7448
|2
|1,9
|KEPIRHISAR-HILVAN (SANLIURFA)
|02:28:26 02-02-2025
|37,5962
|38,9148
|4,6
|1
|IRICE-(SANLIURFA)
|00:50:54 01-02-2025
|37,1877
|39,194
|10,5
|1,4
|ACIKYAZI-(SANLIURFA)
|00:48:05 01-02-2025
|37,1585
|39,2625
|5,7
|2
|AYDINLI-HILVAN (SANLIURFA)
|21:25:36 26-01-2025
|37,5455
|38,6695
|5,5
|2,2
|ACIKYAZI-(SANLIURFA)
|16:06:24 20-01-2025
|37,173
|39,252
|5
|3,4
|IRICE-(SANLIURFA)
|17:52:28 16-01-2025
|37,2
|39,1833
|3,5
|3,1
|KAPAKLI-(SANLIURFA)
|14:26:36 16-01-2025
|37,1965
|39,194
|9,7
|3
|SUMAKLI-(SANLIURFA)
|09:09:36 16-01-2025
|37,284
|39,2463
|6,6
|1,9
|KEPEZ-(SANLIURFA)
|09:07:10 16-01-2025
|37,3128
|39,2727
|13,1
|2
|SUMAKLI-(SANLIURFA)
|08:48:25 16-01-2025
|37,2497
|39,2268
|9,6
|2,1
|BAKIRTAS-(SANLIURFA)
|06:27:46 16-01-2025
|37,0302
|39,2023
|5,5
|1,4
|KAPAKLI-(SANLIURFA)
|22:02:33 13-01-2025
|37,2073
|39,221
|5
|2,4
|BASBUK-SIVEREK (SANLIURFA)
|19:41:06 11-01-2025
|37,3518
|39,2717
|5
|1,9
|KAVALIK-HILVAN (SANLIURFA)
|05:45:58 10-01-2025
|37,5327
|38,6325
|8,7
|2,9
|YUMURTALIK-SURUC (SANLIURFA)
|06:47:33 08-01-2025
|36,7975
|38,247
|7,3
|2,1
|BOLUCEK-(SANLIURFA)
|12:04:08 06-01-2025
|37,4257
|38,828
|5
|1,6
|DARICALI-SIVEREK (SANLIURFA)
|10:54:07 27-12-2024
|37,6447
|39,2287
|18,4
|1,7
|KABACIK-BOZOVA (SANLIURFA)
|06:07:08 14-12-2024
|37,3595
|38,4015
|5
|2,3
|AKCAHISAR-(SANLIURFA)
|16:59:51 12-12-2024
|37,3558
|38,7078
|8,8
|2,3
|TURKMENOREN-BOZOVA (SANLIURFA)
|20:01:07 08-12-2024
|37,3435
|38,1902
|5
|1,7
