Sındırgı beşik gibi: Peş peşe depremler yaşandı

6,1 büyüklüğünde depremin ardından Sındırgı'da artçı sarsıntılar devam ediyor.



Saat 15.21'de merkez üssü Sındırgı olan bir deprem meydana geldi.



5.5 kilometre derinlikte olan deprem çevre illerden de hissedildi.

PEŞ PEŞE İKİ DEPREM DAHA

İlçede saat 20.36'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Hemen ardından saat 20.37'de 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.