Son dakika haberi!

İçişleri Bakanlığı son günlerde beş teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Bakanlık teslim olanlar arasında gri listede 300 bin lira ödülle aranan bir teröristin de olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son günlerde terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar, örgütte çözülme ve kaçışları hızlandırmıştır. Jandarma ve Emniyet birimlerinin çalışmaları sonucu 4 terörist ikna yoluyla teslim olurken; toplam *5* terörist dün Şırnak’ta Emniyet birimlerine teslim olmuştur.



Teröristlerden biri, *Terörden Arananlar Listesinde” 300 bin TL ödülle gri* kategoride yer almaktadır. Söz konusu terörist, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin çabası sonucu ikna yoluyla teslim olan teröristler arasında bulunmaktadır.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...