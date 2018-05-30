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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, NTV yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şentop, Anayasa Mahkemesi'nin seçim güvenliğine ilişkin alacağı kararın seçimin iptali sonucunu doğurmayacağını söyledi.

"İPTAL KARARI GELİRSE YSK TEAMÜLLERİ UYGULAR"

Şentop şunları kaydetti: "Seçimi etkileyecek hiçbir şey yok burada. Bunlar seçimin uygulanmasıyla ilgili düzenlemeler. Eğer bunlarla ilgili varsayalım ki AYM iptal kararı verdi, o zaman YSK bugüne kadarki teamülleri uygulayacaktır bunların yerine. YSK’ya kanunla, seçimlerin yönetimi ve denetimiyle ilgili genel bir yetki veriyoruz. YSK, kanunda olmayan hususlarla ilgili de prensip kararları alarak uygulamalar yapabilir. AYM ne yönde karar verirse, bu seçimlerin yapılmaması doğrultusunda bir karar olmaz.

Peki AYM bunlarla ilgili ne karar verebilir, yarın göreceğiz ama CHP’nin itirazlarını biliyoruz. Komisyonda da tartıştık bunlar. Mühürlerle ilgili konuda 1984’den bu yana açık bir uygulama var. Sadece mühür bulunmadığı için oy pusulalarının ve zarfların iptal edilmediğini biliyoruz zaten. Bu bir sahtecilik iddiası değil. Zarflar ve pusulalara sahte iddiası varsa kanunda zaten hüküm mevcut. Ama zarf ve oy pusulalarının sahne olduğunu iddia eden yok. Sadece mühür eksikliği nedeniyle seçmenin iradesinin iptal edilmesini engellemek için biz bu hükmü getirdik.

Birleştirmelerle ilgili de kararı YSK veriyor. Önemli olan seçmenin gizli oy ilkesini ihlal etmeyecek bir ortamı sağlamaktır. PKK terör örgütü bir köye gidiyor ve 100 seçmen varsa köyde ‘bizim partimize yani HDP’ye çıkacak’ diyor. ‘Farklı oy çıkarsa, malınıza canınıza zarar veririz’ diyor. AK Parti’ye oy çıktığında ahırların yakıldığını, hayvanlara zarar verildiğini biliyoruz. Biz bunların önüne geçmek için düzenleme yaptık, karar YSK’nındı ve gelen taleplerle ciddi görülmüşse bu yönde karar verilmiştir."



Anayasa Mahkemesi, CHP'nin ittifak yasasındaki seçim güvenliğine ilişkin maddelerle ilgili iptal talebini yarın karara bağlayacak.



"DEMİRTAŞ ADAYLIK ÖNCESİNDE TUTUKLANDI"



HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili soruyu yanıtlayan Şentop, şöyle konuştu: "Teorik ve pratik bir tartışma bu. Teorik olarak aslolan, tutuksuz yargılamadır. İstisnai olarak tutuklu yargılamaya imkan verir hukuk sistemi. Fakat buradaki durumu doğru ortaya koymak lazım. Sayın Selahattin Demirtaş halen milletvekili. Kendisi cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra tutuklanmış ve yargılanıyor değil. Böyle olsaydı tartışma anlamlı olabilirdi. Fakat zaten daha önceden tutuklanmış, 1 yıldan fazla zamandır tutuklu olan şahıs aday gösterilmiş. Aday gösterildiği için serbest mi bırakılmalı? Bu bir yolsa, 100 bin kişilik imzayla serbest bırakılsın tutuklular. Buradaki tartışma ancak Selahattin Demirtaş aday gösterildikten sonra tutuklanmış olsaydı anlamlı olurdu. Ayrıca Selahattin Demirtaş eş genel başkandı ama yeniden yapmadılar. Ona da mani yoktu. Buradaki mesele, bu tutukluluğu seçim kampanyasının bir unsuru olarak ortaya koymaktır, bunu kullanmaya çalışıyorlar."



"AFLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMA YOK"



Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği af konusu ile ilgili bir çalışmanın olmadığını belirtti.