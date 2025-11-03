SON DAKİKA: Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem | "15 bin 300 artçı bir deprem fırtınası"

"OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR"



Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını ve an itibariyle olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.



"ARTÇILAR TERSİ YÖNDE YOĞUNLAŞTILAR"



Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz de NTV canlı yayınında depremi değerlendirdi.



10 Ağustos'tan bu yana Sındırgı'da 15 bin 300 artçı deprem olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tüysüz, "Bu gerçekten enteresan bir konuydu. Artçılar beklediğimizin tersi yönde güneyde yoğunlaştılar. Bunun nedeni araştırılmaya başlandı." dedi.



"İKİ OLASILIK VAR"



Prof. Dr. Tüysüz depremlerle ilgili iki olasılıktan bahsetti.



Bunlardan ilki, daha önce diri fay haritasında görünmeyen bazı fayların yakın zamanda aktivite olması. İkinci olasılık ise yer altında bir magma hareketi ve volkanik hareketin yüzeyde bulunan fayları harekete geçirmi olması.



"BU BİR DEPREM FIRTINASI"



Prof. Dr. Tüysüz, depremin büyüklüğüne ilişkin olarak ise "Çok da şaşırtıcı bir şey olmadığını görüyoruz. Çünkü 10 Ağustos'ta sonra bölgede 65 tane 4 üzerinde deprem gerçekleşti." açıklamasında bulunan Tüysüz, "Bu deprem fırtınası olarak değerlendiriliyor." dedi.



PROF. DR. BARIŞ: ARTÇI DEPREMLER SÜRECEK



Depremin ardından NTV yayınına katılan Prof. Dr. Şerif Barış, "6,1 büyüklüğündeki depremin artçısı gibi görünüyor. O bölgedeki artçıların bir sene süreceğini söylemiştik." dedi.



Bu sarsıntının 6,1'lik ikinci depremin en büyük artçılarından biri olduğunu anlatan Şerif Barış, "Sarsıntıların devam edeceğini, orta ve ağır hasarlı bina varsa girilmemesi gerektiğini, panik yapmamaları gerektiğini anlatmaya çalışmak zorundayız." ifadelerini kullandı.



AFET BÖLGESİ İSTEĞİ



Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, ilçede 10 Ağustos'tan beri yaklaşık 15 bin artçı depremin olduğunu açıkladı.



Konut stokunun yıprandığını dile getiren Sak, "Sındırgımızın bir an önce kararname ile güvence altına alınması lazım. Sındırgı afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Şu an, metruk binalarımızda, ağır hasar alan binalarımızda hasarlar vardır." dedi.