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Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bestler Dereler bölgesinde 8 Haziran'da başlatılan Şehit Jandarma İstikam Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak operasyonu sürüyor.
İHA aracılığıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist düzenlenen yakın hava hücum harekatı sonucunda etkisiz hale getirilirken, operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19'a yükseldi.
Bölgedeki operasyon devam ediyor.