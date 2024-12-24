Son dakika Şırnak'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Şırnak'ta nerede oldu? Şırnak deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Aralık 2024

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Son dakika Şırnak'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Şırnak'ta nerede oldu? Şırnak deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Aralık 2024

Tarih-saat 24 Aralık 2024 16:39:59 itibariyle Musul, Ninova (Irak) - [146.83 km] Silopi () 3,8 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 24 Aralık 2024.. ve Şırnak Kandilli deprem listesi..

Şırnak AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Musul, Ninova (Irak) - [146.83 km] Silopi (Şırnak) 16:39:59 24-12-2024 35,94444 43,21722 7 3,8
Merkez (Şırnak) 22:21:46 11-12-2024 37,51667 42,48917 8,08 1,3
YOGURTCULAR-(SIRNAK) 15:40:22 06-12-2024 37,4917 42,495 5 1,8
Talafar, Ninova (Irak) - [54.98 km] Silopi (Şırnak) 02:43:13 28-11-2024 36,64778 42,26889 8,33 2,5
Merkez (Şırnak) 22:05:06 26-11-2024 37,38 42,51333 4,25 1,3
Talafar, Ninova (Irak) - [60.19 km] Silopi (Şırnak) 23:05:44 22-11-2024 36,62083 42,66528 7 3,2
Musul, Ninova (Irak) - [165.11 km] Silopi (Şırnak) 03:03:35 20-11-2024 35,73361 43,08944 7 2,1
Zakho, Duhok (Irak) - [04.78 km] Silopi (Şırnak) 00:39:04 15-11-2024 37,14944 42,63 5,82 1,5
Musul, Ninova (Irak) - [98.50 km] Silopi (Şırnak) 01:41:40 10-11-2024 36,32278 42,93361 17,9 1,4
Sinjar, Ninova (Irak) - [85.91 km] İdil (Şırnak) 11:44:46 06-11-2024 36,37778 41,97361 34,5 3,5
Talafar, Ninova (Irak) - [59.84 km] Silopi (Şırnak) 03:06:39 04-11-2024 36,61028 42,61417 6,48 1,4
BASAGAC-(SIRNAK) 12:09:11 24-10-2024 37,5605 42,4235 5,3 1,8
KAPILI-SILOPI (SIRNAK) 16:37:49 21-10-2024 37,1695 42,5987 20,8 2,5
Silopi (Şırnak) 16:37:48 21-10-2024 37,22611 42,55722 7,05 2,4
Simele, Duhok (Irak) - [09.78 km] Silopi (Şırnak) 05:29:30 17-10-2024 37,04222 42,45222 7,16 2,9
OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) 05:29:28 17-10-2024 36,9703 42,4048 1,4 2,9
Simele, Duhok (Irak) - [06.76 km] Silopi (Şırnak) 01:38:15 17-10-2024 37,06889 42,40222 7,91 1,6
Simele, Duhok (Irak) - [13.84 km] Silopi (Şırnak) 17:49:37 14-10-2024 37,00417 42,44861 4,9 2,5
OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) 02:44:52 05-10-2024 37,0188 42,4615 18,5 3
Zakho, Duhok (Irak) - [09.56 km] Silopi (Şırnak) 12:33:20 28-09-2024 37,195 42,68194 8,57 2,2
KAYABOYUN-(SIRNAK) 15:54:43 14-09-2024 37,475 42,0447 19 2,3
Silopi (Şırnak) 15:54:40 14-09-2024 37,13389 42,34889 7,84 2,2
KASRIK-(SIRNAK) 19:05:20 12-09-2024 37,4143 42,176 4,2 2,4
Simele, Duhok (Irak) - [07.53 km] Silopi (Şırnak) 19:05:16 12-09-2024 37,06083 42,40667 8,3 2,5
Merkez (Şırnak) 19:03:19 12-09-2024 37,67444 42,52472 7 1,6
BASAGAC-(SIRNAK) 12:12:38 10-09-2024 37,5115 42,3632 5,7 1,7
SIRNAK (SIRNAK) 23:46:28 24-08-2024 37,5655 42,479 6,4 2,3
Merkez (Şırnak) 23:46:27 24-08-2024 37,45667 42,42694 7 2,2
GORUMLU-SILOPI (SIRNAK) 03:08:28 18-08-2024 37,2968 42,5543 4,9 1,9
Silopi (Şırnak) 03:08:27 18-08-2024 37,27056 42,58222 7 1,7
HILAL-ULUDERE (SIRNAK) 12:20:09 16-08-2024 37,4977 42,7427 8,7 2
Sinjar, Ninova (Irak) - [68.91 km] İdil (Şırnak) 15:35:04 08-08-2024 36,50694 41,82889 8,33 2,2
Şırnak KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YOGURTCULAR-(SIRNAK) 15:40:22 06-12-2024 37,4917 42,495 5 1,8
BASAGAC-(SIRNAK) 12:09:11 24-10-2024 37,5605 42,4235 5,3 1,8
KAPILI-SILOPI (SIRNAK) 16:37:49 21-10-2024 37,1695 42,5987 20,8 2,5
OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) 05:29:28 17-10-2024 36,9703 42,4048 1,4 2,9
OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) 02:44:52 05-10-2024 37,0188 42,4615 18,5 3
KAYABOYUN-(SIRNAK) 15:54:43 14-09-2024 37,475 42,0447 19 2,3
KASRIK-(SIRNAK) 19:05:20 12-09-2024 37,4143 42,176 4,2 2,4
BASAGAC-(SIRNAK) 12:12:38 10-09-2024 37,5115 42,3632 5,7 1,7
SIRNAK (SIRNAK) 23:46:28 24-08-2024 37,5655 42,479 6,4 2,3
GORUMLU-SILOPI (SIRNAK) 03:08:28 18-08-2024 37,2968 42,5543 4,9 1,9
HILAL-ULUDERE (SIRNAK) 12:20:09 16-08-2024 37,4977 42,7427 8,7 2
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