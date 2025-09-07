SON DAKİKA: Balıkesir'de peş peşe depremler... Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem oldu.



12.35'te meydana gelen deprem, 7.72 kilometre derinlikte gerçekleşti.



Deprem, İstanbul ve İzmir dahil olmak üzere birçok kentte hissedildi.



Deprem, çevrede büyük paniğe neden olurken jandarma köylerde hasar tespit çalışması başlattı.

İKİNCİ DEPREM



AFAD, saat 12.41'de 4,1 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, deprem sonrası herhangi olumsuz bir durumun olmadığını dile getirdi.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır." dedi.

"İKİ METRUK BİNA YIKILDI"

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Kınık ve Kertil mahallelerinde iki metruk binanın yıkıldığını söyledi.

Sak, depremlerde herhangi bir can kaybı yaşanmadığını da belirtti.



"ARTÇILARIN OLMASI DOĞAL"

Prof. Dr. Okan Tüysüz de, merkez üssü Sındırgı depremine ilişkin NTV'de açıklamalarda bulundu.



Jeolog Tüysüz, artçı depremlerin Sındırgı'nın güney tarafında yoğunlaştığını dile getirdi.



Araştırmalar yapılmadan net bir şey söylemenin hatalı olacağını dile getiren Tüysüz, "5,1'e kadar artçıların olması normal. Etkinliği azaldı ve küçüldü. Büyük deprem beklentimiz yok. Ama benzeri büyüklükteki depremlerin yaşanması olası." dedi.



ARTÇILAR DEVAM EDİYOR



Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.



Geniş bir alanda hissedilen depremde Sındırgı ilçesindeki bir bina ile kırsal alanda 12'si metruk 15 yapı yıkılmıştı.



Depremde bir kişi yaşamını yitirmiş, 29 kişi de yaralanmıştı.

